اختيار الدراجة المناسبة: دليل المبتدئين لركوب الدراجات

تختلف كل دراجة عن الأخرى من حيث الحجم والطول المناسبين، لذلك يجب على جميع المبتدئين في ركوب الدراجات اختيار الدراجة المناسبة

يبحث الكثير منا عن أنواع مختلفة من الرياضات التي تجمع بين ممارسة الرياضة والترفيه والمتعة في نفس الوقت، وتُعد رياضة ركوب الدراجات من أكثر أنواع الرياضات التي تُقدم الكثير من التشويق والمتعة والإثارة لممارسيها، فهي لا تنحصر على فئة عمرية معينة إذ أن الكبار والصغار يمكنهم الاستمتاع بركوب الدراجات مع الحفاظ على عوامل الأمان والسلامة، لذلك لا تتردد في اقتناء الدراجة الرياضية المناسبة لك وانطلق نحو المتعة والترفيه.

إيجابيات ممارسة رياضة ركوب الدراجات

تُعد رياضة ركوب الدراجات من أكثر أنواع الرياضات التي تمنح ممارسيها الكثير من الفوائد والإيجابيات التي تنعكس بشكل ملحوظ على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية، ومن أبرز هذه المميزات:

تقوية عضلات وعظام الجسم والمفاصل وخاصًة عضلات وعظام الفخذين والساقين وكذلك الذراعين، فيستمتع راكبوها بلياقة بدنية عالية وجسم قوي.

المساعدة على الاستمتاع بجسم صحي ورشيق ووزن مثالي نظرًا لأن الجهد المبذول في رياضة ركوب الدراجات يساعد على حرق الدهون بشكل كبير، فركوب الدراجة لمدة ساعة في اليوم قادرة على حرق من 400 إلى 1000 سعر حراري.

تقوية عضلة القلب وتحسين نشاط الدورة الدموية في الجسم مما يقي من الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والضغط وغيرها.

يساعد ركوب الدراجات على تحسين الهضم وعملية التمثيل الغذائي، فينعكس الأمر على صحة الجسم بشكل عام.

يؤدي انتشار ثقافة ركوب الدراجات إلى الحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات، ليؤثر على البيئة بشكل صحي وسليم ويحد من التغيرات المناخية السلبية.

الاستمتاع برئتين صحيتين قادرة على الامتلاء بالهواء بشكل مثالي، الأمر الذي يحد من الإصابة بأمراض الصدر وغيرها.

التعرّف على أصدقاء جدد، الأمر الذي يساعدك على توسيع دائرة علاقاتك ويجعلك شخصًا اجتماعيا جدًا.

الوصول إلى الأماكن التي ترغب في الوصول إليها خلال وقت أسرع وخاصًة في الطرق المزدحمة، إلى جانب أن تكلفتها الاقتصادية أقل.

تحسين جودة النوم العميق مساءًا نتيجة تقليل نسبة هرمون الكورتيزول الموجود في الجسم والذي يتسبب عند ارتفاعه في إصابة الإنسان بالأرق وعدم القدرة على النوم بعمق.

تحسين الحالة النفسية من خلال الاستمتاع بالتنزه في أي وقت سواء كنت بمفردك أو مع الأصدقاء، مع إمكانية الانضمام إلى عدد من المسابقات.

تحسين الصحة العقلية، فقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن ممارسي رياضة ركوب الدراجات من كبار السن هم الأقل عُرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بالآخرين.

يُنصح بممارسة هذه الرياضة للأشخاص الذين يعانون من مرض هشاشة العظام مع ضرورة الالتزام بقواعد السلامة.

تساعد على إفراز عدد من الهرمونات في الجسم مثل الأندروفين والأدرينالين مما يبعث داخلك شعورًا بالسعادة والرضا والثقة بالنفس.

كيف تستطيع اختيار الدراجة المناسبة؟

تختلف كل دراجة عن الأخرى من حيث الحجم والطول المناسبين، لذلك يجب على جميع المبتدئين في ركوب الدراجات اختيار الدراجة المناسبة، ومن خلال السطور التالية سنساعدكم في ذلك:

أفضل زاوية لانحناء الظهر عند الجلوس على كرسي الدراجة أن تكون 45 درجة، لذلك إذا كانت زاوية انحناء ظهرك غير ذلك فاعلم أن حجم هذه الدراجة غير متناسب مع طولك.

يجب أن تكون الزاوية بين القدم والردف ما بين 15 إلى 20 درجة.

تأكد من وضع قدميك على دواسة البدالة بكامل راحتك.

يجب أن تصل قدميك إلى الأرض عند مدها دون الحاجة إلى الانحناء أو مد الساقين.

