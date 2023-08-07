أساسيات الخبز للمبتدئين: تقنيات ووصفات أساسية للحلويات محلية الصنع

قبل أن تبدأ بعملية الخبز يجب أن تعلم الأدوات التي تحتاجها أولًا لصناعة عجينة ممتازة مهما كان نوعها، فتتعدد هذه الأدوات والأواني والمعدات.

المخبوزات فن من نوع آخر في الطبخ يحتاج إلى مهارات وحسابات تقديرية للمقادير المستخدمة من أجل الحصول على حلويات ومعجنات لذيذة ذات مذاق رائع باستخدام مكونات مختلفة.

وتختلف نوعية المخبوزات والمعجنات من بلد إلى آخر، ولكن تظل المبادئ الأساسية لصناعة عجينة ناجحة وهشة وصحيحة متشابهة في معظم البلدان، فعلى الرغم من وجود العديد من الوصفات التي يمكنك تقليدها، إلا أنه يوجد أيضًا مجموعة من المتغيرات التي يجب عليك التحكم بها من أجل ضمان الحصول على عجينة ذات جودة عالية.

من أين تبدأ لتتعلم أساسيات الخبز؟

قبل أن تبدأ بعملية الخبز يجب أن تعلم الأدوات التي تحتاجها أولًا لصناعة عجينة ممتازة مهما كان نوعها، فتتعدد هذه الأدوات والأواني والمعدات لتشمل:

صواني غير لاصقة للمعجنات والفرن.

شوبك لفرد العجين.

سيليكون فرد العجين.

أطباق عجن مناسبة للتخمير.

صواني كيك مختلفة الأشكال وسهلة الفتح.

منخل للدقيق.

كيس للتزيين.

قطاعات بسكوت مختلفة الأشكال.

مضرب بيض.

كل هذه الأدوات مناسبة تمامًا للمبتدئين، وهي أهم ما قد تحتاج إليه لصناعة عجينة ناجحة تكون أدواتها متوفرة بسهولة، سواء إن كانت عجينة سائلة للكيك والحلويات أو عجينة جافة للمخبوزات، فإذا توفرت هذه الأدوات فإنك ستبدأ بسهولة في الخطوة التالية وهي تحديد المكونات حسب نوع الوصفة التي تريدها.

نصائح مهمة قبل البدء بالخبز:

اقرأ الوصفة بشكل جيد. تأكد من وجود كامل المكونات ولا تستبدلها أو تغيّر ترتيبها. لا تستعجل الخبز. وزّن المكونات الخاصة بك. درجة حرارة الغرفة هي المفتاح. احصل على جهاز قياس درجة حرارة الفرن. أبقِ باب الفرن مغلقًا. لا تخلط المكونات الساخنة في الخليط أو العجينة أبدًا. اختر الأواني المناسبة. لا تُفرط في المزج.

كيف تصنع كيكة هشة وناجحة بسهولة؟

الكيك هو أولى الوصفات التي يسعى الكثيرون إلى محاولة صنعه ومعرفة مكوناته، والطريقة الأمثل لجعله هشًا ولذيذًا، وعادة ما يحتاج لصنعه المكونات التالية:

دقيق أبيض: 3 أكواب.

بيض: 3 حبات.

حليب: كوب دافئ.

لبن رايب: علبة صغيرة.

زبدة: ربع كوب على درجة حرارة الغرفة.

زيت نباتي: 3 معالق.

بيكينج باودر: كيس صغير.

فانيليا: ملعقة صغيرة.

سكر: 2 كوب.

الطريقة:

قم بخلط المكونات السائلة جيدًا بالخلاط الكهربائي مع بعضها بالمقادير التالية لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تحصل على قوام فومي.

بعد ذلك قم بخلط المكونات الجافة.

الآن عليك بتحريك الهواء داخل الكيكة من خلال وضع خليط الدقيق تدريجيا والتقليب من أسفل إلى أعلى بطريقة بسيطة ولمدة بسيطة فقط حتى يختلط العجين وأترك الفقاعات التي تتواجد في الخليط.

ثم اسكب الخليط في صينية كيك غير لاصقة مدهونة بالزبدة

ضعه في الرف الوسط داخل فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

ولكي تتأكد من نضجها قم بغرس طرف سكين في منتصفها، فإذا خرجت نظيفة دون عجين فقد نضجت الكيكة.

كيف تصنع عجينة كرواسون وفطائر صغيرة؟

عجين الخَبز، هي أحد أنواع العجين التي تعتمد على سوائل قليلة وتُترك لفترات لا بأس بها حتى تختمر، لتحصل في النهاية على عجينة ناعمة ومتماسكة يسهل تقطيعها وتشكيلها إلى أشكال مختلفة، وتستخدم في صناعة العديد من المخبوزات.

هذه العجينة تتكون من:

الدقيق الأبيض: 4 أكواب.

سكر: ربع كوب.

الزبدة: نصف كوب (مذابة).

البيض: 1 حبة.

ملح: رشّة.

حليب بودرة: 2 ملعقة كبيرة

خميرة: ملعقة كبيرة

ماء دافئ: كوب

قالب زبدة بارد وليس مجمد

الطريقة:

ضع الخميرة في كوب وضف القليل من الماء الدافئ وملعقة من السكر لها وحرك المكوّنات جيدا واتركها حتى تتخمّر.

قم بوضع الدقيق في طبق عميق وأضف السكر والملح له، وقلّب المكوّنات جيدا حتى تتجانس.

أضف البيضة مع عدم التوقف عن العجن حتّى تختلط المكوّنات مع بعضها.

