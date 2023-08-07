الحياة الخضراء: ممارسات صديقة للبيئة لمنزل مستدام

المنازل الخضراء هي نفسها المنازل المستدامة، إذ يستهدف الإثنان حماية البيئة وعدم استنزاف مواردها الطبيعية فتستهلك من الطبيعة ما هو أقل من الطبيعي، ما يقلل الآثار السلبية على المكان المحيط والقائمين به.

في الآونة الأخيرة وبسبب كثرة الصناعات والانبعاثات الحرارية المختلفة التي أدت إلى الاحتباس الحراري العالمي، أصبح لا سبيل للبقاء واستمرار الحياة الطبيعية على الكوكب إلا من خلال تقليل هذه الانبعاثات والتحول إلى الاستدامة والحفاظ على الحياة الخضراء والإكثار منها.

لذلك يبحث الكثيرون ممن يرغبون في العيش في بيئة نظيفة وصحية إلى الحصول على منازل مستدامة ومُحاطة بمساحات خضراء متنوعة لحياة صحية أكثر لهم ولأبنائهم.

ما هو المنزل المستدام أو الأخضر؟

المنزل المستدام أو البيت الأخضر هو فلسفة تدعو إلى البناء مع وضع البيئة في الاعتبار عن طريق الاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة، ما يعني تصميم مباني موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، والهدف من ذلك هو حماية الطبيعة بشكل عام، والحفاظ على صحة الإنسان بشكل خاص، إذ يتم إنشاء هذه المنازل كي تتكيف بشكل كامل مع البيئة من حيث استخدام الموارد، وإيجاد طرق مستدامة للعيش دون الإضرار بالبيئة، وتبني تقنيات جديدة لا تؤثر سلبًا عليها.

والمنازل الخضراء هي نفسها المنازل المستدامة، إذ يستهدف الإثنان حماية البيئة وعدم استنزاف مواردها الطبيعية فتستهلك من الطبيعة ما هو أقل من الطبيعي، ما يقلل الآثار السلبية على المكان المحيط والقائمين به.

خصائص المنازل المستدامة التي تحافظ على البيئة

الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث.

تقليل استخدام المياه أثناء البناء، وتوفير اَليات حديثة للبناء بأقل استخدام ممكن للمياه.

التقليل من استهلاك الطاقة العادية واستخدام الطاقة المتجددة للحد من التلوث.

الاستعانة بأنظمة إعادة التدوير لتوفير أكبر عدد ممكن من الموارد أثناء البناء.

الاهتمام بجودة المساحة المحيطة بك مثل نظافة الهواء والتحكم في الانبعاثات الحرارية والضوضاء.

كيف تبني منزل مُستدام وصديق للبيئة؟

1. الاهتمام بالمسطحات الخضراء

أول أهداف المنازل المستدامة هي الحصول على بيئة نظيفة وحياة أكثر صحة، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون الاعتماد على المسطحات الخضراء الكثيرة لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون وإعطائك أكسجين وهواء نقيا، ولجعل منزلك أكثر جمالًا وأناقة سواء في المظهر الداخلي أو الخارجي.

2. الحرص على كفاءة الطاقة

يسعى المصممون إلى تقليل استخدام المصادر غير متجددة الطاقة، ما يشجع على كفاءة الطاقة بشكل أكبر، وذلك عن طريق استغلال مصادر الطاقة البديلة والمستدامة، مثل: الرياح والطاقة الشمسية. فعلى سبيل المثال، تهتم المنازل المستدامة بأنماط تدفق الهواء الطبيعي والإضاءة الطبيعية داخل المنزل لتقليل الاحتياج للتدفئة والتهوية، والتقليل من استخدام الضوء الصناعي في حالة وجود الضوء الطبيعي الذي يدخل إلى المنزل من مختلف الجهات.

3. كفاءة استخدام المياه

تعتمد العمارة الخضراء على استخدام مصادر بديلة للمياه مثل مياه الأمطار بهدف حماية المياه وترشيد استهلاكها، حيث يحرص التصميم المعماري في دورة الحياة الكاملة للمبنى على الاستخدام الفعال للمياه والمحافظة عليها والانتباه إلى الكميات المستخدمة والعمل على إعادة تدويرها وتنقيتها.

4. التقسيم المثالي للأراضي

تعتمد المنازل المستدامة على استخدام أراضي بتصميمات معمارية حديثة تشجع على الحفاظ على البيئة واستخدام الموارد المحلية المتاحة والاستفادة منها بشكل مناسب مع دمج الحدائق والمناظر الطبيعية الواسعة في جميع أنحاء المبنى.

