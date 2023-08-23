لوقف انتشار أنفلونزا الطيور: فنلندا تشرع بإعدام 120 ألف ثعلب

أشارت غاد إلى أنّ فنلندا تضمّ نحو 400 مزرعة لتربية الحيوانات ذات الفراء تحوي حوالي 1,3 مليون حيوان معظمها من المنك والثعالب.

بدأت فنلندا، أكبر منتج لفرو الثعالب في أوروبا، بإعدام 120 ألف ثعلب ومنك لوقف انتشار أنفلونزا الطيور في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء، على ما أفادت السلطات الأربعاء.

وقالت رئيسة وحدة علم الفيروسات في هيئة الأغذية الفنلنديّة تويغا غاد، في تصريح لوكالة فرانس برس، "صدر أمر بإعدام الحيوانات الّتي تربّى في 13 مزرعة"، مضيفة "نفذ قرار الإعدام في 10 مزارع".

وفي حزيران/يونيو، سجّلت إصابات بإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" لدى طيور النوارس في فنلندا.

ورصدت الإصابات الأولى في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء في تمّوز/يوليو .

وقرّرت السلطات الفنلنديّة في مطلع آب/أغسطس قتل أعداد كبيرة من الحيوانات في المزارع الّتي طالها الوباء.

ومنذ أواخر عام 2021، تشهد أوروبا أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، بينما شهدت أميركا الشماليّة والجنوبيّة أيضًا تفشّيًا شديدًا.

وأشارت غاد إلى أنّ فنلندا تضمّ نحو 400 مزرعة لتربية الحيوانات ذات الفراء تحوي حوالي 1,3 مليون حيوان معظمها من المنك والثعالب.

ورأت أنّ الوباء "بدأ ينحصر" مع بدء هجرة طيور النورس جنوبًا.