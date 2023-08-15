نصائح للعناية بالقطط: خلق بيئة آمنة وثرية لرفيق القطط الخاص بك

يُحدد الأطباء المتخصصون في الطب البيطري مجموعة من الأغذية المسموحة للقطط وأخرى محظورة حتى لا تتسبب في حدوث أي أضرار للقط قد تصل به إلى خطر كبير يهدد حياته.

كمحبين للقطط نتفهم الفرح والحب اللذين يجلبهما هؤلاء الأصدقاء الفرويون إلى حياتنا، وتمامًا مثل أي حيوان أليف آخر تحتاج القطط إلى رعاية واهتمام مناسبين للتأكد من أنها تعيش حياة سعيدة وصحية.

إن التغذية السليمة هي أساس قطة صحية وسعيدة، فتمامًا مثل البشر القطط لديها متطلبات غذائية فريدة يجب تلبيتها لضمان سلامتها بشكل عام. وفي هذه المقالة سنتعمق في الجوانب الأساسية لتغذية القطط ونقدم رؤى قيّمة لمساعدتك على اتخاذ خيارات صحيحة عندما يتعلق الأمر بصديقك الظريف.

وسواء إن كنت مالكًا جديدًا للقطط أو من محبي القطط المخضرمين، فإن هذا الدليل الشامل سيزودك بأفكار وممارسات قيمة لضمان رفاهية قطك، بالإضافة إلى عدد من النصائح والإرشادات الأساسية حول الحفاظ على صديقك القط بصحة جيدة.

6 نصائح تساعدك على العناية بالقط الخاص بك

يسعى دائمًا الأطباء البيطريين إلى منح مُربيي القطط عددًأ من النصائح والإرشادات التي تساعدهم على تقديم العناية السليمة للحفاظ على صحة وسلامة قططهم وخلق بيئة آمنة ومناسبة لهم، لذلك إذا كان لديك قط أو تُخطط لذلك فعليك اتباع النصائح التالية:

1. العناية بصندوق الفضلات وتنظيفه بشكل دوري

يساعد صندوق الفضلات القطط على قضاء حاجتها به ما يضمن لك نظافة المنزل بشكل دائم، لذلك يجب مراعاة الآتي في ما يخص صندوق الفضلات:

استخدم نوع رمل مناسب ونظيف وعالي التكتل ليقضي على الروائح الكريهة باستمرار ويكون سهل التنظيف.

تجنّب تغيير نوع الرمل المستخدم في صندوق الفضلات بكثرة، وألا يكون للرمل رائحة قوية قد تتسب في شعور القطط بالانزعاج وبالتالي تتجنب استخدام صندوق الفضلات.

إذا كنت تعاني من خروج الرمل من صندوق الفضلات أثناء قيام القطط بالحفر اتجه إلى استخدام صندوق الفضلات المغلق وتجنب المكشوف.

استخدم صندوق فضلات مناسب من حيث الحجم، فمثلًا الصندوق الكبير مناسب دائمًا للقطط الصغيرة والكبيرة، كما أن القطط الصغيرة جدًا والمُسنة من الصعب عليها الوصول إلى صندوق الفضلات ذو الحواف المرتفعة لذلك يجب مراعاة شكل الصندوق وفقًا لعمر القط.

إذا كنت تمتلك أكثر من قط في المنزل فيجب عليك تخصيص أكثر من صندوق واحد حتى لا تتصارع القطط على ذلك الصندوق، وبالتالي يتسبب في الكثير من المشاكل بينهم.

يجب الحفاظ على نظافة صندوق الفضلات بشكل دائم، إذ يجب القيام بتنظيفه يوميًا من الفضلات وتغيير الرمل بالكامل كل أسبوع.

ضع الصندوق في مكان يسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى اختيار مكان هادئ بعيد عن أماكن تواجد العائلة حتى لا تشعر القطط بالخوف من استخدام الصندوق وخاصًة في حالة وجود أصدقاء للأسرة أو أشخاص غرباء.

2. استخدم الطعام المسموح به للقطط وتجنب المحظورات

يُحدد الأطباء المتخصصون في الطب البيطري مجموعة من الأغذية المسموحة للقطط وأخرى محظورة حتى لا تتسبب في حدوث أي أضرار للقط قد تصل به إلى خطر كبير يهدد حياته.

أولًا؛ الأطعمة المسموح بها للقطط:

اللحم والدجاج المسلوق بدون توابل نهائيًا.

السمك والتونة المُصفاة من الزيت تمامًا ولكن بحد أقصى مرة أسبوعيًا أو كل 10 أيام.

الطعام الجاف (الدراي فود)، ولكن يجب اختيار نوع مناسب ذو جودة عالية وعدم الاعتماد على هذا النوع من الطعام بشكل دائم.

الطعام نصف الرطب (المعلبات المخصصة للقطط)، وتُفضل القطط هذا النوع من الطعام بشكل كبير.

ثانيًا؛ الأطعمة المحظورة:

تجنب اللحوم غير المطهية جيدًا أو اللحوم المصنعة مثل البسطرمة والتيركي والنقانق وغيرها.

تجنب استخدام أي نوع من التوابل في طعام القطط.

تجنب استخدام البصل والثوم في أطعمة القطط.

