عشرات المشاركين بنشاط دينيّ في سريلانكا يقفزون في بحيرة... هربا من فيلة هائجة

أشارت الشرطة إلى أنّ خمسة فيلة مزينة بأغطية زخرفية في النشاط الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنّباً للتعرّض لأي أذى.

قفز عشرات المشاركين في نشاط ديني بوذي يُقام سنويا في سريلانكا، في إحدى البحيرات، هربا من فيلة هائجة حاولت مهاجمتهم، بحسب ما أفادت الشرطة، اليوم الأربعاء.

ونُقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سُجلت مساء أمس الثلاثاء، في "إيسالا بيراهيرا"، وهو مقصد حج شهير في كاندي.

وأشارت الشرطة إلى أنّ خمسة فيلة صغيرة مزينة بأغطية زخرفية في النشاط الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنّبا للتعرّض لأي أذى.

مقطع مصوّر في سريلانكا، حيث قفز عشرات المشاركين في نشاط دينيّ، في بحيرة، إثر مهاجمتهم من قِبل #فيَلة هائجة.



التفاصيل: https://t.co/jdNIX9Rbqx pic.twitter.com/UvLdRSYsjQ — موقع عرب 48 (@arab48website) August 23, 2023

وأوقفت فعاليات الحدث حتى جرى الإمساك بالفيلة والسيطرة عليها.

وأظهرت مشاهد تم تداولها عبر مواقع التواصل أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه ويتوجّه نحو أحد شوارع كاندي، فيما يتولى عدد من الأشخاص مطاردته.

ووُجّهت انتقادات إلى هذا النشاط الثقافي الذي يعود تاريخه إلى قرون، لأنّ القائمين عليه يعاملون الحيوانات بقساوة، إذ يطالب ناشطون في مجال حماية الحيوانات بوضع حد لاستخدام الفيلة فيه.

فيَلة هائجة في سريلانكا، أجبرت العشرات من المشاركين في نشاط ديني على القفز في بحيرة.



التفاصيل: https://t.co/jdNIX9Rbqx pic.twitter.com/OtSZwjPuJn — موقع عرب 48 (@arab48website) August 23, 2023

وفي العام 2019، أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بهجوم من فيلة خلال أحد المهرجانات الدينية في كولومبو.

وقبل ثلاث سنوات، قُتلت امرأة عندما تسبب فيلان بحادثة تدافع بين الحاضرين في مهرجان آخر.

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 200 فيل مروّض في سريلانكا، بالإضافة إلى نحو 7500 فيل برّي.