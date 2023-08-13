نصائح دراسية لنجاح الامتحان: تقنيات الاحتفاظ بالمعلومات وإدارة الوقت

البحث عن أماكن جديدة يمكن الجلوس فيها والاستمتاع بقدر من الهدوء يُتيح الفرصة للمذاكرة بسهولة تُعد فكرة رائعة، الأماكن الجديدة تزيد من الشعور بالشغف والرغبة في تحقيق الأهداف.

يعاني الكثير من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة من تشتت الانتباه وعدم القدرة على التركيز والحفظ والاستيعاب، الأمر الذي يُفقدهم الشعور بالثقة في النفس لتنتابهم حالة من القلق والاكتئاب نتيجة عدم القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات والفشل في إدارة الوقت بشكل سليم ومفيد يحقق لهم أكبر قدر من الاستفادة وقت الامتحانات.

لذلك حاولنا من خلال هذه المقالة تقديم بعض النصائح الدراسية التي تساعد الطلاب على النجاح في الامتحانات ومنحهم تقنيات تساعدهم على الاحتفاظ بالمعلومات بالإضافة إلى عدد من التطبيقات التي ستساعدهم على إدارة الوقت بشكل فعال.

أولًا: نصائح دراسية تضمن لك النجاح في الامتحانات

يمر الطلاب بأوقات عصيبة قبل فترة الامتحانات نتيجة الضغط الواقع عليهم والقلق والتوتر المصاحب لتلك الفترة؛ لذلك على كل واحد منهم أن يضع خطته قبل الامتحانات بوقت كافٍ للوصول إلى هدفه وتحقيق أعلى الدرجات والحد من المشاعر السلبية المصاحبة لتلك الفترة، وتُعد هذه النصائح التي سنعرضها فعالة جدًا وتضمن للطلاب النجاح في الامتحانات.

حافظ على روح التفاؤل وتمتع بالإيجابية

القلق والتوتر أمران طبيعيان جدًا مع اقتراب فترة الامتحانات، ولكن لا تدع هذا القلق يتحول إلى قلق مَرَضي يؤثر على أدائك ومستواك الدراسي بشكل سلبي، لذلك ابتعد عن الأفكار السلبية والتشاؤم وحاول السيطرة على قلقك وتوترك من خلال الحفاظ على هدوئك، وحاول التركيز فقط على هدفك.

ابحث عن أماكن جديدة للمذاكرة

البحث عن أماكن جديدة يمكن الجلوس فيها والاستمتاع بقدر من الهدوء يُتيح الفرصة للمذاكرة بسهولة تُعد فكرة رائعة، الأماكن الجديدة تزيد من الشعور بالشغف والرغبة في تحقيق الأهداف لذلك حاول إيجاد أماكن مختلفة للمذاكرة سواء داخل منزلك أو في مكتبة عامة أو أحد المقاهي الهادئة في الصباح الباكر.

احصل على قدر كافي من الراحة أثناء المذاكرة

فكرة الجلوس عدة ساعات متتالية للمذاكرة وحفظ المعلومات المتعلقة بعدد من المناهج الدراسية المختلفة فكرة خاطئة جدًا وتكون حصيلتها قليلة جدًا، لذلك يجب على كل طالب الحصول على قدر كافي من الراحة لمدة 10 دقائق بين كل ساعة من ساعات المذاكرة، إذ يمكنك خلال هذا الوقت تناول وجبة خفيفة أو مشروبك المفضل أو إجراء محادثة هاتفية مع أحد الأصدقاء.

ابتعد عن مسببات تشتت الانتباه

مشتتات الانتباه كثيرة ومتنوعة وقادرة على قطع التركيز بسهولة جدًا، لذلك إذا بدأ وقت المذاكرة عليك أن تمنع أي نوع من أنواع مشتتات الانتباه في الوصول إلى عقلك وقطع تركيزك مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكنك بكل بساطة إغلاق هاتفك حتى لا تتلقى أي مكالمات أو إشعارات أثناء المذاكرة، وابتعد عن التلفزيون واجلس في مكان هادئ حتى تصل إلى قمة تركيزك.