يجب التأكد من عدم وجود أي بقايا عظام في اللحم الذي تتناوله القطط لأن ذلك قد يتسبب في مشاكل صحية جسيمة.

منع القطط من شُرب الحليب لأنه قد يتسبب في مشاكل في القولون والجهاز الهضمي للقطط، النوع المسموح به فقط هو اللبن الخالي من اللاكتوز.

منع جميع الحلويات والفواكه عن القطط مثل الشوكولاتة وغيرها، فقد تفقد القطط حياتها نتيجة الإصابة بحالة تسمم عند تناولها أنواع معيّنة من الفواكه مثل العنب وغيرها.

3. حافظ على تطعيمات القطط وقم بزيارة الطبيب باستمرار

القطط مثل الأطفال تحتاج إلى عناية كبيرة للاطمئنان على صحتها وسلامتها فهي لا تستطيع الشكوى أو التعبير عن أي شيء تشعر به؛ لذلك يجب زيارة الطبيب من حين إلى آخر للاطمئنان على صحة حيوانك الأليف، لذا تأكد من القيام بالتالي:

الالتزام بالتطعيمات الخاصة بالقطط مثل تطعيم الديدان مرة كل شهرين على أن يكون هناك جرعة تنشيطية بعد 15 يوما من ميعاد الجرعة الأساسية.

الحفاظ على إعطاء القطط اللقاحات الخاصة بها في موعدها، فمثلًا هناك لقاح سنوي يُسمى اللقاح الثلاثي أو اللقاح الرباعي، والذي يحمي القطط من الأمراض الخطيرة التي قد تُصيبها وتُعرض حياتها للخطر مثل إنفلونزا القطط واللوكيميا والتهاب الأمعاء المعدية والبارفو وغيرها.

تحتاج القطط أيضًا إلى تناول أنواع من الفيتامينات المخصصة لها والتي يقوم الطبيب المتخصص بوصفها وذلك من أجل منح القطط العناصر الغذائية المهمة مثل المعادن والأملاح والفيتامينات للحفاظ على صحتها.

يقوم الطبيب بفحص القطط بشكل دوري للتأكد من عدم وجود عدوى أو مشاكل في الجلد (فطريات) كما يتم فحص حالة الأسنان والعيون والأذن.

4. لا تنسى قططك من اللعب والمرح

أكثر ما يجذب انتباه القطط ويحافظ على نشاطها وروحها المرحة هو اللعب والمرح وقضاء وقت ممتع مع مُربيها، لذلك احرص على تخصيص وقت من يومك للعب مع قططك باستخدام مجموعة من الألعاب التي تفضلها القطط مثل الريش والفئران المصنوعة من القماش أو البلاستيك وكذلك أنوار الليزر واللعب بالكرة وغيرها.

5. الحفاظ على مواعيد استحمام قطتك

القطط تحصل أيضًا على وقت خاص للاستحمام مثل الأطفال ولكن وفقًا لشروط أهمها:

يعتمد تكرار الاستحمام للقطة على عمرها واحتياجاتها.

يجب تنظيف القطط الصغيرة بانتظام كل ثلاثة أيام بسبب الأوساخ، وعندما تبلغ من العمر 12 شهرًا أو أكثر، يمكنك تحميمها مرة كل شهر وليس أكثر من كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

يجب ألا يكون الماء ساخنا أو باردًا، بل فاترًا.

استخدام شامبو الاستحمام الخاص بالقطط.

تجفيف شعر قطتك جيدًا بعد الاستحمام باستخدام مجفف شعر ذو هواء دافئ لتجنب إصابة القطط بنزلات البرد.

تمشيط شعر قطتك جيدًا باستخدام الفرشاة الخاصة، فمثلًا القطط ذات الشعر الطويل يجب تمشيطها أكثر من مرة أسبوعيًا أما ذات الشعر القصير فمرة واحدة في الشهر تكفي.

6. وفّر بيئة آمنة لقطتك وحافظ عليها من أي خطر

تُحب القطط اللعب والجري وتسلق الأشياء مما قد يُعرّضهم لخطر السقوط والإصابة؛ لذلك يجب مراعاة الآتي:

توفير مكان آمن للعب مثل شجرة القطط المصنوعة من القماش والخشب.

تجنب وضع الأشياء القابلة للكسر في متناول القطط مثل التحف وغيرها.

ضع مواد التنظيف والمواد الكيميائية الخطرة بعيدًا عن القطط.

تجنب ترك الأسلاك الكهربائية في متناول يد القطط، فقد تُفسد هذه الأسلاك عن طريق اللعب بها أو عضها بالإضافة إلى أنها قد تلتف حول القطط أثناء اللعب مما يعرضها للخطر.

احرص على اقتناء عمود الخدش الذي يساعد القطط على تقليم أظافرهم بسهولة دون اللجوء إلى إحداث أضرار بأظافرهم في المفروشات والستائر.

بلا شك تقوم تربية قطط في المنزل على رفع حالتك المزاجية بشكل رائع، وتزيد من هدوئك النفسي ولكنها تحتاج إلى رعاية كاملة ومسؤولية كبيرة في الحفاظ على صحتها وحمايتها من أي خطر؛ لذلك إذا كنت ترغب في اقتناء قط أو قطة عليك أن تكون على أتم استعداد لتحمّل هذه المسؤولية بالكامل.