استكشاف المأكولات العالمية في المنزل: الأطباق التقليدية من جميع أنحاء العالم

يظن البعض أن المسقعة من الأكلات الشهيرة التي انطلقت من الدول العربية وخصوصا مصر، لكن هذه المعلومة خاطئة فهذه الأكلة تُعد من الأكلات التقليدية لليونان وتُسمى Moussaka.

يجد الكثير منا متعة حقيقية في الطعام سواء إن في أكله أو في إعداده، إذ أصبح طهي الطعام فن يُقام له الندوات والمؤتمرات والمهرجانات التي تجمع الأطباق التقليدية من جميع أنحاء العالم لتُعبر كل بلد عن ثقافتها وعاداتها في طبق لذيذ يحتوي على كل ما هو مميز وطيب في نفس الوقت.

انضموا إلينا في جولة ممتعة مليئة بالإثارة والتشويق والمتعة لاستكشاف المأكولات العالمية من خلال عرض مجموعة من الأطباق الشهيرة لعدد من البلدان من جميع أنحاء العالم.

10 مأكولات عالمية وأطباق تقليدية في رحلة استكشافية حول العالم

لا يوجد بلد في العالم لا يمتلك على الأقل طبقًا تقليديًا واحدًا أو نوعًا مميزًا من الطعام يرغب السياح في تجربته يومًا ما، ومع التقدم الذي نعيشه أصبحت فكرة التعرّف على هذه الأطباق من جميع دول العالم فكرة متاحة ويمكن تنفيذها بسهولة نظرًا لانتشار قنوات الطبخ والإنترنت لمعرفة المكونات وطريقة الإعداد الخاصة بكل وجبة لإعدادها في المنزل وخوض تجربة طهي مختلفة.

وفي ما يلي مجموعة لأشهر المأكولات العالمية من جميع أنحاء العالم التي يمكن إعدادها من المنزل:

التاكو من المكسيك

انتشر طبق التاكو في كثير من الدول حول العالم نظرًا لسهولة إعداده، فهو الطبق المفضل للكثير من الأطفال والكبار.

التاكو في الأصل هو طبق تقليدي في المكسيك يتكون من خبز التورتيلا الذي نقوم بثنيه ليصبح منحنيا على شكل مركب ليتم وضع الحشوة بداخله مثل اللحوم أو الدجاج المطهي والمُقطع إلى قطع صغيرة، والذي تتم إضافة الجبن أو الصلصة المكسيكية الحارة إليه ثم يتم وضعه في الفرن ليأخذ اللون الذهبي الرائع، يتم تقديمه مع البطاطا المقلية أو أنواع مختلفة من الصوص مثل الكاتشب أو المايونيز وغيرها.

الكبسة من السعودية

تشتهر السعودية بهذه الأكلة الرائعة التي يتم إعدادها في الأعياد والمناسبات الخاصة، ويتكون طبق الكبسة من الأرز المطبوخ الممزوج مع المكسرات والزبيب ومجموعة من التوابل التي تُعطي للوجبة نكهة مميزة بالإضافة إلى اللحم أو الدجاج المطهو باستخدام الدفن في الرمل أو الشوي على الفحم أو استخدام الفرن لتسوية اللحم ووضعه في النهاية أعلى الأرز ليكون طبق الكبسة جاهزًا للتقديم.

فيجوادا من البرازيل

تُصنف هذه الوجبة ضمن الوجبات التقليدية الأكثر انتشارًا وشيوعًا في البرازيل، فإلى جانب أنها واحدة من الوجبات اللذيذة التي تمتلك مذاقًا طيبًا إلا أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي تتكون من اللحم المطبوخ المقطع إلى قطع صغيرة المضاف إلى الفاصوليا السوداء ويتم تقديم هذه الوجبة مع الأرز الأبيض وسلطة الخضراوات.

بان كيك البطاطا من ألمانيا

يُفضل الشعب الألماني تناول البطاطا على أي شكل وأي طريقة، فهي من أكثر أنواع الطعام استهلاكًا في ألمانيا ولكن أكثر الوصفات التقليدية والشهيرة في ألمانيا هي بان كيك البطاطا والتي تُسمى في ألمانيا Kartoffel Puffer والتي يتم إعدادها من خلال بشر البطاطا بعد غسلها وإزالة القشرة الخارجية ثم إضافة مبشور البصل وقليل من الطحين والبيض حتى تتحول إلى عجين يمكن تشكيله على شكل قطع صغيرة من البان كيك ثم يتم وضعها في مقلاة مليئة بالزيت الغزير الساخن مع تقليبها للتحول إلى اللون الذهبي، يتم تقديمها كطبق جانبي إلى اللحم أو الدجاج أو السمك لتكتمل العناصر الغذائية في الوجبة.

المسقعة من اليونان

يظن البعض أن المسقعة من الأكلات الشهيرة التي انطلقت من الدول العربية وخصوصا مصر، لكن هذه المعلومة خاطئة فهذه الأكلة تُعد من الأكلات التقليدية لليونان وتُسمى Moussaka والتي انتقلت إلى دول البحر المتوسط والشرق الأوسط نتيجة الهجرات وقرلها من دول حوض البحر المتوسط، ويتكون هذا الطبق الشهي من مكون رئيسي ألا وهو الباذنجان الذي يتم قليه إما في زيت غزير أو يتم وضعه في الفرن ليتغير لونه مع مجموعة من الخضراوات الأخرى مثل البطاطا والفلفل والبصل.

