كيفية تحسين المفردات الخاصة بك: إستراتيجيات بسيطة لتوسيع المعرفة بالكلمات

كلما قرأت ستتعلم كلمات جديدة، إذ تتيح لك القراءة معرفة كيفية استخدام الكلمات في الجمل. يوجد العديد من الكتب التي تهدف إلى تعيلم مفردات جديدة من خلال شرح المفردات عن طريق جمل بسيطة من نفس اللغة

هل تريد أن تُحسّن من قاموسك اللغوي وتحتفظ بعدد كبير من الكلمات وتزيد من مهاراتك اللغوية أثناء تعلمك للغة جديدة؟

في الحقيقة مهما كانت قوتك في قواعد اللغة يجب أن يكون قاموسك اللغوي والكلمات التي تحفظها كبيرة وعديدة ومتنوعة وجديدة، ولكي تقوم بتوسيع نطاقك اللغوي يجب أن تبذل بعض الجهد، فلا توجد وصفة سحرية أو نمط معين يمكنه أن يناسب الجميع فيخزن عندهم العديد من الكلمات ويوسع قاموسهم اللغوي بسرعة.

لكن يجب أن تضع لنفسك خطة مناسبة وإستراتيجية مُحكمة تساعدك على الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحسين قاموسك اللغوي وزيادة عدد الكلمات المحفوظة لديك.

إستراتيجيات بسيطة تساعدك على زيادة مفرداتك اللغوية

1. إجراء محادثات مع أشخاص اَخرين

قد لا ينطق بعض الأشخاص الكلمات بطريقة نطقها الصحيحة، بالإضافة إلى ذلك قد نجد أن لديهم فقرًا في عدد الكلمات لديهم، فإن كنت أحدهم لا تقلق إذ جرى إيجاد الحل وقد جرى اكتشاف أن أحد أفضل الطرق التي يمكن أن تتعلم بها مفردات جديدة لترسخ بسهولة في ذهنك، هي إجراء محادثات مع أشخاص لغتهم الأم هي اللغة التي ترغب في تعلمها.

على الرغم من أنها قد تبدو فكرة مخيفة للبعض، إلا أن هذه الطريقة ستجعلك تتعلم الكثير من الكلمات بسرعة كبيرة، وبمرور الوقت ستكتسب مهارة السرعة في الحديث والرد، وتحفظ عددًا أكبر من الكلمات بنطقها الصحيح؛ ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال الإنضمام إلى مواقع مثل Meetup، وهو موقع يهتم بتخفيف مخاوفك بشأن التحدث إلى أشخاص جدد، إذ ستجد العديد من الأشخاص من مختلف بلدان العالم يتحدثون مع بعضهم البعض حول هواياتهم وعاداتهم وبلادهم وبالتالي يمكنك الانضمام إليهم.

2. مشاهدة مقاطع فيديو على اليوتيوب

يمكن لمقاطع الفيديو المتخصصة في تعليم اللغة أن تكون أحد الإستراتيجيات الرائعة لتتبعها أثناء محاولتك بناء المفردات الخاصة بك، والسبب هو وجود العديد من المقاطع التي توفر موضوعات متنوعة رابطة المفردات بالصور والأفعال والإشارات، فتكون قادرًا من خلالها على تزويد قاموسك اللغوي بشكل كبير.

3. أقرأ كثيرًا

كلما قرأت ستتعلم كلمات جديدة، إذ تتيح لك القراءة معرفة كيفية استخدام الكلمات في الجمل. يوجد العديد من الكتب التي تهدف إلى تعيلم مفردات جديدة من خلال شرح المفردات عن طريق جمل بسيطة من نفس اللغة، والبعض منها تكون مصورة بحيث تسمح لك بالفهم والحفظ بشكل أسرع.

4. لعبة المفردات للقضاء على الجوع

هناك تطبيق يسمى بـfree rice وهي لعبة مجانية يمكنك لعبها على الإنترنت، إذ تقوم بإعطائك كلمة والسماح لك باختيار تعريفها، فإن أجبت بشكل خاطئ فسوف تعطيك اللعبة سؤالًا أسهل، أما إذا أجبت بشكل صحيح سوف تزداد الصعوبة، وفي كل مرة تجاوب بشكل صحيح ستتبرع بـ10 حبات من الأرز من خلال برنامج الغذاء العالمي للمحتاجين، وحتى الاَن تم التبرع بما يقرب من 100 مليار حبة أرز، فلماذا لا تستخدم هذا التطبيق وتضرب عصفورين بحجر، فمنه ستضيف كلمات جديدة إلى قاموسك اللغوي وفي نفس الوقت ستتبرع للقضاء على الجوع.

5. ألعاب الهاتف النصية

أنت تقضي يوميًا العديد من الساعات وأنت تنظر إلى هاتفك، لماذا لا تستثمر هذا الوقت في تعلم مفردات جديدة عن طريقة تحميل تطبيقات لتعلم اللغة، فبعض هذه التطبيقات يمنحك فرصة لتخمين الكلمة من مجرد نطقها، وبعضها يقدم لك عبارات بسيطة تساعدك على حفظ مختلف الكلمات والشعور بالثقة نتيجة زيادة فرصك بالتعلم.

