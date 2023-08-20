العراق: شاشة إعلانات ضخمة في بغداد تعرض مشاهد إباحيّة بعد تعرّضها للقرصنة

أوضح المصدر الأمني أنّ هذه "المشاهد غير الأخلاقية" دفعت السلطات إلى "إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد"، ريثما يتمّ فحص المعدّات الأمنية.

أطفأت السلطات العراقية، أمس السبت، شاشات الإعلانات في شوارع بغداد، بعدما تعرّضت إحداها لعملية قرصنة، نتج عنها عرض مشاهد إباحية أمام العامّة في وسط العاصمة، في اختراق قالت قوات الأمن، اليوم الأحد، إنّها أوقفت مشتبها بتورّطه فيه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر أمنيّ، القول إن "شخصا تمكّن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع، وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق، قبل أن نتمكّن من قطع كابل الكهرباء"عن الشاشة.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، بدت فيها مقاطع إباحية تُبثّ عبر لوحة إعلانات على طريق عام، أثناء مرور سيارات عليه.

وأوضح المصدر الأمني أنّ هذه "المشاهد غير الأخلاقية" دفعت السلطات إلى "إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد"، ريثما يتمّ فحص المعدّات الأمنية.

(Getty Images)

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الأحد، إنّه تم توقيف مشتبه بضلوعه في هذا الاختراق، من دون أن تكشف عن دوافعه.

وفي 2022 أعلن العراق، وهو بلد محافظ لدرجة كبيرة، عزمه على حجب المواقع الإباحية عبر شبكة الإنترنت، لكنّ المنع شمل على ما يبدو منصّات محدّدة، إذ إنّ منصّات أخرى لا تزال متاحة.

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ومنذ العام الماضي، تلاحق السلطات العراقية، مدعومة بأحزاب موالية لإيران، بعضا من صانعي المحتوى عبر "يوتيوب" و"تيك توك" بتهمة المشاركة بـ"محتوى فاسد"، يتعارض مع "الأخلاق والتقاليد".

وواجه بعض من هؤلاء عقوبة السجن، ومن بينهم شابة نشرت مقاطع فيديو وهي ترقص على موسيقى "البوب".