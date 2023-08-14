تصميم المنزل المستدام: دمج العناصر الصديقة للبيئة في مساحة المعيشة الخاصة بك

يسعى الكثير من الأشخاص خاصًة محبي الطبيعة والمهتمين بالحفاظ على بيئتهم صحية نظيفة إلى السكن في منازل صديقة للبيئة من خلال تصميم منازل جديدة أو استبدال منازلهم التقليدية بمنازل صديقة للبيئة.

أصبح العديد من الأشخاص من مختلف دول العالم يتجهون نحو استخدام مواد صديقة للبيئة للحفاظ على البيئة والطبيعة والحد من التلوث الذي طال كل شيء حولنا وبدأ يؤثر سلبيًا على المناخ والمياه والأمطار وغيرها، لذلك ظهرت الكثير من المواد الاستهلاكية والمنتجات الصديقة للبيئة والتي تتحلل بشكل كامل أو يمكن إعادة استخدامها وتدويرها بشكل مفيد بما لا يتسبب في أي أضرار بالبيئة الطبيعية.

ماذا نعني بالمنازل الصديقة للبيئة أو المنازل الخضراء؟

انتشر مصطلح يجده البعض فريدًا من نوعه أو غريبًا عليهم ألا وهو المنازل الخضراء أو المنازل الصديقة للبيئة، فما الذي يعنيه هذا المصطلح؟

إنه ببساطة يعني المنازل التي تم تصميمها وبنائها باستخدام مواد غير مضرة للبيئة مع مراعاة الاستدامة باستخدام مواد متينة ومعاد تدويرها، فهي منخفضة الصيانة ولها تأثير سلبي ضئيل على البيئة ومن أهم السمات الرئيسية للمنزل الصديق للبيئة: تحديد مواقع بناء معينة للاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي من أجل توليد الكهرباء وإعادة تدوير المياه.

كيف يمكن تصميم منزل أخضر (منزل صديق للبيئة)؟

يسعى الكثير من الأشخاص خاصًة محبي الطبيعة والمهتمين بالحفاظ على بيئتهم صحية نظيفة إلى السكن في منازل صديقة للبيئة من خلال تصميم منازل جديدة أو استبدال منازلهم التقليدية بمنازل صديقة للبيئة، وذلك من خلال إجراء بعض الحيل والتعديلات البسيطة التي يمكن استخدامها في المنزل للحصول على منزل الأحلام، وتتمثل خطوات تصميم منزل صديق للبيئة في الآتي:

1. استخدام العزل الحراري المنزلي

إن وضع عازل حراري للمنزل أمر مفيد جدًا ويساهم كثيرًا في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال استخدام مواد عازلة تساعد على احتفاظ المنزل بدرجة حرارته الداخلية الأمر الذي يمنع تسرب الحرارة منه أو إليه، فمثلًا في فصل الصيف تعمل الجدران والأسقف العازلة على منع تسرب الحرارة إلى المنزل مما يحد من الحاجة إلى استهلاك الكهرباء في تشغيل المكيفات الهوائية أو المراوح وغيرها، وفي فصل الشتاء أيضًا يعمل العزل الحراري على منع دخول البرودة ومياه الأمطار إلى المنزل مما يقلل من الحاجة إلى استهلاك الكهرباء في تشغيل المدافىء الكهربائية والغازية وغيرها.

2. استخدام مواد طلاء صديقة للبيئة وخالية من الكيماويات

انتشرت في الآونة الأخيرة من بين المنتجات صديقة للبيئة مجموعة من مواد الطلاء التي تُستخدم لطلاء المنازل والمباني والتي لا تحتوي على مواد كيماوية ضارة أو روائح قوية نفاذة، ما يساهم في الحفاظ على البيئة بشكل كبير، لذا من الأفضل الحرص على استخدام هذه الطلاءات أو استبدالها بورق حائط صديق للبيئة وهو عبارة عن ورق حائط مصنوع من مواد طبيعية مثل أوراق الأشجار أو يمكن استخدام ألواح الخشب الطبيعية، فإلى جانب قدرتها على إعطاء لمسة ديكورية رائعة للمنزل إلا أنها صديقة للبيئة أيضًا نظرًا لأنها قابلة للتحلل.

3. استخدام الإضاءة الطبيعية

تتمثل فكرة استخدام الإضاءة الطبيعية عن طريق تصميم نوافذ كبيرة في جدران المنزل مصنوعة من الزجاج الشفاف الذي يسمح بمرور الضوء من خلاله، ما يعمل على إضاءة المنزل بشكل كامل دون الحاجة إلى استخدام الكهرباء، وبالتالي يتم تقليل استخدامها بشكل كبير بالإضافة إلى أن فكرة تركيب ألواح شمسية على سطح المنزل تُعد فكرة مثالية فهي تعمل على تجميع الطاقة الشمسية صباحًا واستغلالها في تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل بدلًا من استخدام الكهرباء باقي اليوم وحتى ليلًا.