6. ضع الكلمات أمام عينيك

ما هو أكثر مكان تراه في بيتك كل يوم بل وكل الوقت؟ هل هي الثلاجة؟ أم الحائط في غرفتك؟ يمكنك أن تقوم بلصق بعض المفردات على ثلاجتك لتبقي عينيك عليها كلما ذهبت للمطبخ لتناول أو إعداد الوجبات أو حتى لشرب المياه، وبعد أن تنتهي من حفظهم تمامًا يمكنك استبدالهم بمفردات أخرى وهكذا.

7. أكتب مدونة بمفردات جديدة

القراءة ليست الطريق الوحيد للتعلم، إذ يمكنك أيضًا أن تكتب مستعينًا بقاموس لغوي سهل، وتقوم بكتابة موضوع كامل يعتمد على مفردات عديدة ومختلفة تجعل الكلمات ترسخ في ذهنك بشكل أكبر، ومع الوقت ستتمكن من استحضار هذه الكلمات بسهولة عند الحاجة لها في نفس الموضوع أو في موضوع آخر.

8. استخدم تقنيات الذاكرة

قم بالاعتماد على الاختصارات التي تساعدك على تذكر المفاهيم والكلمات المعقدة، قم على سبيل المثال بربط الكلمة بأول حرف أو آخر حرف منها، أو قم بربطها بشيء آخر أنت تحفظه جيدًا ليذكرك بها وقت اللزوم، كما يمكنك أيضًا أن تربطها بلحن معين أو تضعها في جملة مميزة، كل هذه الأفكار تجعلك تعود مرة أخرى وتتذكر الكلمة بسهولة.

9. تهيئة البيئة للدراسة

إذا كنت ترغب في تعلم لغة وزيادة عدد الكلمات لديك بسرعة، يجب عليك أن تهيئ البيئة من حولك لتساعدك على ذلك، فمثلا: إذا تمكنت من السفر والدراسة في الخارج، فإنك سوف تقرأ وتسمع اللغة في كل مكان حولك، ولكن لا يستطيع الجميع القيام بذلك، وهنا نقول إنه ليس عليك السفر لتتعلم، بل يمكنك إنشاء بيئة دراسية من حولك عن طريق شراء كتب ومجلات ومشاهدة الأفلام أو البرامج المختلفة باللغة التي ترغب في تعلمها.

10. التركيز على الكلمات المفيدة

إذا كنت ترغب في تعلم لغة ما لتستفيد منها في عملك، فابحث أولًا عن الكلمات التي تستخدمها بشكل أكثر في مجال وظيفتك، واجعلها أمام عينيك طوال اليوم، وعندما تتعلمها ابدأ باستخدامها فورًا في الكلام والكتابة في العمل كي لا تنساهم، وتحدث بها مع زملائك في العمل حتى ترسخ في ذهنك بشكل أكبر، فعلى سبيل المثال إذا كنت تعمل بالتسويق، فسوف تحتاج إلى حفظ الكلمات التي تتعلق بالتسويق والبيع والشراء والسوق وكل ما يتعلق بالموضوع.

11. شجرة المفردات

تعتمد هذه الإستراتيجية على تجميع الكلمات التي تأتي من نفس شجرة العائلة، وذلك ليسهل عليك تذكرها، فعلى سبيل المثال يمكنك رسم شجرة المطبخ وتجميع أدوات المطبخ بها من سكين، وشوكة، وملعقة، وأطباق.. وبالتالي ستشعر بارتباطهم ببعضهم البعض ما يسهّل عليك حفظهم.

12. التكرار كلما لزم الأمر

ركز وكرر الكلمات التي تحفظها بشكل مستمر وذلك حتى لا تنساها أبدًا وأدخل عليها كلمات جديدة كلما تيقنت من أنك قد حفظتها تمامًا ولكن لا تغفل عن التكرار، فمهما توقعت أنك حفظت الكلمة جيدًا فإنك سوف تنساها إذا توقفت عن تكرارها او استخدامها بشكل يومي.

نصائح هامة لتحسين المفردات الخاصة بك وزيادة قاموسك اللغوي:

كن جادًا مع نفسك لحفظ أكبر عدد من الكلمات ولا تستهن بأي كلمة لا تعرف معناها.

ابحث دائمًا عن كلمات مختلفة تحمل نفس المعنى كي يكون لديك بدائل في أي وقت.

راجع دائمًا الكلمات ولا تترك مجالًا للنسيان بل استخدمها في حياتك اليومية.

قم بتحميل قاموس لغوي للغة التي تريد تعلمها.

استبدل الكلمات الصعبة بالصور لكي تتذكر المعنى بسرعة وبسهولة.

إن تعلمك للغة جديدة يوسع مداركك ويفتح عقلك على ثقافات مختلفة، كما يساعدك على عملك وفي تحقيق نتائج أفضل، لا تنسى أن تختار الإستراتيجية المناسبة لك حسب وقتك وقدراتك على الحفظ وزيادة قاموسك اللغوي والحصول على عدد لا نهائي من الكلمات اللغوية، وتأكد من أن يكون لديك إصرار على الحفظ، ولا تيأس في حالة نسيانك لأي كلمة، بل عاود مراجعتها مرة أخرى وحفظها بشكل مختلف أو اختصارها حتى تصل إلى هدفك الأساسي وهو تحسين وزيادة المفردات الخاصة بك.