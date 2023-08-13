بدء مشروع صغير: خطوات بسيطة لبدء رحلتك الريادية

تحتاج أي فكرة إلى رأس مال لتنفيذها وتقديمها إلى سوق العمل وجذب انتباه الجمهور إليها، فأنت في حاجة ماسة إلى القيام بدراسة جدوى والتي تُظهر لك التكاليف المادية التي يحتاج إليها المشروع.

إن امتلاك مشروع مميز فكرة تراود الكثير من الشباب الطامحين الذي يحلمون بمستقبل أفضل ويسعون دائمًا إلى تحقيق نجاح مبهر وخلق فرص عمل جديدة لأكبر عدد من الشباب، ولكن معظم من يحلمون ببدء مشروع صغير لا يعلمون كيفية القيام بذلك أو ما هي أولى الخطوات التي عليهم أن يخطوها نحو تحقيق حلمهم.

لذلك يمكن لأي شخص طموح يرغب في بدء مشروع صغير أن يعتبر هذه المقالة بمثابة الدليل الذي يضع أقدامه على أول طريق النجاح من خلال خطوات بسيطة لبدء رحلته الريادية.

10 خطوات تساعدك على بدء مشروع صغير بنجاح

الانطلاق نحو تحقيق حلمك في تنفيذ مشروع صغير يتطلب منك شجاعة وإرادة وعزيمة وصبر، ولكن على الرغم من أهمية هذه الأمور إلا أنها ليست كافية لضمان نجاح مشروعك، فهناك عدد من الخطوات التي تساعدك على بدء مشروع صغير بشكل آمن يضمن لك النجاح وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

1. اختر فكرة مشروعك بعناية

اختيار فكرة المشروع تُعتبر نصف الطريق، لذلك يجب اختيار فكرة مشروع مميزة بعناية شديدة وهناك عدة أسئلة تساعدك على اختيار فكرة مشروعك مثل: هل ترغب في مشروع تجاري أم خدماتي؟ ما هي احتياجات السوق والجمهور؟ ومتى من المتوقع أن يدر مشروعي الأرباح؟ قد تصل إلى الكثير من الأفكار ولكنها غير مناسبة فلا تيأس وأعد التفكير أكثر من مرة.

2. حدد التكاليف المادية للمشروع

تحتاج أي فكرة إلى رأس مال لتنفيذها وتقديمها إلى سوق العمل وجذب انتباه الجمهور إليها، فأنت في حاجة ماسة إلى القيام بدراسة جدوى والتي تُظهر لك التكاليف المادية التي يحتاج إليها المشروع، بدايًة من تكاليف مقر الشركة وشراء المستلزمات ورواتب فريق العمل ومصاريف الدعاية والإعلان.

لذلك عليك تحديد مصدر تمويلك وسؤال نفسك إن كنت تمتلك المال الكافي للتكفل بكافة التكاليف المادية لمشروعك، فهل سيكون تمويلًا شخصيًا أم هل ستحتاج إلى شريك أم هل ستحتاج إلى الحصول على تمويل خارجي سواء إن من أحد البنوك أو الجهات الداعمة.

3. اختر اسمًا سهلًا وبسيطًا ومميزًا لمشروعك

اسم المشروع هو أكثر ما يعلق في أذهان الجمهور ويسهل عليهم ذكره وترديده في أي وقت، ما يضمن لك النجاح في الوصول إلى أذهان الجمهور دون عناء، لذلك حاول أن تختار اسم سهل في النطق والكتابة والتذكر، فمثلًا شعار شركة LG الخاصة بالأجهزة الإلكترونية هو نفس اسمها ونفس طريقة نطقها ونفس كتابتها وحتى اللوجو يتكون أيضًا من نفس شكل الحرفين؛ لذلك من السهل على العملاء تذكرها.

4. تجنب اختيار شركاء لمشروعك

مشاركة أحد الشركاء في فكرة مشروعك قد تأتي بالكثير من المشاكل، ولكن إذا كان لا بد من هذه الخطوة لتقليل التكاليف المادية يجب عليك اختيار شريكك بعناية ليكون محلًا للثقة.

5. اختيار مقر المشروع

بعد الاستقرار على فكرة المشروع وحصر التكاليف المادية المطلوبة وتحديد مصدرها تأتي خطوة اختيار مقر المشروع، فجزء كبير جدًا من نجاح مشروعك يتوقف على اختيار الموقع المناسب له، وباختيارك الموقع المناسب لمشروعك خاصة إذا كان خدماتيا فإنك ستضمن وصوله إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف ما سينعكس على حجم أرباحك بشكل إيجابي ملحوظ.

عند الاستقرار على فكرة مشروع تجاري يقوم على فكرة التسويق حول عدد من المنتجات فإن ذلك سيتطلب اختيار موقع يسهل الوصول إليه، أما إذا كانت فكرة مشروعك تتطلب وجود مخازن تعمل على تخزين بضاعتك بها فهناك اختيارين: إما اختيار مساحة كبيرة تكفي لعرض منتجاتك على أن تتوفر به مساحة تصلح للتخزين أو البحث عن مكان للتخزين بالقرب من موقع مشروعك.