تخصيص 30 دقيقة يوميًا لممارسة التمارين الرياضية

العقل السليم في الجسم السليم هذه مقولة صحيحة جدًا، فممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر تعمل على رفع معدل الذكاء وتزيد القدرة على تذكر المعلومات بسهولة، فقد تظن بعض الأسر أن ممارسة التمارين الرياضية وقت الامتحانات هو إهدار للوقت ولكن هذه المعلومة خاطئة، إذ يجب تشجيع الطلاب على تخصيص 30 دقيقة يوميًا لممارسة التمارين الرياضية البسيطة في المنزل أو المشي أو الجري في أماكن مخصصة لذلك.

الاهتمام بالنظام الغذائي وشرب الكثير من الماء

النظام الغذائي يؤثر أيضًا على الصحة العقلية وليس فقط على الصحة الجسدية، فالنظام الغذائي مرتبط بكافة نواحي الحياة، لذلك يجب على كل أسرة الاهتمام بالنظام الغذائي لأبنائهم وخاصًة في فترة ما قبل الامتحانات وذلك من خلال تقديم وجبات صحية مفيدة تحتوي على القدر المناسب للجسم من ألياف وبروتينات وكربوهيدرات ودهون صحية، مع ضرورة تناول الفواكه والخضراوات وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، بالإضافة إلى تناول المكسّرات وخاصًة اللوز الذي يحتوي على مواد غذائية نافعة تعمل على تحفيز الخلايا العصبية التي تزيد من القدرة على حفظ المعلومات.

قدّر مجهودك وكافئ نفسك

إن شعرت بتحقيق خطوات إيجابية في استذكار دروسك والاحتفاظ بالمعلومات وإدارة وقتك بشكل صحيح فيجب عليك مكافأة نفسك بشيء تحبه يبعث في نفسك السرور ليكون دافعًا وحافزًا لك على الاستمرارية، فمثلًا كافئ نفسك بتناول وجبتك المفضلة في أحد المطاعم أو شراء شيء كنت ترغب في اقتنائه.

ابتعد عن المذاكرة في اليوم السابق للامتحان

فكرة المراجعة ومحاولة تذكر المعلومات قبل الامتحانات بيوم أو في نفس يوم الامتحانات فكرة سيئة جدًا يقع فيها معظم الطلاب، فهي السبب الأساسي في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من القلق والتوتر تُفقدهم القدرة على تذكر الكثير من المعلومات، لذلك حاول مذاكرة دروسك قبل الامتحانات بوقت كافي.

ثانيًا: 3 تقنيات تساعدك على الاحتفاظ بالمعلومات

أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث التي أُجريت على الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة أن هناك مجموعة من التقنيات التي تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أسرع وأسهل ولمدة أطول، ومن أشهر هذه التقنيات:

تقنية SQ3R

تتمثل هذه التقنية في عدد من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها والتي تساعده على الاحتفاظ بالمعلومات بسهولة ما يضمن له النجاح في الامتحانات، وهذه التقنية اختصار لـ:

Survey : أي استطلع منهجك الدراسي من خلال قراءة سريعة من أجل تكوين فكرة عامة عن المنهج.

: أي استطلع منهجك الدراسي من خلال قراءة سريعة من أجل تكوين فكرة عامة عن المنهج. Question : قم بوضع بعض الأسئلة المهمة عن المعلومات الموجودة بالمنهج.

: قم بوضع بعض الأسئلة المهمة عن المعلومات الموجودة بالمنهج. Read : أقرأ الدروس بعناية وحاول الإجابة عن الأسئلة التي قمت بوضعها مسبقًا.

: أقرأ الدروس بعناية وحاول الإجابة عن الأسئلة التي قمت بوضعها مسبقًا. Recite : قم بإعادة صياغة للمعلومات بأسلوبك السهل البسيط الذي يساعدك على الفهم.

