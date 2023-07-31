التبني المسؤول للحيوانات الأليفة: أشياء يجب مراعاتها قبل إحضار حيوان أليف جديد

الرعاية الصحية الدورية للحيوان الأليف مهمة جدًا للحفاظ على صحته وسعادته، وتشمل الرعاية الصحية الدورية عدة جوانب.

إذا كنت تفكر في إحضار حيوان أليف إلى منزلك، يجب عليك أن تدرك أنك أمام مسؤولية كبيرة يجب دراسة كافة أبعادها، فهو قرار مسؤول يتطلب الاستعداد الجيد والالتزام بتقديم الرعاية اللازمة للحيوان. وعندما يتم تبني حيوان أليف بشكل صحيح وتتوفر له الرعاية اللازمة فإنه يمكن أن يكون رفيقًا ممتعًا ومفيدًا للعديد من الأشخاص، وقبل اتخاذ هذه الخطوة هناك أمور عليك النظر إليها لضمان أن يتم التبني بشكل مسؤول مثل:

التأكد من القدرة على العناية بالحيوان الأليف: يجب التأكد من أن لديك الوقت والموارد اللازمة لرعاية الحيوان الذي تريد تبنيه، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذائية والنشاط البدني والتدريب والعناية بالصحة النفسية. الاختيار الصحيح للنوع والحجم: كاختيار نوع الحيوان الأليف الذي يناسب نمط حياتك ومستوى النشاط الذي ترغب فيه، ويجب أيضًا مراعاة حجم الحيوان ومدى قدرتك على إيوائه في المساحة المتاحة. الحصول على الموافقة من جميع أفراد الأسرة: عليك التأكد من أن جميع أفراد الأسرة مستعدين لاستضافة حيوان أليف جديد وأنهم ملتزمون بالمساعدة في العناية به. البحث عن مأوى محلي موثوق به: يجب أن يتم البحث عن مأوى محلي موثوق به من أجل عملية التبني، والاستعلام عن سجلات الصحة والسلوك للحيوان. الاستعداد للتدريب: عليك أن تكون مستعدًا لتدريب حيوانك وتحديد القواعد والحدود اللازمة للتعايش بينك وبينه بشكل سليم. الالتزام بالرعاية الصحية: يجب أن تكون مستعدًا لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحيوان، بما في ذلك الزيارات الدورية للطبيب البيطري وتلقي اللقاحات والعلاج اللازم.

أهمية الرعاية الصحية الدورية لحيوانك الأليف

الرعاية الصحية الدورية للحيوان الأليف مهمة جدًا للحفاظ على صحته وسعادته، وتشمل الرعاية الصحية الدورية عدة جوانب، بما في ذلك:

الفحص الطبي الدوري: يساعد الفحص الطبي الدوري على اكتشاف أي مشاكل صحية مبكرًا قبل أن تتفاقم، ويتضمن هذا الفحص تقييم صحة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والقلب والعيون والأذنين والجلد.

التطعيمات: تساعد التطعيمات على الحماية من الأمراض المعدية الخطيرة، وتقلل من خطر انتقال الأمراض إلى الإنسان.

الوقاية من الطفيليات: يجب إجراء فحص دوري للطفيليات مثل البراغيث والقراد والديدان الدائرية وتوفير الوقاية اللازمة لحيوانك.

النظام الغذائي: يجب توفير نظام غذائي صحي ومتوازن للحيوان الأليف وتجنب الأطعمة التي تشكل خطرًا على صحته.

العناية بالأسنان: يجب أن يتم تنظيف أسنان الحيوان الأليف بانتظام لمنع تراكم الجير والبكتيريا، ويمكن استخدام فرشاة أسنان خاصة للحيوانات الأليفة ومعجون أسنان خاص بهم.

النشاط البدني: يفضل توفير النشاط البدني الكافي له، وتشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لنوعه.

كيف يمكنك تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحيوانك الأليف؟

الزيارات الدورية للطبيب البيطري: عليك إجراء زيارات دورية للطبيب البيطري لتقييم صحة الحيوان الأليف وتلقي اللقاحات اللازمة والفحوصات الدورية. العناية بالشعر والجلد: يجب أن يتم تنظيف وتمشيط فرو الحيوان الأليف بانتظام لمنع تشابكه وتراكم الأوساخ عليه، ويجب أن يتم وضع منتجات العناية بالفرو والجلد المناسبة لنوع الحيوان الأليف. الغذاء الصحي: تقديم تغذية متوازنة ذات نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن جميع العناصر الغذائية اللازمة لصحته، وتجنب إطعامه الأطعمة الضارة أو الخطرة على صحته. الحفاظ على النظافة: يجب أن يتم الاهتمام بنظافة الحيوان الأليف من خلال تنظيفه وتحميمه بشكل منتظم، وتغيير الفراش والأغطية بانتظام.