4. إعادة تدوير الأدوات المستخدمة بدلًا من شراء أدوات جديدة

إن إعادة تدوير الأشياء لا توفر الكثير من الأموال والنفقات التي يمكن استغلالها في أمر آخر أكثر أهمية وحسب، بل إنها تُعد فكرة صديقة للبيئة تساهم بشكل كبير في تصميم منزل صديق للبيئة، وذلك من خلال إعادة تدوير الأثاث الخشبي القديم المتهالك وإصلاحه وإضافة بعض اللمسات الديكورية المختلفة له وإعادة استخدامه مرة أخرى، بدلًا من اللجوء إلى شراء أثاث جديد يحتاج في صناعته إلى قطع المزيد من الأشجار لاستخدام أخشابها، كما يمكن إعادة تدوير الصناديق الخشبية القديمة لعمل وحدة أدراج مفتوحة أو أرفف لترتيب الأشياء، وكذلك استخدام قطع القماش القديمة المتهالكة في عمل ممسحة يدوية تستطيع امتصاص الماء من على الأرض بسهولة.

5. اختيار أجهزة إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية

ظهر عدد من الأجهزة الإلكترونية التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء فتنعكس الفائدة على أمرين مهمين:

أولًا: حماية البيئة من الاستهلاك الزائد للكهرباء.

ثانيًا: توفير الكثير من الأموال نتيجة فواتير الكهرباء المرتفعة.

6. الحد من استخدام البلاستيك واستبداله بمواد صديقة للبيئة

يُعتبر البلاستيك من أكثر المواد الضارة التي يتم استخدامها في المنزل، إذ يدخل البلاستيك في صناعة الأواني البلاستيكية في المطبخ وأكياس السوبر ماركت وغيرها الكثير، وتكمن خطورته في عدم قابليته للتحلل بسهولة لذلك فهو غير صديق للبيئة على الإطلاق، لذا يمكن استبدال الأدوات المنزلية الموجودة في المنزل والمصنوعة من البلاستيك بأخرى مصنوعة من الخشب أو الفخار أو الفولاذ وحتى الزجاج، كما يُمكن استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى مصنوعة من الكرتون أو القماش أو الورق.

7. استخدام مساحيق غسيل صديقة للبيئة

تحتوي معظم مساحيق الغسيل الخاصة بالملابس على مواد كيماوية ضارة تؤثر بشكل كبير على البيئة وكذلك على أقمشة الملابس نفسها مع كثرة الاستخدام، لذلك يمكن استبدال مساحيق الغسيل العادية بأخرى صديقة للبيئة مثل صودا الخبز التي تعمل على إزالة البقع بسهولة بالإضافة إلى استخدام صابون الجلسرين أو صابون زيت جوز الهند فكلها أشياء تحافظ على البيئة والملابس في نفس الوقت.

8. استخدام فلاتر المياه بدلًا من زجاجات المياه البلاستيكية

المياه حاجة أساسية وضرورية في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل، ولكن فكرة الاعتماد على استهلاك زجاجات بلاستيكية من المياه بشكل يومي هي فكرة غير صديقة للبيئة على الإطلاق، لذلك يمكن استبدال الزجاجات البلاستيكية بأخرى دائمة الاستخدام سواء إن المصنوعة من الزجاج أو الفخار أو الفولاذ، بالإضافة إلى أن فكرة استخدام فلتر للمياه يتم صيانته بشكل دوري لتنظيفها فكرة رائعة تجعلك تستغني عن استخدام الزجاجات في المنزل.

9. حفاضات أطفال صديقة للبيئة

حفاضات الأطفال من أكثر الأشياء التي تُستهلك بشكل يومي في المنازل التي تحتوي على طفل أو أكثر؛ لذلك يجب اللجوء إلى استخدام حفاضات مصنوعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل بدلًا من الحفاضات التقليدية المصنوعة من مواد صناعية أبرزها البلاستيك الصعب التحلل والذي يؤثر بشكل سلبي على البيئة.

10. فراشي أسنان مصنوعة من مواد طبيعية

قد يتعجب البعض من قراءة هذا العنوان متسائلين هل فراشي الأسنان التي نستخدمها حاليًا تمتلك تأثيرًا سلبيًا على البيئة بهذا الشكل الكبير؟!

الإجابة هي: نعم ففراشي الأسنان التي نستخدمها بشكل يومي في حياتنا قد تحتاج إلى قرون لتتحلل في مدافن النفايات، لذلك يمكن استبدال هذه الفراشي التقليدية بأخرى مصنوعة من الخيزران، إذ أنها تحتاج فقط ما لا يزيد عن ثلاث سنوات لتتحلل ما يجعلها خيارًا أمثل وبديلًا أفضل صديقًا للبيئة.

إن دمج العناصر الصديقة للبيئة في منزلك لا يتطلب إنفاق الكثير من الأموال، كما أنك لا تحتاج إلى تغيير منزلك بالكامل لاستبداله بمنزل أخضر أو منزل صديق للبيئة، بل يتطلب التفكير بشكل صحيح في استبدال السلع والأدوات المنزلية بأخرى صديقة للبيئة.