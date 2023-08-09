مشاريع DIY للمبتدئين: طرق ممتعة وخلاقة لتعلم مهارات جديدة

فن الأوريجامي هو فن تقليدي ياباني يقوم على طي ورقة مفردة مربعة وتحويلها إلى شكل ما دون استخدام غراء أو شريط، وقد أصبح فن الأوريجامي شائعًا في جميع أنحاء العالم

من أفضل الطرق للاستفادة من وقت فراغك أن تتعلم مهارة جديدة، فكّر فقط في أنجح الأشخاص في العالم فأولئك الذين ينجحون باستمرار هم الأفضل في تعلم مهارات جديدة، إذ يلتزم الأشخاص الناجحون بتكريس أوقات فراغهم في السعي وراء التعلم (بدلا من الجلوس أمام التلفاز) ويلتزمون بوعدهم بالتعلم.

مع وضع ذلك في الاعتبار، هناك أشياء لا حصر لها يمكنك تعلمها في أوقات فراغك، وفي هذه المقالة قمنا بوضع قائمة تضم مشاريع DIY لتتعلمها، إذ أن من أجلها تحسين حياتك على الصعيدين الشخصي والمهني بشكل كبير.

باستخدام هذه القائمة، لن يكون من الصعب العثور على مهارات جديدة لتتعلمها مع تخصيص ساعة من الوقت كل يوم.

قد يكون من الصعب العثور على حرفة تريحك وتزيل التوتر وتجنبك الملل، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تعلمها كالمشاريع التي يمكن القيام بها من المنزل وأفضل ما في الأمر أنك تتعلم أيضًا مهارة جديدة، فلنتعرف على المشاريع والمهارات التالية:

1. استخدام الغرز الأساسية الحديثة في الكروشيه

لم تعد الكروشيه مجرد مربعات تقوم بها الجدة! فقد ظهرت الكروشيه مؤخرًا كطريقة مفضلة لحياكة الملابس مع الفنانين والمصممين الموهوبين الذين ابتكروا أنماطا وتصميمات فريدة من نوعها وأنيقة وقابلة للتنفيذ تمامًا. ومع القليل من الدروس التعليمية الجيدة ستتمكن من صنع بطانيات وأوشحة خاصة للأطفال في لمح البصر.

مواقع "افعلها بنفسك" DIY مجانية:

هناك العديد من البرامج التعليمية على "يوتيوب" والروابط على "بنترست" لمشاهدتها والتعلم منها، وفي ما يلي بعض من أفضل 3 برامج تعليمية تقوم بالتعليم باستخدام إرشادات سهلة المتابعة.

Bella Coco Crochet - موقع تعرض فيه سارة جين الكثير من الغرز الحديثة الفريدة التي يمكنك تجربتها.

TL Yarn Crafts - موقع رائع مليء بنصائح وحيل رائعة من خبيرة الكروشيه توني ليبسي.

Sewrella - يضم هذا الموقع الكثير من دروس المبتدئين الخاصة بالكروشيه من آشلي.

2. طي الورق "الأوريجامي"

فن الأوريجامي هو فن تقليدي ياباني يقوم على طي ورقة مفردة مربعة وتحويلها إلى شكل ما دون استخدام غراء أو شريط، وقد أصبح فن الأوريجامي شائعًا في جميع أنحاء العالم مع الأطفال والمراهقين والبالغين في السنوات الأخيرة. ويمكن القول بثقة Yن هذا الفن هو من أرخص الحرف اليدوية التي يمكن أن تتعلمها، إذ أن أي قطعة من الورق حول المنزل يمكن تحويلها إلى مربع!

مواقع "افعلها بنفسك" DIY مجانية:

لقد قطعت الأوريجامي شوطًا طويلا من الرافعات الورقية والطائرات، وفي ما يلي بعض من أفضل 3 مفضلات لدي وكلها مزودة بتعليمات سهلة المتابعة وتصميمات فريدة.

Paper Kawaii - فن ورقي لطيف وسهل وممتع للتجربة، ممتع لجميع الأعمار.

Sweet Paper - الكثير من الصناديق لتقديم الهدايا.

Paper Art 013 - مشاريع رائعة للتعليم المنزلي.

3. التطريز

التطريز اليدوي هو حرفة تقليدية تطورت إلى شكل فني خاص بها، وهناك بالتأكيد العديد من أنماط الغُرز التي تتنوع بين السهل إلى الصعب والتي عليك تجربتها، كأنماط تصميم فنانين موهوبين من جميع أنحاء العالم أو يمكنك إنشاء نمط خاص بك بقليل جدًا من المعرفة أو الموهبة الفنية.

مواقع "افعلها بنفسك" DIY مجانية:

هناك الكثير من مواقع الويب التي تقدم تصميمات مجانية لتقوم بتجربتها وهو أمر رائع عندما تتعلم ولا تريد إنفاق الكثير من المال.

DIY Stitching - وهي قناة على "اليوتيوب" تُعلّم كيفية عمل الغرز والتصاميم الحديثة للمبتدئين.

Swoodson Says - موقع تديره فتاة تدعى ستيفاتي، يتمحور شغفها حول التطريز، وهو موقع مليء بالأفكار الجمبلة والخلاّقة.

Jessica Long - موقع مليء بمقاطع فيديو أساسية حول كيفية خياطة التصاميم والغرز يدويًا.