كما أن هناك عدة نقاط هامة يجب توفرها في اختيار مقر مشروعك مثل:

موقع المشروع: معظم المشاريع سواء إن تجارية أو خدماتية أو إدارية تحتاج إلى اختيار موقع إستراتيجي مناسب يمكن الوصول إليه سواء إن للعاملين به أو العملاء الذين سيتعاملون مع الشركة، لذلك يجب اختيار الموقع بعناية.

المنطقة: قبل اختيار المكان يجب البحث في هذه المنطقة بعناية، فهل فيها منافسين؟ وكم عددهم؟ وهل يقدمون ما سأقدمه تمامًا؟ كما يجب دراسة السوق المحيط وهل الجمهور المستهدف في هذه المنطقة يحتاج بالفعل إلى وجود هذا المشروع أم لا، مثال: فكرة إنشاء مخبز حلويات تُعد فكرة غير ناجحة إذا كان المكان في منطقة مليئة بعدد من المحلات الشهيرة المتخصصة في صناعة المخبوزات والحلويات أو في اختيار منطقة نائية غير مليئة بالسكان، إذ لن تجد إقبالًا كبيرًا على شراء منتجاتك في هذه مثل هذه المنطقة.

الخدمات والمرافق العامة الموجودة حول المشروع: يجب التأكد من وجود مرافق عامة وخدمات في المكان الذي ترغب في تنفيذ مشروعك به، فمثلًا إن قررت افتتاح مشروع صالون خاص بالرجال عليك التأكد من وجود خدمات في المكان مثل وصول المياه والصرف والكهرباء وغيرها للمكان، أو إذا كانت فكرة مشروعك عبارة عن إنشاء بيوت بلاستيكية زراعية لزراعة الفواكه والخضراوات فيجب اختيار مكان يصلح لذلك مثل أن تكون التربة صالحة للزراعة وجيدة التهوية وتصل إليها الشمس وتتوفر بالمكان وسائل الري اللازمة.

6. تحديد كيفية سير العمل من خلال وجود خطة واضحة

إن وضع خطة مُحكمة لخط سير العمل تضمن لك نجاحًا مؤكدًا، ويكون ذلك من خلال عمل دراسة جدوى كاملة لمشروعك لتحديد الشكل العام له والوصول إلى كافة الاحتياجات المطلوبة، ما يسهّل عليك مشاركة أفكارك مع عدد من رواد الأعمال أو عرض فكرتك على شخص له خبرة في إدارة الأعمال بشكل سهل وبسيط وواضح ومفصّل.

7. اختيار فريق العمل

تحديد الأعمال والمهام المطلوبة ستساعدك على اختيار فريق العمل من خلال تقسيم المهام وتحديد الوظائف التي ستحتاج إليها، وكل ذلك سيتوقف على حجم المشروع والمهام المطلوبة والخبرات التي يحتاجها.

8. ابدأ أولى خطوات العمل الفعلي

يلجأ صاحب المشروع في هذه الخطوة إلى بدء أولى خطوات تنفيذ مشروعه على أرض الواقع ويتوقف ذلك على نوع الفكرة التي يقوم عليها المشروع، فمثلًا إذا كانت الفكرة هي فكرة تجارية تقوم على بيع المنتجات إلى العملاء فيجب البدء في توفير هذه المنتجات وتحديد أسعارها وطرق توصيلها للعملاء، أما إذا كانت فكرة المشروع تقوم على الاستيراد فيجب البدء في التواصل مع الجهات المُصدرة في الخارج والاتفاق معها.

9. ابدأ عملية التسويق لمشروعك وانطلق

تتعدد طرق التسويق وتتنوع لذلك، يمكن اختيار الوسيلة المناسبة أو تطبيق جميع طرق التسويق لضمان الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، ومن أكثر طرق التسويق إنتشارًا:

تصميم موقع إلكتروني خاص بمشروعك لعرض منتجاتك أو خدماتك.

إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي.

استخدام اللافتات الإعلانية على الطرق الرئيسية والمنشورات التي يمكن توزيعها على العملاء المستهدفين.

10. الانتهاء من التراخيص اللازمة للمشروع

سيحتاج المشروع إلى القيام بإجراءات قانونية مثل عقود الملكية وإصدار التراخيص مثل تراخيص البناء أو مستندات الشحن والتخليص والاستيراد والتصدير وغيرها، لذلك يجب التأكد من انتهاء كافة التراخيص اللازمة حتى لا تتعرض إلى أي مسائلات قانونية، بالإضافة لذلك هناك ضرورة لوجود محامي قانوني لصياغة العقود والرجوع إليه في حالة وجود أي مشاكل أو عوائق قانونية قد تُعيق مشروعك.

البدء في مشروعك الخاص أمر يتطلب الصبر والتركيز وقوة الإرادة وعدم الاستسلام، بالإضاقة للقيام بالخطوات الصحيحة التي يتطلبها الأمر لانجاحه، لذلك اغتنم الفرصة فحلمك يمكن أن يصبح حقيقة وينقلك من شخص يحلم بامتلاك مشروع خاص إلى شخص حقق أحلامه.