يجب أن يكون ارتفاع المقود مناسبًا، مع العلم أن معظم المقاود الموجودة في الدراجات متحركة وليست ثابتة كي يسهل التحكم في ارتفاعها، لذلك يجب التأكد من ضبط الارتفاع المناسب للمقود حتى لا تنحني بشكل كبير إلى الأمام، فإذا كان الارتفاع أقل من اللازم فستشعر بضغط شديد على الظهر والكتفين، والعكس صحيح فإذا كان ارتفاع المقود أعلى من اللازم فسيؤدي ذلك إلى الضغط على أعصاب اليدين نتيجة شد الذراعين لفترة طويلة أثناء القيادة.

هل هناك أنواع مختلفة من الدراجات؟

يظن البعض أن الدراجات واحدة من حيث النوع والاختلاف يكون في الماركات فقط ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، إذ يوجد 3 أنواع من الدراجات لكلٍ منها استخدام مختلف ويجب اختيار نوع الدراجة بناءًا على استخدامها، وتتمثل أنواع الدراجات في التالي:

1. دراجات الطرق

يتضح من اسم هذا النوع من الدراجات أنها مخصصة للطرق، لذلك يوجد لها بعض المواصفات الخاصة مثل الإطارات النحيفة والمقود المنحني والهيكل الخفيف من حيث الوزن، وتتمثل مميزات وعيوب دراجات الطريق في:

المميزات

تمتلك دراجات الطريق مجموعة رائعة من المميزات مثل:

مناسبة جدًا للاستخدام في الطرق الممهدة.

خفيفة الوزن نظرًا لنحافة الهيكل الخاص بها.

بعضها مصنوع من الألومنيوم وهو مناسب للأشخاص ذوي الأوزان الثقيلة، وبعضها مصنوع من الكربون فايبر وهو مناسب للأوزان الخفيفة.

العيوب

نظرًا لنحافة الهيكل الخاص بهذا النوع من الدراجات المصنوعة من الكاربون فايبر فإنها مُعرّضة للثني وغير مقاومة للصدمات.

مناسبة أكثر للأوزان الخفيفة وأصحاب اللياقة البدنية العالية.

2. الدراجات الجبلية

يتميز هذا النوع من الدراجات بأن له القدرة على السير في الأماكن الوعرة المليئة بالمرتفعات والمنحدرات والطرق الترابية نظرًا لأن عجلات الدراجات عريضة وبها مقاوم للصدمات لتقليل حدة الارتطام بالطريق في حالة وجودة مطبات ومرتفعات، وفي ما يلي نتناول مميزات وعيوب الدراجات الجبلية بشكل تفصيلي:

المميزات

تجمع الدراجات الجبلية بين مجموعة من المميزات التي تجعلها اختيار العديد من محبي ركوب الدراجات وخاصًة في الأماكن الوعرة، وتتمثل هذه المميزات في:

الكرسي الخاص بالدراجات الجبلية مُريح جدًا مقارنًة بدراجات الطريق.

المقود الخاص بها غير منحني لذلك فهي مُريحة للظهر بشكل كبير.

مصنوعة من الحديد لذلك فهي معروفة بقوتها وصلابتها ومقاومتها للصدمات.

العيوب

على الرغم من المميزات الرائعة التي تمتلكها الدراجات الجبلية إلا أنها تمتلك بعض العيوب أيضًا والتي تتمثل في:

ثقل وزنها نظرًا لأنها مصنوعة من الحديد الذي يمنحها وزنًا أكبر مقارنًة بدراجات الطريق.

تحتاج إلى بذل مجهود أكبر عند استخدامها في الطرق العادية فهي مخصصة للطرق الجبلية والترابية.

3. الدراجات الهجينة

يتضح من اسم هذا النوع من الدراجات أنها تجمع بين النوعين السابقين (دراجات الطرق والدراجات الجبلية) من حيث الصفات والشكل، فمثلًا الإطارات الخاصة بها أقل في الحجم من إطارات الدراجات الجبلية وأعرض من دراجات الطريق، كما أنها مصنوعة من مواد مختلطة مثل الحديد وغيرها، ومن خلال النقاط التالية نستعرض مميزات وعيوب الدراجات الهجينة.

المميزات

تجمع الدراجات الهجينة بين عدد من المميزات الخاصة بالنوعين الآخرين من الدراجات، ومن بين هذه المميزات:

تتميز بمقعد مُريح وأيضًا مقود ذو ارتفاع مناسب.

عرض الإطارات مناسب جدًا للسير على الطريق أو في المتنزهات.

العيوب

تُعد مميزات الدراجات الهجينة أكثر من عيوبها، وتتمثل هذه العيوب في الآتي:

لا تتناسب مع المسافات الطويلة أو للسرعات العالية.

الاستمتاع برياضة ركوب الدراجات يبدأ باختيار النوع المناسب من الدراجات وكذلك حجمها، فإلى جانب أن لركوب الدراجات متعة كبيرة تضمن لممارسيها الاستمتاع بحياة صحية خالية من الأمراض مليئة بالمغامرة والبهجة، إلا أنها تتطلب الالتزام بمعايير الأمان والسلامة للحفاظ على حياتكم من أي مخاطر قد تتعرضون لها أثناء ركوب الدراجة.