أمثلة على ما يمكن فعله بالتطريز:

أحذية وقبعات قماشية

هناك الكثير من الملابس التي يمكنك تطريزها يدويًا والقائمة لا حصر لها. فصيحات الموضة الشائعة في الوقت الحالي هي الأحذية القماشية والجينز وقبعات الشمس وحقائب الشاطئ والقبعات، لذا ما الضرر من إضافة بعض الخياطة إلى أي شيء تقريبًا؟

الأحذية الرياضية والقبعات القماشية تبدو رائعة مع خياطة متباينة للتصاميم الصغيرة، كما أن الزهور والكلمات والرموز تعمل بشكل رائع في المساحات الصغيرة.

4. الرسم بالألوان المائية

تُعتبر الألوان المائية واحدة من أجمل الفنون التي يجب تعلمها وهي مجزية دائمًا، والجميل في الأمر هو أنه يمكنك الرسم بالألوان على العديد من الأسطح والوسائط المختلفة هذه الأيام، حتى تزيين الكيك!

ومن أحد الأسباب التي تجعل التلوين المائي يحظى بشعبية كبيرة اليوم هو أنه شكل من أشكال الفن الذي يمكن للجميع القيام به، فهو جميلٌ جدًا وحتى إن لم تكن لديك الموهبة فستظل النتيجة النهائية مجزية.

مواقع "افعلها بنفسك" DIY مجانية.

Makocinno - قناة على "اليوتيوب" تقدم الكثير من دروس الفيديو مع تعليمات سهلة المتابعة.

Kelogsloops - موقع يقدم الكثير من التقنيات الخاصة بالألوان المائية.

Kirsty Partridge Art - يمكنك الاختيار بين الموقع أو قناة "اليوتيوب" وتعلم الكثير عن كيفية استخدام الألوان المائية.

يُعتبر العمل الفني بالألوان المائية رائجًا عند استخدامه لتزيين المنزل ولكنه قد يكون مكلفًا، لذا إن قمت بالتدرب وأصبحت تعلم آلية العمل بهذه الألوان فإنك ستتمكن من رسم تصميم يناسب ديكورك وأسلوبك ولن يكلفك الكثير، وإن كان لديك هذا الجدار الفارغ الذي يحتاج إلى قطعة فنية ضخمة فإن الألوان المائية لهي طريقة رائعة لملء المساحة بينما تبدو باهظة الثمن.

يمكن أن يؤدي الرسم بالألوان المائية على الأطباق والأوعية والأكواب إلى تفتيح الأدوات المنزلية القديمة وإعادة الحياة إلى القطع التي لا تستخدمها أبدًا.

كل ما تحتاجه هو ألوان مائية "دهانات سيراميك" آمنة للطعام في حال كنت ستستخدمها على الأطباق أو في مكان وجود الطعام، أما إن كنت ترسم فقط لأغراض الديكور فلن يحتاج الطلاء إلى أن يكون آمنًا للطعام.

5. تعلُّم لغة جديدة

يمكن أن يوفر تعلم لغة أجنبية جديدة عددًا من النتائج المذهلة في حياتك، إذ يمكنك استخدام تعلم اللغة من أجل:

السفر إلى أماكن ممتعة والتحدث بالفعل إلى السكان المحليين.

تحدي نفسك لتتعلم شيئًا ممتعًا.

تعزيز فرصك الوظيفية.

مواقع "افعلها بنفسك" DIY مجانية:

كان التحدي المتمثل في تعلم لغة جديدة دائمًا هو كيفية العثور على الوقت ومنصة التعلم التي يجب استخدامها.

يمكنك استخدام أحد التطبيقات/ المواقع التالية:

Duolingo، وهو أحد أفضل التطبيقات المجانية في تعليم اللغات.

Busuu، وهو نظام لتعليم اللغة على الويب وiOS وAndroid يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المتحدثين الأصليين.

Rocket languages، وهو موقع الكتروني يقدم لك 14 لغة لتختار بينها.

6. الفوتوشوب

يجب أن يعرف الجميع بعض أساسيات الفوتوشوب، إذ يعد تعلم الفوتوشوب أداة مهمة إذا كنت تريد العمل في تصميم الجرافيك أو الويب أو حتى استخدامه في المنزل لصورك الخاصة، ونظرًا لأنها مهارة قيّمة فمن الرائع أن تكون قادرًا على إضافتها إلى السيرة الذاتية أيضًا.

من المهم أيضًا تعلم الفوتوشوب إذا كنت تعمل في دور تسويقي يحتاج إلى نشرات إعلانية أو رسائل إخبارية بالبريد الإلكتروني أو كتيبات، لأن ذلك سيساعدك على تحسين إبداعاتك وتنقيح صورك.

ولكن إذا كنت تريد المزيد من التدريب "العملي"، فالدورة أدناه تعطي أكثر من ثلاث ساعات من التدريب بالفيديو الذي سيساعدك على إتقان أساسيات الفوتوشوب.

دليل المبتدئين لبرنامج Adobe Photoshop

مع كل هذه المشاريع، فإن الممارسة هي ما ستتطور مهاراتك فتصبح الحِرف التي اخترتها أسهل، وعندما تجد الحرفة التي تعجبك قم بالتدرب بانتظام وسترى بعض النتائج الرائعة في أي وقت من الأوقات.