يتم إعداد هذه المكونات بنفس طريقة إعداد الباذنجان إما عن طريق القلي في الزيت أو شيها في الفرن يتم وضع الباذنجان والخضروات على شكل طبقات يفصل بينها اللحم المفروم والصلصة الحمراء المصنوعة من معجون الطماطم أو الصلصة البيضاء المصنوعة من البشاميل ثم يتم وضعها في الفرن حتى تنضج تمامًا، يتم تقديمها بمفردها أو مع الأرز الأبيض أو الخبز.

السوشي من اليابان

انتشر السوشي Sushi بشكل كبير جدًا في جميع أنحاء العالم ولاقى إقبالًا وإعجابًا من عدد كبير من محبي تجربة الوجبات المختلفة حول العالم. يمكن إعداد السوشي في المنزل بسهولة فكل ما تحتاج إليه هو اعداد الأرز الياباني الأبيض المسلوق وشرائح السمك الني أو المطهي إذا كنت لا تُفضل تناول المأكولات التي تحتوي على مكونات نية، يتم وضع طبقة من الأرز وعليها طبقة من السمك أو الجمبري ولفها في طبقة من بيض السمك أو الأعشاب البحرية ثم يتم تقطيعها وتقديمها مع صلصة الصويا أو صلصة الواسابي الحارة.

دجاج التندوري من الهند

طبق التندوري Tandoori هو من أكثر الوجبات الشعبية التقليدية المنتشرة في الهند، فإذا فكرت في تجربة أي طعام هندي ستجد على رأس قائمة الطعام دجاج التندوري، وتعتمد هذه الوجبة على الدجاج المُقطع إلى أجزاء صغيرة يتم تخليتها بشكل كامل من العظام والجلد ثم يتم طهيها أو شويها ثم وضعها في صلصة حارة مكونة من الكثير من التوابل مثل البابريكا والفلفل الحار وغيرها.

طبق الأرز الأسود من إسبانيا

تنتشر أنواع وأشكال مختلفة من وصفات الطعام التقليدية في إسبانيا إلا أن طبق الأرز الأسود يُعد الوجبة الأساسية الأكثر شيوعًا وانتشارًا، فإذا كنت من محبي المأكولات البحرية وتجربة شيء مختلف فعليك بتجربة هذا الطبق المميز.

يتكون الأرز الأسود من الأرز الأبيض المطبوخ المضاف إليه القليل من زيت الزيتون والبصل والفلفل الحلو ثم يتم إضافة مرقة خاصة من المأكولات البحرية وأخيرًا يتم إضافة قطع من الحبار المطهي وقليل من حبر الحبار الذي يحول لون الأرز إلى اللون الأسود لهذا سُمي الطبق بهذا الاسم.

حساء البصل الفرنسي من فرنسا

تُصنف فرنسا ضمن الدول التي تقع في المقام الأول في صناعة المخبوزات وعلى رأسها الكرواسون، ولكن يبقى طبق حساء البصل هو الأشهر في فرنسا، والذي يتم إعداده بشكل سهل وسريع لتقديمه إلى جانب طبق اللحم أو الدجاج أو السمك.

يتم إعداد حساء البصل عن طريق وضع حلقات من البصل في قطعة من الزبدة على نار هادئة حتى يأخذ البصل اللون الذهبي ويتحول إلى بصل مُكرمل ثم تتم إضافة القليل من مرق اللحم أو الدجاج مع التقليب ثم تتم إضافة القليل من الطحين والحليب أو كريمة الطهي للوصول إلى قوام كريمي بعض الشيء، ثم يتم إضافة القليل من التوابل مثل الملح والفلفل لإعطاء نكهة مميزة.

السمك المقلي والبطاطا المقلية من إنجلترا

يُطلق الشعب الإنجليزي على هذا الطبق Fish and Chips ويتم تناوله في أي وقت وأي مكان نظرًا لانتشاره كوجبة تقليدية في إنجلترا، يتكون هذا الطبق من قطع السمك الخالية من العظم والتي يتم تتبيلها باستخدام البهارات المختلفة مثل الملح والفلفل والثوم والبابريكا وعصر الليمون ثم يتم وضعه في مخفوق البيض، وأخيرًا يُغطى بطبقة من الطحين ويوضع في زيت غزير ساخن حتى يتحول إلى اللون الذهبي المقرمش، يتم تقديمه مع البازلاء المهروسة والبطاطا المقلية المقرمشة.

الوجبات التقليدية كثيرة ومتنوعة منها الصعب والذي يتطلب خطوات كثيرة لإعدادها ومنها السهل، لذلك إذا كنتم من محبي الطبخ وتجربة أطباق مختلفة وجديدة عليكم الاستمتاع بتجربة عدد من الوجبات اللذيذة من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بمذاق ولا أروع وقضاء وقت ممتع في المطبخ مكتشفين المطابخ الأوروبية والآسيوية والهندية واليونانية والمكسيكية والعربية في مطبخكم في المنزل.