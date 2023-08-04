سياحة الطهي: استكشاف الطعام والمطبخ كمظهر رئيسي لتجارب السفر

تايلاند: تشتهر تايلاند بالمأكولات الآسيوية اللذيذة، وتعد بانكوك و تشيانغ ماي وفات وساموي وكوه ساموي وبتايا وهوا هين وباتونغ وجهات مميزة لسياحة الطهي ويوجد بها بعض الاحتفالات الخاصة.

سياحة الطهي أو السياحة الغذائية هي تجربة سفر تركز على استكشاف الطعام والمطبخ كمظهر رئيسي للتجربة السياحية، تشمل هذه التجربة تذوق الأطعمة المحلية وتعلم الطهي والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات الثقافية المحلية.

وتُعتبر سياحة الطهي وسيلة رائعة للاستمتاع بالطعام والثقافة المحلية، وتمثل فرصة لتعلم العديد من الأشياء حول تاريخ وتقاليد وثقافة المكان الذي يتم زيارته، كما تتيح سياحة الطهي أيضا فرصة للتفاعل مع السكان المحليين والتعرف على طريقة حياتهم وعاداتهم.

أنشطة يمكنك القيام بها أثناء سياحة الطهي

م الشعبية.

تعلُّم الطهي: يمكنك تعلُّم الطهي والتعرف على مكوناته وتقنياته المحلية، وذلك من خلال حضور دورات الطهي التي تُعطى في المدن السياحية.

زيارة الأسواق المحلية: يمكن زيارة الأسواق المحلية والتعرف على المكونات والتوابل والأطعمة الشعبية، وشراء المنتجات المحلية لتذوقها في البيت.

تجربة الحفلات الغذائية: يمكن حضور الحفلات الغذائية والمناسبات التي تتضمن الطعام والمشروبات الثقافية المحلية.

زيارة المزارع والمصانع: يمكن زيارة المزارع والمصانع لمعرفة كيفية إنتاج المنتجات الغذائية المحلية، والتعلُّم عن العمليات الزراعية والإنتاجية.

ما هي أفضل الوجهات السياحية لسياحة الطهي؟

إيطاليا: تشتهر إيطاليا بالمأكولات الإيطالية اللذيذة مثل البيتزا والباستا والجبن وغيرها، وتعد مدن مثل روما وفلورنسا ونابولي وسيسيليا والبندقية وميلانو وبولونيا وبيرغامو وتورينو وجهات مميزة لسياحة الطهي، وهناك العديد من الفعاليات السياحية المقامة في إيطاليا والتي يمكنك حضورها مثل:

معرض الطعام الدولي في بارما: يقام هذا المعرض في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتضمن عروضًا للأطعمة الإيطالية المحلية والعالمية.

مهرجان الطعام في بولونيا: يقام هذا المهرجان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويتضمن عروضًا للأطعمة الإيطالية التقليدية والحديثة والمشروبات المحلية.

تايلاند: تشتهر تايلاند بالمأكولات الآسيوية اللذيذة، وتعد بانكوك و تشيانغ ماي وفات وساموي وكوه ساموي وبتايا وهوا هين وباتونغ وجهات مميزة لسياحة الطهي ويوجد بها بعض الاحتفالات الخاصة بالمأكولات مثل:

مهرجان المأكولات في بانكوك: يقام هذا المهرجان في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتضمن عروضًا لأطعمة تايلاندية تقليدية وحديثة وفريدة من نوعها.

عروض الطهي في تشيانغ ماي: تقام هذه العروض في معظم الأحيان في مطاعم تشيانغ ماي، وتتضمن عروضًا لتحضير الأطعمة التايلاندية المحلية والحديثة.

فرنسا: تشتهر فرنسا بالمأكولات الفرنسية الراقية مثل الجبن والخبز والمعجنات والمأكولات البحرية، وتعد باريس ونيس وكان وليون ومارسيليا وبوردو وديجون وجهات رئيسية لسياحة الطهي وإذا كنت تنوي زيارتها، فلا تفوت هذه المناسبات:

معرض الطعام في بوردو: يقام هذا المعرض في شهر حزيران/ يونيو من كل عام، ويتضمن عروضًا للأطعمة الفرنسية المحلية والعالمية.

مهرجان المأكولات البحرية في مارسيليا: يقام هذا المهرجان في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتضمن عروضًا للمأكولات البحرية المحلية والعالمية والفعاليات الثقافية.

المكسيك: تشتهر المكسيك بالمأكولات المكسيكية الحارة واللذيذة مثل التاكو والفاهيتا والجواكامولي والسالسا، وتعد مدن مثل مكسيكو سيتي وكانكون وبويرتو فالارتا ولوس كابوس بوجهات مميزة لسياحة الطهي، ويقام بها العديد من مهرجانات الطعام على رأسها:

مهرجان الطعام في مكسيكو سيتي: يقام هذا المهرجان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويتضمن عروضًا للمأكولات المكسيكية التقليدية والحديثة والمشروبات المحلية.

مهرجان الطعام في بويرتو فالارتا: يقام هذا المهرجان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ويتضمن عروضًا للمأكولات المكسيكية التقليدية والحديثة والمشروبات المحلية.

