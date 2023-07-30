الاستعمار الأوروبي الأبيض لأميركا: تاريخ مظلم حافل بالمجازر تجاه السكّان الأصليّين

بحسب دراسات عديدة، فقد رأى المستوطنون الأوروبيون السكان الأصليين كمصدر للعمالة الرخيصة لاستخراج الموارد من الأرض، حيث أصبح الاسترقاق والعمل القسري من الممارسات الشائعة، لا سيما في عمليات التعدين والزراعة

لطالما مثّل استعمار المستوطنين الأوروبيين للأميركيّتين فصلًا مأساويًا ومظلمًا في تاريخ البشرية، حيث أدى اللقاء بين السكان الأصليين والوافدين الجدد من أوروبا إلى عواقب وخيمة على الشعوب الأصلية، كما أدى إلى إبادة الملايين وتدمير ثقافاتهم، وقبل وصول الأوروبيين، كانت الأميركيّتان موطنًا لنسيج غني من الحضارات والثقافات الأصلية، ومن إمبراطوريتي الأزتك والإنكا في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية إلى القبائل والأمم المختلفة في أميركا الشمالية، تفاخرت القارة بتنوع ملحوظ في اللغات والعادات والتقاليد.

و كانت إبادة السكان الأصليين لأميركا على يد المستوطنين الأوروبيين بمثابة شهادة مؤلمة لأحلك جوانب الطبيعة البشرية، والتي جاءت بدافع الجشع والعنصرية والتعطش للسلطة، حيث تسبب الاستعمار الأوروبي في معاناة هائلة للشعوب الأصلية في الأميركيّتين، وتسبّب ذلك في إبادة الملايين بسبب العنف والسخرة والأمراض والمجازر الجماعيّة التي ارتكبت في حقّهم.

ومع وصول كريستوفر كولومبوس إلى الأميركيّتين عام 1492 بدأ فصل الاستعمار الأوروبي، وما أعقب ذلك كان فترة من الاستكشاف والاستغلال المكثف من قبل القوى الأوروبية، مدفوعة بالرغبة في الثروة والأرض والهيمنة الدينية، حيث أنشأ المستوطنون المستعمرات، وسعوا إلى فرض قيمهم وسيطرتهم على السكان الأصليين، ولجأوا في كثير من الأحيان إلى العنف والقهر وارتكاب المجازر.

ومن أكثر العواقب المأساوية وغير المقصودة للتواصل الأوروبي مع الأميركيّتين ظهور الأمراض الفتاكة التي لم يكن لدى السكان الأصليين مناعة ضدها، حيث انتشر الجدري والحصبة والأنفلونزا والأمراض الأخرى بسرعة، مما يتسبب في دمار واسع النطاق بين مجتمعات السكان الأصليين، وكانت هذه الأمراض مسؤولة عن هلاك أجزاء كبيرة من السكان حتى قبل وقوع النزاعات المباشرة.

وبحسب دراسات عديدة، فقد رأى المستوطنون الأوروبيون السكان الأصليين كمصدر للعمالة الرخيصة لاستخراج الموارد من الأرض، حيث أصبح الاسترقاق والعمل القسري من الممارسات الشائعة، لا سيما في عمليات التعدين والزراعة، إذ تعرض السكان الأصليون لظروف معيشية فظيعة، ومع توسع المستوطنات الأوروبية، وجد السكان الأصليون أنفسهم مطرودين أكثر من أراضي أجدادهم، حيث طمع المستوطنون في الأراضي الخصبة التي احتلها السكان الأصليون، مما أدى إلى عمليات الترحيل القسري ومصادرة الأراضي.

وكانت بعض أكثر الأحداث فظاعة في تاريخ الاستعمار الأوروبي هي حروب الإبادة الصريحة التي شنت ضد القبائل الأصلية، حيث إن مفهوم المصير الواضح، الذي أكد أنه من الحق الإلهي والواجب الإلهي للأوروبيين أن ينشروا نفوذهم عبر القارة، غذى الحملات الوحشية للقضاء على المقاومة من المجتمعات الأصلية.

