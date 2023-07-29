الصورة الفائزة في جائزة إسطنبول للتصوير الصحفي

"قد لا تغير الصورة العالم في ذلك اليوم، لكنها يمكن أن تغير وعي الناس تدريجيًا بشأن قضية ما، وتُحدث تغييرًا إيجابيًا، وبالتأكيد تفتح عيون الناس" تجاه تلك القضية.

فازت صورة التقطها سيرغي كوزلوف من وكالة "EPA" ومقرها ألمانيا، بالجائزة الأولى هذا العام في مسابقة "جائزة إسطنبول للتصوير الصحفي" للعام 2023.

ونقلت الأناضول عن المصورة الصحفية الأميركية المشهورة، كارول جوزي، وهي من أعضاء لجنة التحكيم، قولها إن "مسابقة العام 2023 كانت مليئة بالخيارات عالية الجودة، حيث كان من الصعب اختيار الفائزين".

وتعليقًا على الصورة الفائزة بجائزة هذا العام، والتي تظهر مدرعة عسكرية محترقة بجوار جثة جندي في أوكرانيا، قالت جوزي إن الصورة "ذات إحساس بصورة مبدعة، تكاد تكون حنينًا إلى الماضي"، وأضافت: "شعرت وكأنها صورة من حقبة ماضية. ولها شعور إبداعي تأثر به الجميع. الصورة ملونه بالأسود والأبيض مع تلميح من الدم الأحمر الذي كان مقنعًا للغاية، وأعتقد أنه ترك بصمة لا تمحى في وعينا".

اختيار الفائزين

ولفتت جوزي التي تملك خبرة التصوير الصحفي لأكثر من أربعة عقود، إلى أن "المحتوى ولحظات التقاط الصور هما المفتاح عند اتخاذ قرار بشأن الفائزين في المسابقة".

كما ونصحت المصورين الصحفيين الذين يرغبون في دخول المسابقة للعام المقبل بـ"توخي المزيد من الحذر مع التسميات التوضيحية لصورهم"، مشددة على أن "التسمية التوضيحية للصورة يمكن أن تحدث فرقًا كاملاً مع الصورة أو القصة، لأننا سنفهم بشكل أفضل المعنى الكامن وراء الصورة وأهميتها".

التصوير الصحفي

إلى ذلك، شددت جوزي، بحسب تقرير للأناضول، الجمعة، على الحاجة إلى إيجاد طريقة لتوضيح التصوير الصحفي الوثائقي للجمهور، قائلة: "تسليط الضوء على مثل هذه التغطية القوية أمر بالغ الأهمية لفهم العالم، ويجب أيضًا الاعتراف بقيام المصورين الصحفيين بهذا العمل المتميز، سواء كانوا يفعلون ذلك في أماكن ذات مخاطر عالية أو في أحيائهم القريبة".

وأوضحت أن هناك "قوة كبيرة في التصوير الصحفي، حيث يعد المصورون الصحفيون أعين العالم".

وأضافت: "قد لا تغير الصورة العالم في ذلك اليوم، لكنها يمكن أن تغير وعي الناس تدريجيًا بشأن قضية ما، وتُحدث تغييرًا إيجابيًا، وبالتأكيد تفتح عيون الناس" تجاه تلك القضية، لافتةً إلى أن "الناس بدأوا يفقدون الثقة بوسائل الإعلام، ومع صعود الذكاء الاصطناعي قد يزداد الأمور سوءً".

نصائح للصحفيين الناشئين

نصحت جوزي المصورين الصحفيين الشباب بـ"عدم القفز إلى مناطق الحرب دون تدريب مناسب، لأنهم لن يخاطروا بحياتهم فحسب، بل سيخاطرون أيضًا بالآخرين الذين يحاولون مساعدتهم".

وتابعت: "الصحافة ليست وظيفة، بل هي شغف لمن يحبونها، إنها قلبنا وحياتنا. فعندما لا أستطيع تكوين قصص مرئية، فذلك يشبه أخذ الأكسجين من غرفتي ولا أستطيع التنفس".

الفائزون للعام 2023

في 16 حزيران/يونيو الماضي أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة"، أسماء الفائزين في المسابقة الدولية التي يتم تنظيم نسختها التاسعة عام 2023.

وفاز 29 مصورًا صحفيًا في المسابقة التي تنظمها وكالة الأناضول والتي شهدت منافسة بين 21 ألف صورة في 10 فئات تم التقاطها من مختلف أرجاء العالم.

وحصل المصور الصحفي الفائز بجائزة "صورة العام" على 6 آلاف دولار، والفائز الأول في الفئات يحصل على 3 آلاف دولار، والثاني 1500 دولار، والثالث 1000 دولار.

يمكن رؤية صور الفائزين من خلال زيارة الموقع التالي:

https://istanbulphotoawards.com/winner/index#