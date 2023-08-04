نصائح للإعداد للكلية: إرشادات لاختيار التخصص والتقديم والانتقال إلى التعليم العالي

يختلف كل طالب عن الاَخر في طريقة اختياره للكلية التي سوف يلتحق بها بعد الانتهاء من الثانوية العامة، ولكن عليك دائمًا أن تختار التخصص المناسب لك قبل أي شيء آخر.

إذا كنت طالبًا وأنهيت في هذا التوقيت امتحانات الثانوية العامة، فأنت بالتأكيد تفكر في ملامح حياتك في المرحلة القادمة وبأي كلية سوف تلتحق، إذ يُعد اختيار التخصص الجامعي هو القرار الأصعب بلا منازع، فبناءًا عليه ستُحدد مصيرك الدراسي والمهني في حياتك المستقبلية، ولذلك يجب أن تكون على دراية كافية بطريقة الاختيار المناسبة، إذ أنه في بعض الأحيان قد تؤدي الفكرة غير الواضحة وعدم المعرفة الكافية إلى اختيارك لتخصص لا يناسبك.

للتخطيط لهذه المرحلة، من المهم أن تكونوا على دراية بكافة الإجراءات ومتى يمكنك البدء وكيفية التقديم بناءًا على مجموعك الدراسي في أفضل كلية تناسب ميولك وقدراتك، لأن اختيارك لتخصص أعلى من طاقتك سوف يضيع عليك الكثير من الوقت حتى تكتشف ما إذا كان مناسبًا لك أم لا.

كيف تختار طريق دراستك بعد الثانوية العامة؟

يختلف كل طالب عن الاَخر في طريقة اختياره للكلية التي سوف يلتحق بها بعد الانتهاء من الثانوية العامة، ولكن عليك دائمًا أن تختار التخصص المناسب لك قبل أي شيء آخر، فمثلًا، لا تدخل كلية أعلى من قدراتك حتى لا تقع في منتصف الطريق، وإليك عدة نصائح هامة لاختيار الكلية المناسبة:

1. تحديد اهتماماتك

قبل أن تقوم باتخاذ قرار معين تجاه الالتحاق بأي جامعة أو كلية أوتخصص، عليك أن تنظر إلى اهتماماتك الشخصية والحياتية أولًا، فمن غير المعقول أن تلتحق بكلية الهندسة بينما كنت طوال الوقت تحاول الهروب من مادتي الرياضيات والفيزياء، إذ عليك أن تعرف ما هي أكثر الأشياء التي تُحب دراستها وتستمتع بتلقي المعلومات فيها، وهل أنت شخص يميل إلى فهم المعلومات أم حفظها أكثر؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تجاوب عليها قبل أن تُقبل على خطوة التقديم.

2. برامج ما بعد المرحلة الثانوية

إن أردت خبرة أكبر قبل دخولك الكلية، والتي تأخرت في دخولها لأي سبب كان فقد يكون تسجيلك في برنامج أو دورة تعطي المادة ذاتها تقريبًا فرصة رائعة لمعرفة إذا ما كنت اخترت التخصص الصحيح أم لا، أو لبناء معلومات تأسيسية كافية عن التخصص قبل دخول الجامعة، فذلك سيزيد من خبرتك بكل تأكيد كما أنها قد تكون فرصة للتأكد من اختيارك، فإذا كنت من محبي الفنون فإن دخولك في دورة رسم على سبيل المثال سيبيّن لك إن كنت تملك الموهبة أم لا.

3. معرفة متطلبات الكلية التي تريدها

إذا أردت أن تلتحق بكلية معينة يجب أن تعرف جيدًا كافة شروطها، سواء إن شروط التقديم أو شروط التخرج، فبعض الكليات تشترط وجود برامج تدريبية معينة أثناء فترة الدراسة، وهذا يتطلب منك أن تذهب إلى أماكن مختلفة غير الجامعة للتسجيل في الفترة التدريبية مثل كلية الطب على سبيل لمثال، إذ يقوم الطلاب بالتدرب في مستشفيات ومراكز طبية مختلفة ويقضون أوقاتا كثيرة في هذا التدريب العملي من أجل الحصول على الدرجات العملية من أجل التخرج، مثال آخر على ذلك ألا وهو تخصصي السياحة والفندقة اللذان غالبًا ما يرسلا طلابهما إلى الفنادق للتدريب العملي على الخدمات الفندقية، فإن لم يكن لديك مشكلة في أن تقوم بكل ذلك فمن الممكن أن تقدم في الكلية دون أي مشاكل.

4. التعرف على المنح الدراسية

قبل أن تقوم بالتقديم للجامعات تعرف على المنح الدراسية المتاحة والمناسبة لمعدلك الدراسي، إذ تقدم معظم المؤسسات والجامعات الدولية والمحلية الدعم المالي للطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات عالية، حيث يمكنك الحصول على منحة دراسية مهمة قد تُغير حياتك أو أن تقوم بالدراسة في الخارج، لذلك عليك الاطلاع على هذه المنح والتقديم لها أولًا قبل التقديم في الكليات العادية.