أطعمة تسبب مشاكل صحية لحيوانك الأليف

الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافايين والثيوبرومين اللتان يمكن أن تسبب للحيوان الأليف ارتفاع ضغط الدم وأضرارا في الجهاز العصبي المركزي. الأطعمة الدهنية: يجب تجنب إطعام الحيوانات الأليفة الأطعمة الدهنية والزيوت والدهون بشكل عام، لأنه قد تسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة في الوزن. الأطعمة الحارة: تحتوي الأطعمة الحارة على مواد حارقة قد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي للحيوان الأليف. الأطعمة الحلوة: تحتوي الأطعمة الحلوة على كميات كبيرة من السكر الذي يمكن أن يسبب للحيوان الأليف زيادة في الوزن ومشاكل في الأسنان. العظام: يجب تجنب إطعام الحيوانات الأليفة العظام، لأنه يمكن أن تسبب لها إصابات في الفم والحلق والأمعاء. الأطعمة المالحة: تحتوي الأطعمة المالحة على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يسبب للحيوان الأليف زيادة في ضغط الدم ومشاكل في الكلى.

ما هي الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي للحيوان الأليف؟

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي الصحي لحيوانك الأليف، والتي توفر له العناصر الغذائية الضرورية لصحته، ومن بين هذه الأطعمة:

اللحوم: يمكن إضافة اللحوم المطبوخة بشكل جيد إلى نظام غذائي الحيوان الأليف مثل الدجاج والديك الرومي واللحوم الحمراء. الخضروات: تُعتبر الخضروات مصدرًا مهمًا للألياف والفيتامينات والمعادن، لذا من الأفضل إضافة الخضروات المختلفة إلى نظام الحيوان الأليف الغذائي مثل الجزر والبازيلاء والقرنبيط والبطاطا الحلوة. الفواكه: تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات والألياف ويمكن إضافة الفواكه المختلفة مثل الفراولة والتفاح والموز. الأسماك: تحتوي الأسماك على البروتينات وأحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية، قم بإضافة الأسماك المطبوخة بشكل جيد إلى النظام الغذائي. الحبوب والبقوليات: تعتبر الحبوب والبقوليات مصدرًا مهمًا للبروتينات والألياف والمعادن، ويمكن إضافة الأرز والشوفان والفاصولياء.

يرجى العلم أنه يجب الالتزام بتوازن النظام الغذائي لحيوانك الأليف وتجنب إطعامه أي أطعمة تشكل خطرًا على صحته، كما يجب التأكد من تقديم الماء النظيف والعذب بشكل دائم له.

كيف يمكن الوقاية من الأمراض المعدية للحيوان الأليف؟

يمكن الوقاية من الأمراض المعدية للحيوان الأليف من خلال اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل:

التطعيمات: تطعيم الحيوان الأليف بصفة منتظمة وفقًا للجدول الزمني الموصى به من قبل الطبيب البيطري، وذلك للحماية من الأمراض المعدية المختلفة. النظافة: الحرص على نظافة حيوانك، وتنظيفه وغسله بانتظام، وتنظيف المكان الذي يعيش فيه، وتجنب تراكم القمامة والأوساخ في المكان. الوقاية من الطفيليات: مثل البراغيث والقراد والديدان الدائرية، وذلك بإجراء فحص دوري للحيوان الأليف وتوفير الوقاية اللازمة له. التغذية السليمة: توفير نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب إطعامه الأطعمة التي يمكن أن تسبب له مشاكل صحية. النشاط البدني: المحافظة على توفير النشاط البدني الكافي له وتشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لنوعه، وذلك لتعزيز صحته العامة وتقوية جهازه المناعي. العناية بالأسنان: يجب تنظيف أسنان الحيوان الأليف بشكل دوري للوقاية من التسوس والتهاب اللثة وغيرها من مشاكل الأسنان التي يمكن أن تسبب الأمراض المعدية.

تبني الحيوانات الأليفة يمكن أن يكون تجربة ممتعة ومفيدة للعديد من الأشخاص، ولكن يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التبني أن يكونوا على دراية بالمسؤولية التي سيتحملونها والتزامهم بتقديم الرعاية اللازمة للحيوان.

كما يجب اختيار الحيوان الأليف المناسب وفقًا لنمط الحياة والظروف والاحتياجات الصحية والاجتماعية للشخص الذي يرغب في تبنيه. وعلى الشخص الذي يرغب في التبني أن يتعرف على احتياجات الحيوان ويتعلم كيفية توفير الرعاية الصحية والغذاء الصحيح والنشاط البدني الكافي والاهتمام بالنظافة والعناية بالصحة العامة له.

على الأشخاص الذين يرغبون في التبني الحرص على توفير بيئة مريحة وآمنة للحيوان الأليف، وتجنب تعريضه للخطر أو الإيذاء وأن يتعلموا القوانين واللوائح المتعلقة بتبني الحيوانات الأليفة في منطقتهم.