: قم بإعادة صياغة للمعلومات بأسلوبك السهل البسيط الذي يساعدك على الفهم. Review: راجع جيدًا كل ما قمت بقرائته وكتابته من أسئلة وأجوبه وشرح مُبسط.

تقنية الخرائط الذهنية أو العقلية

تؤثر الخرائط الذهنية على مستوى الفهم والتذكر والاستيعاب وحفظ المعلومات بشكل فعال جدًا، وتتمثل طريقة الخرائط الذهنية في رسم ما يُشبه الشجرة، فجسم الشجرة هو الفكرة الأساسية التي يدور حولها الدرس وفروع الشجرة هي الأفكار الفرعية، لذلك يمكن اختصار الكثير من الأفكار في كلمة أو كلمتين تساعدك على تذكر الفكرة الأساسية بشكل سهل وبسيط من خلال الربط بين هذه الكلمة والفكرة التي تعبر عنها.

مثال: موضوع الدرس الذي ترغب في مذاكرته يتحدث عن "فوائد الغذاء الجيد للطفل"، قم بكتابة موضوع الدرس في منتصف الصفحة "ساق الشجرة"، ثم أضف فروعًا أسفل الفكرة الرئيسية على أن يُعبر كل فرع عن الفكرة التي ترغب في تذكرها مثلًا "فوائد صحية خاصة بالنمو"، و"فوائد عقلية خاصة بالتطور والذكاء" و"فوائد نفسية خاصة بالصحة النفسية".

تقنية استخدام الألوان أثناء المذاكرة

أثبتت إحدى الدراسات الحديثة أن استخدام ألوان مميزة لبعض الكلمات والجمل المهمة أثناء المذاكرة تُحسّن قدرة الطالب على المذاكرة والحفظ، لذلك قم بوضع علامات مميزة وألوان مختلفة مثلًا قم بوضع اللون الأحمر على النقاط الأساسية في الدرس ثم ميز المعلومات المهمة باللون الأصفر.

ثالثًا: تطبيقات تساعد على إدارة الوقت بشكل ناجح

استطاعت التكنولوجيا الحديثة ابتكار عدد من التطبيقات المميزة التي يمكنها المساعدة في الاستفادة من الوقت وعدم السماح بإهداره في ظل انتشار الكثير من الأمور المسببة في تشتيت الانتباه وإهدار الكثير من الوقت، ومن أبرز التطبيقات التي يمكن الاعتماد عليها في إدارة الوقت:

تطبيق Freedom

يتضح من اسم هذا التطبيق أنه قادر على منح المستخدم الحرية أو منعها، فهذا بالفعل ما يفعله هذا التطبيق فهو يقوم بحظر تشغيل كافة وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب على جهازك أثناء الفترة المحددة للمذاكرة.

تطبيق ToDoList

هذا التطبيق سهل جدًا ومرن ويمكن استخدامه للكبار والصغار، فهو يساعدك على إنشاء قائمة بالمهام المطلوب إنجازها وتحديد الوقت المحدد لها وذلك لتحفيز الطالب على أداء المهام المطلوبة.

تطبيق RescueTime

يعمل هذا التطبيق على أجهزة الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وتتمثل مهمة هذا التطبيق في تتبع نشاط المُستخدم على الجهاز وإرسال تقرير مفصل بعدد الساعات التي تم قضاؤها على كل موقع أو كل تطبيق لتحديد أكثر التطبيقات أو المواقع التي يتم إهدار الوقت عليها.

تحقيق النجاح المطلوب في الامتحانات والقدرة على تذكر المعلومات والبيانات بسهولة لا يتطلب أن يكون الطالب ذو ذكاء عالٍ أو صاحب قدرات مذهلة، ولكنه يتطلب فقط التخطيط والإدارة الجيدة للوقت واتباع بعض النصائح البسيطة التي تُحسّن من مستوى المذاكرة.