في هذه المرحلة ابدأ بإضافة الزبدة المذابة فوق المكونات التي ذُكرت.

ابدأ العجن بدعك الدقيق مع الزبدة جيدا حتى تمتزج الزبدة مع الدقيق وجميع المكوّنات الأخرى.

بعد أن اختمرت الخميرة قم بإضافتها فوق خليط الدقيق مع الاستمرار بالعجن حتى تختلط جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك أضف الماء الدافئ بالتدريج، وذلك عبر إضافة القليل من الماء ثم العجن، ثم إضافة المزيد والعجن مرة أخرى حتى نصل إلى عجينة متماسكة وناعمة.

اترك العجينة في مكان دافئ "يفضّل المطبخ" حتى تتخمّر لمدّة ساعة تقريبا.

افرد قالب الزبدة بالشوبك على شكل قرص دائري وضعه جانبا.

قم بفرد عجينة الكرواسون على شكل دائرة كبيرة، ثمّ ضع فوقها قرص الزبدة المفرود على العجينة وبعد ذلك قم بتقسيم العجينة إلى مثلّثات ولفها حتى يصبح شكلها مثل الكرواسون الذي نعرفه.

ضع قطع الكرواسون على ورق الزبدة في صينية خبز في فرن تم تسخينه مسبقًا على الرف الأوسط ودرجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة من الأسفل فقط.

كيف تصنع عجينة خُبز في المنزل؟

يُعتبر الخبز من المعجنات السهلة للغاية ولكنها تحتاج لأن تختمر جيدًا، لذا، تأكد من اختيارك لنوع خميرة جيد ودقيق متعدد الاستعمالات للخبز.

مكونات عجينة الخبز:

1 كيلو طحين متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة خميرة فورية.

1/2 ملعقة سكر.

2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة ملح.

الطريقة:

لتحضير الخميرة، ضع 1/2كوب ماء دافئ في كوب مع الخميرة والسكر وحركها ثم اتركها حتى تتخمر لمدة 3 دقائق.

قم بنخل الطحين في وعاء واسع وأضف إليه الملح والخميرة وابدأ العجن.

قم بإضافة الماء بالتدريج واعجن العجين جيدًا، حتى تصبح عجينة ملساء وطرية ولا تلتصق باليد، من بعد ذلك غطها واتركها تتخمر لمدة ساعة.

بعد ذلك، عليك بعمل كرات متوسطة الحجم من العجينة ووضعها على فوطة نظيفة حتى انتهاء الكمية ونغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة، وكي لا تلتصق العجين في اليد يفضّل رش القليل من الطحين على يديك.

رش سطح قطعة السليكون بالطحين ونرق الكرات داخلها على شكل دوائر، ونُرجعها مرة أخرى للفوطة ونغطيها ونتركها تتخمر لمدة ربع ساعة أخرى.

سخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180.

ضع صينية الخبز بشكل مسبق في الفرن كي تسخن، ثم ضع مجموعة من كرات العجين عليها واخبزه من الأسفل ثم من الأعلى حتى تنتهي الكمية، وإن كان الفرن يسمح بتشغيل الجهتين معًا فذلك أفضل.

كيف تصنع كعك العيد بالسميد؟

الكعك من أشهر الحلويات عند العرب وخاصة في عيد الفطر، وبالرغم من ذلك لا يتقنه الكثيرون ويضطرون إلى شرائه بمبالغ كبيرة من المحلات المختلفة، وتاليًا سنتشارك معكم طريقة سهلة لعمل كعك العيد بالسميد والطحين معًا، فلنبدأ بالمكونات:

3 كوب طحين.

كوب ونصف سمنة.

كوب حليب دافئ.

كوب سميد ناعم.

نصف كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة صغيرة محلب.

نصف ملعقة كبيرة يانسون مطحون.

سمسم.

حبة البركة.

كيلو تمر منزوع النوى (الحشوة).

ملعقة قرفة مطحونة (الحشوة).

نصف ملعقة هيل مطحون (الحشوة).

الطريقة:

في البداية قم بخلط المواد الجافة مع بعضها في وعاء عميق حتى تتجانس جيدًا.

أضف الزبدة والحليب قليلًا، واستمر في الخلط والعجن، حتى يتشكل لديك عجينة ناعمة ولينة ومتماسكة.

بعدها قم بإضافة المنكهات إلى العجوة وخلطها جيدًا.

بعد ذلك قطّع العجينة إلى قطع دائرية متساوية لتكون جاهزة للحشوة.

قم بوضع الحشوة وشكّل العجينة على شكل دائري، وكرر العملية حتى تنتهي من العجينة.

لك كامل الحرية في وضع العجينة في قوالب، أو استخدام ملقط الكعك.

عند الإنتهاء من كل كعكة قم برصه على صينية الخبز، ويمكنك اختيار إما إضافة ورق الزبدة أو الزيت على أرضية الصينية.

يمكنك إما تزيين وجه الكعك سواء بحبة البركة أو السمسم، أو بخليط الحليب والبيض الذي يعطيه لونًا ذهبيًا.

ومن ثمّ جهز الفرن على درجة حرارة 200 درجة وأدخل صينية الكعك، ولكن كن حذرًا لأن الكعك لا يأخذ الكثير من الوقت، لذلك لا بد من مراقبته أولًا بأول.

تعتمد وصفات المعجنات على المقادير المتزنة والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى الإلتزام التام بالوصفة، إذ أن عدم الالتزام بها يفسد عليك الوصفة كاملة، ويُهدر مجهودك والمكونات المستخدمة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تهتم باختيار الأدوات التي تحتاج إليها بشكل كبير لصناعة أشهى المعجنات.