وشهدت حرب بيكوت (1636-1638) في نيو إنجلاند، على سبيل المثال، صراعًا عنيفًا بين المستوطنين الإنجليز وقبيلة بيكوت، مما أدى إلى إبادة الأخيرة تقريبًا، حيث أجبر مسار الدموع (1838) سيئ السمعة على الإبعاد القسري لأمة شيروكي من أراضي أجدادهم في جنوب شرق الولايات المتحدة إلى أراضي غرب نهر المسيسيبي، مما تسبب في وفاة الآلاف بسبب الظروف القاسية والمسيرات القسرية.

وإلى جانب العنف الجسدي المباشر، سعى المستوطنون الأوروبيون إلى استئصال ثقافات ولغات السكان الأصليين، وغالبًا ما كان يتم أخذ الأطفال الأصليين من عائلاتهم وإرسالهم إلى المدارس الداخلية، حيث مُنعوا من التحدث بلغاتهم الأصلية وممارسة تقاليدهم، حيث هدفت هذه الإبادة الجماعية الثقافية إلى استيعاب السكان الأصليين في المجتمع الأوروبي الأميركي، ومحو هوياتهم وتقاليدهم الفريدة.

وفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اكتسبت سياسات الإبادة الجماعية والمواقف تجاه السكان الأصليين زخمًا كبيرًا، إذ هدفت السياسات الرسمية، مثل قانون الإزالة الهندي في الولايات المتحدة ونظام المدارس السكنية الهندية الكندية، إلى تحطيم ثقافات السكان الأصليين وإجبار الاستيعاب في المعايير الأوروبية الأميركيّة، بالإضافة إلى ذلك، فإن مواقف التفوق العرقي والإيمان بـ"الوحشية المتأصلة" في الشعوب الأصلية كثّفت من تبرير العنف والقمع وارتكاب المجازر، والإبادة الجماعيّة التي لحقت بالسكّان الأصليّين.

وكان لإبادة السكان الأصليين من قبل المستوطنين الأوروبيين عواقب بعيدة المدى ودائمة حتّى اليوم، إذ تستمر آثار هذا التاريخ المظلم في التأثير على مجتمعات السكان الأصليين عبر الأميركيّتين، مثل ارتفاع معدلات الفقر وتعاطي المخدرات والانتحار، وهي بعض الآثار المرئية للصدمة التاريخية والتهميش المستمر.

تواصل الشعوب الأصلية النضال من أجل حقوقها وأرضها والحفاظ على ثقافتها. تدعو العديد من الحركات إلى الاعتراف بسيادة السكان الأصليين وحماية تراثهم الثقافي. بينما كانت هناك خطوات نحو المصالحة والاعتراف بفظائع الماضي، فإن ندوب التاريخ عميقة ومستمرة.

وأجريت العديد من الدراسات حول المذابح وسياسات التحكّم في الأراضي الّتي أثّرت على مجتمعات السكّان الأصليّين، وإحدى الدراسات الّتي أجراها ديفيد إي ستانارد، بعنوان "الهولوكوست الأميركيّ: غزو العالم الجديد"، تقدّم نظرة عامّة شاملة عن العنف الّذي يرتكبه الأوروبّيّون وأحفادهم ضدّ الأميركيّين الأصليّين، حيث يناقش ستانارد أنّ العنف لم يكن نتيجة أفعال فرديّة فحسب، بل كان سياسة إبادة متعمّدة، وقال إنّ عدد القتلى بين السكّان الأصليّين كان أعلى بكثير ممّا كان يعتقد سابقًا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنّ ما يصل إلى 56 مليون شخص ربّما ماتوا نتيجة للاستعمار الأوروبّيّ.