5. انخفاض التلوث البيئي والحفاظ على الطبيعة

في الاَونة الأخيرة تم اكتشاف أن مشاريع البناء مسؤولة عن أكثر من 50% من التلوث البيئي وتدمير الطبيعة، وخصوصا أن البناء على الأراضي الزراعية زاد بشكل ضخم، ما يتسبب في حوالي 10% من الانبعاثات العالمية، إذ أن بناء أبراج ومشروعات ضخمة قد يكلف البيئة الكثير من الدمار والاَثار السلبية المتعددة، وأحد أهم مبادئ العمارة المستدامة هي استخدام تصميمات لا تضر بالبيئة، وتقلل من الآثار السلبية لمخلفات البناء على الطبيعة، بل والاعتماد على طرق ومواد مستدامة توفر الحماية للبيئة.

6. التركيز على الصحة

تقوم شركات البناء التي تسعى إلى استخدام منتجات صديقة للبيئة بالاعتماد على المنتجات الطبيعية والبعد عن المنتجات الثانوية البلاستيكية التي تسبب باطلاق مواد سامة، وتركز على التحكم في درجة الحرارة الطبيعية والاعتماد على التهوية المناسبة، كل ذلك بهدف ضمان جودة البيئات الداخلية، لأنه من الممكن أن تتسبب هذه المنتجات في تلوث البيئة وإصابة الأفراد بأمراض خطيرة.

أهداف المنازل الخضراء والمستدامة:

الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه والموارد الطبيعية.

الاعتماد على الطاقة المتجددة بدلًا من الغير متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الحد من التلوث والنفايات وإعادة تدوير المواد.

الحفاظ على جودة الهواء الداخلي.

الاعتماد على المواد غير السامة في البناء.

مراعاة البيئة في تصميم المنازل وعدم التعدي على الرقعة الخضراء.

تصميم منازل تتيح التكييف مع البيئة المتغيرة.

تجنب المنازل التي تواجه الشمس، إذ أن تقليل التعرض لأشعة الشمس سيساعد في الحفاظ على برودة منزلك بشكل طبيعي.

كيف تحقق مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي للمنزل؟

إذا كانت الاستدامة في البناء الخارجي للمنزل مهمة من أجل الحفاظ على البيئة في المقام الأول، فإن تحقيق الاستدامة في التصميم الداخلي للمنزل يهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص وتحديد علاقتهم بالبيئة المحيطة، وتقليل الاَثار السلبية على البيئة وتقليل التلوث الداخلي والحفاظ على صحة الأشخاص من خلال تحسين جودة الهواء والإضاءة والراحة داخل المنزل، وذلك كالتالي:

المواد الداخلية للبناء

عند اختيار المواد المطلوبة لمشروع ما، يتم الأخذ في الاعتبار تأثيرها على البيئة وهل هي مواد مستدامة ومخصصة للاستخدام الداخلي أم أنها مضرة، وهذه المسؤولية ترجع إلى المصمم في المقام الأول، وعملية توظيف المواد بشكل فعال واستخدام مواد صديقة للبيئة، وذلك بناءًا على نوع المشروع ودورة حياته، إذ يتم تصنيف المواد على أنها مستدامة وفقًا لقابليتها للتحلل البيولوجي والمحتوى الكيميائي للمواد.

الأثاث المنزلي

يلعب الأثاث المنزلي دورا مهما في موضوع الاستدامة، إذ يمكن أن يؤثر حجم الأثاث ونوعه على الشكل الجمالي للمساحة، ولكن المواد المستخدمة ومتانتها وكفاءتها ستؤثر على استدامتها؛ ويمكن أن تساعد البساطة في التصميم الداخلي على تقليل الفاقد، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في الحصول على تصميم مستدام.

الإضاءة المنزلية

لتحقيق الاستدامة يجب مراعاة الاهتمام بالإضاءة الطبيعية داخل المنزل، إذ تعتمد الإضاءة في الغالب على اتجاه المبنى وحجم وعمق الغرف، لذلك يجب على المصمم التخطيط الجيد للمساحة كي لا تعيق دخول الضوء الطبيعي إلى الغرف لأطول فترة ممكن طوال النهار، وتقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير، الأمر الذي يوفر أسلوب حياة صحي وتوفير كبير في استهلاك الطاقة.

التهوئة الجيدة للمنزل

في عصرنا هذا ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يمكنك أن تعتمد على طرق العزل المناسبة للمنزل والتي تمنع الحرارة بشكل كبير من أن تخترق جدران منزلك وبالتالي تزداد دائمًا الحاجة إلى المكيفات الهوائية، كما يمكنك أن تُكثر من النوافذ التي تمنح منزلك التهوئة الجيدة.

إن الحصول على حياة نظيفة ومريحة يتعلق تمامًا بالحفاظ على البيئة من حولك وحمايتها من أي اَثار سلبية قد تتعرض لها نتيجة محاولات البناء المختلفة والتعدي على المناطق الخضراء، لذلك ظهرت فكرة الحياة الخضراء والمنازل المستدامة التي تعتمد على استخدام المواد الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير دون خلق انبعاثات حرارية أو مخلفات ضارة، بالإضافة إلى العيش حياة صحية نظيفة في التصميم الداخلي للمنزل.