5. التقديم في عدة كليات مختلفة

قم بالتقديم لعدة كليات حتى تظهر نتيجة القبول وتلتحق بواحدة منهم، فنصيحتنا هي ألا تركز اختياراتك على كلية واحدة فقط ومن ثم تشعر بالإحباط والحسرة في حالة عدم دخولك إليها، ولكن قم بوضع مجموعة من الاختيارات وضع في الاعتبار الكلية التي ترغب فيها بشدة أولًا.

6. تعرف أكثر على المهن المطلوبة

عندما تبدأ في هذه المرحلة بالتخطيط للكلية التي سوف تلتحق بها، عليك أن تعرف أنك أيضًا تخطط لحياتك المستقبلية بأكملها، حدد ماذا تريد أن تصبح؟ وكيف ستكون وظيفتك؟ وما هو المكان الذي سترغب في العمل به؟

وعلى هذا الأساس ضع في اعتبارك الكليات التي تريد أن تتقدم إليها، على سبيل المثال فإن المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات هي الأنسب إذا كنت ترغب في موظائف ذات دخل مرتفع، أما إذا كنت لا تحتاج إلى تأمين الوضع المادي بهذا الشكل أو كانت لديك مخططات أخرى، فيمكنك الالتحاق بالكلية التي ترغب بها حتى وإن كانت متعلقة بالفنون أو الدراسات الإبداعية.

7. تجهيز الأوراق اللازمة

بعد تحديد الكلية التي ترغب في الالتحاق بها يجب أن تعرف الأوراق المطلوبة لكل جامعة ولكل كلية ولكل قسم، لأن كل مكان له متطلبات معينة وأوراق هامة من أجل التقديم؛ قُم بتجهيزها وضعها في ملف لحين الإعلان عن موعد التقديم، وانتبه إلى حقيقة وجود بعض الجامعات التي تتطلب التقديم أونلاين، وهنا يجب أن تعرف الخطوات جيدًا وتقوم بملئ البيانات بالطريقة الصحيحة.

كيف يمكنك التحضير لمرحلة ما بعد الثانوية العامة؟

استغلال الوقت قبل بدء الدراسة الجامعية

في فترة الإجازة عليك أن تستغل الوقت بشكل مثالي قبل مرحلة الالتحاق بالجامعة، خذ فترة من الراحة بعد إرهاق الثانوية وقم بالسفر أو الاستمتاع بوقتك مع العائلة والأصدقاء، بعد ذلك ابدأ بأخذ دورات تدريبية مناسبة للكلية التي ستلتحق بها، فإذا قمت باختيار كلية الدراسة فيها على الأغلب باللغة الإنجليزية، عليك أن تستغل فترة الأجازة لأخذ دورات تقوية من أجل تحسين اللغة لديك كي تتمكن من اجتياز سنوات الدراسة بسهولة.

الذهاب في جولات مختلفة في الحرم الجامعي

يمكنك أن تشارك في الجولات المتعددة التي تتيحها الجامعات لطلاب الثانوية العامة، وذلك لاستكشاف الحرم الجامعي واكتساب الخبرة والمعلومات من الطلاب الاَخرين وتحديد الكلية التي ترغب في الالتحاق بها والمناسبة لاحتياجاتك بسهولة، كما أن هذا سيساعدك أيضًا على الاعتياد على أجواء الجامعة وطريقة التعامل داخل الحرم، فلن تشعر بالحرج أو الارتباك عندما تلتحق بالجامعة بعد ذلك.

أخذ فكرة عن المواد الدراسية في الكلية التي ترغب الالتحاق بها

يمكنك حضور محاضرات جامعية في الكلية التي تريد الالتحاق بها، وهذا سيساعدك على فهم كيف تُدار الأمور وطبيعة المواد الدراسية داخل هذه الكلية، فالجامعة مختلفة تمامًا عن المدرسة فمن هنا ستبدأ باكتشاف قدراتك وهل هذه الكلية هي ما تريد؟ أم أنك ترغب في تغيير الكلية أو حتى الجامعة.

إن الإعداد للكلية ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج إلى التركيز جيدًا لمعرفة جميع الخيارات المتاحة أمامك، بالإضافة لمعرفة قدراتك المناسبة للتقديم للكلية المناسبة والتي تتناسب مع شغفك وقدراتك ومتطلباتك في المرحلة المقبلة، والوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها بعد ذلك، لذا خذ وقتك وانتبه لمتطلبات سوق عمل دولتك أو سوق البلد الذي ترغب في العمل فيه مستقبلًا.