اليونان: تشتهر اليونان بالمأكولات اليونانية الصحية واللذيذة مثل الزيتون والجبن والزعتر والأسماك والمأكولات البحرية، وتعد مدن مثل أثينا وسانتوريني وكريت وإيوبيا وكورفو وجهات مميزة لسياحة الطهي، ومن أجل ذلك، لا تنسى حضور أي مهرجان للطعام إذا كنت هناك ومن أشهر مهرجانات الطعام هناك:

مهرجان الطعام في أثينا: يقام هذا المهرجان في شهر أيار/ مايو من كل عام، ويتضمن عروضًا للأطعمة اليونانية التقليدية والحديثة والمشروبات المحلية.

مهرجان الطعام في سانتوريني: يقام هذا المهرجان في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتضمن عروضًا للأطعمة اليونانية التقليدية والحديثة والمشروبات المحلية.

بلدان عربية تشتهر بسياحة الطعام

المغرب: يعد المغرب وجهة سياحية شهيرة للذين يرغبون في تجربة المأكولات العربية الشهية، إذ يتميز المطبخ المغربي بالأطباق اللذيذة المحضرة بالتوابل العطرية والأعشاب الطازجة، ومن بين الأطباق الشهيرة في المغرب: الطاجين، والكسكسي، والحريرة. لبنان: يعد لبنان وجهة شهيرة لمحبي المأكولات العربية الشهية، وذلك لتميزه بالأطباق اللذيذة والمنعشة المحضرة بالزيوت الطيبة والأعشاب الطازجة، ومن بين الأطباق الشهيرة في لبنان: الفتوش، والحمص، والمتبل. تونس: يتميز المطبخ التونسي بتنوعه واختلافه من منطقة لأخرى، ويحتوي على الكثير من الأطباق اللذيذة والشهية مثل الكسكسي، والبريك، والشربة، كما تشتهر تونس بالحلويات المشهورة مثل البقلاوة والمعمول. الأردن: بدأ الأردن مؤخرًا بالدخول في سباق الطعام اللذيذ، إذ يتميز المطبخ الأردني بنمطه التقليدي البسيط في أطباقه، فتجد الخبز المشروح أو الطابون وغيره بالإضافة إلى المنسف والشراب الخاص به (الجميد)، واللزاقيات والهفيت والعيش وغيره، كما يمتاز الأردن بزيت زيتون مميز وبالمقبلات والحلويات مثل الكنافة والهريسة والحلاوة والقطايف والبقلاوة، والرشوف والمكمورة وغيرهم. الجزائر: يتميز المطبخ الجزائري بالأطباق الشهية المحضرة بالتوابل العطرية والخضروات الطازجة، ومن بين الأطباق الشهيرة في الجزائر: الكسكسي، والشوربة، والطاجين.



ماهي أفضل مواسم لسياحة الطهي

خريف أوروبا: في فصل الخريف يتم حصاد العديد من الفواكه والخضروات في أوروبا، ويمكن تجربة الأطباق المحلية المصنوعة من هذه المكونات الطازجة.

الربيع في اليابان: في فصل الربيع يتفتح الكرز في اليابان، ويمكن تجربة الأطباق المصنوعة من الكرز والفراولة والخضروات الطازجة.

الصيف في جنوب شرق آسيا: في فصل الصيف يتم حصاد الأرز والفواكه في جنوب شرق آسيا، ويمكن تجربة الأطباق المحلية المصنوعة من هذه المكونات الطازجة.

الشتاء في الشرق الأوسط: في فصل الشتاء يمكن تجربة الأطباق المحلية الدافئة في الشرق الأوسط مثل الكبسة والحمص والفول المدمس.

الصيف في أميركا الجنوبية: في فصل الصيف يمكن تجربة الأطباق المحلية المصنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة في أميركا الجنوبية مثل الأفوكادو والمانغو والتوت.

الربيع والصيف في المتوسط: في فصلي الربيع والصيف تتوفر العديد من الأطباق المحلية المصنوعة من الأسماك والخضروات الطازجة في دول المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.

هناك متعة خاصة لسياحة الطهي التي تُعتبر واحدة من أفضل الطرق لاكتشاف ثقافة البلدان والمناطق المختلفة، إذ تمكّنك من تجربة المأكولات الشهية والمشروبات المحلية والتعرف على تقاليد الأكل المحلية وتاريخها وقصصها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياحة الطهي أن تكون تجربة تفاعلية وتعليمية، إذ يتمكن المشاركين من المشاركة في عملية الطهي والإعداد والتحضير والتجربة الحقيقية للأطباق المحلية، ما يوفر لهم فرصة لتعلم الوصفات والتقنيات الطهو المختلفة.

كما أن سياحة الطهي يمكن أن تكون فرصة للتعرف على المناطق الريفية والمدن الصغيرة والأسواق المحلية، فيتمكن المشاركون في هذه الرحلات بالاستمتاع بتجربة الأطعمة التي يتم إنتاجها وتداولها في هذه المناطق.

بالإضافة لما ذُكر، تُعد هذه فرصة رائعة للتعرف على الناس المحليين وتبادل الثقافات والتجارب، إذ يمكن للمشاركين في هذه الرحلات التواصل مع السكان المحليين والتعرف على ثقافاتهم وتجاربهم وتبادل الأفكار والتجارب.

بالإجمال، تعتبر سياحة الطهي تجربة ممتعة ومفيدة للتعرف على الثقافة المحلية وتجربة الطعام والتعلم والتفاعل والتواصل مع الناس المحليين.