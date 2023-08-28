استكشاف النجارة: الأدوات والتقنيات الأساسية لصياغة إبداعات خشبية

توجد أنواع كثيرة ومختلفة من الخشب، ما يصيب الشخص بحيرة كبيرة في معرفة الفرق بين كل نوع واستخداماته ودرجة صلابته، لذلك يمكنكم جمع الكثير من المعلومات عن أشهر أنواع الأخشاب المستخدمة.

أصبح هناك اهتمام كبير بالمجالات اليدوية والأعمال الحرفية من قبل الكثير من الشباب الذين يبحثون عن طرق جديدة تمنحهم القدرة على التعبير عن الجمال والرقي وفي نفس الوقت تساعدهم على كسب المال.

تُعتبر حرفة النجارة وفن صناعة الأعمال الخشبية من أكثر المجالات المطلوبة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، لذلك انتشرت مجموعة من ورش العمل الخاصة بتعليم هذا الفن وصنع الأعمال الخشبية بشكل مُبدع لإتاحة الفرصة للراغبين في احتراف العمل في هذا المجال لمساعدتهم على امتلاك مشروعاتهم الخاصة للتعبير عن فنهم المميز بإبداعاتهم الخشبية.

التعرّف على الأدوات المستخدمة في النجارة

لا يوجد منزل يخلو من أدوات النجارة فمن الصعب ألا تجد شاكوشا أو مطرقة أو منشارا أو مفكا للقيام بأعمال النجارة الطارئة لتصليح الأعطال التي قد تتعرّض لها أي قطعة أثاث أو نافذة أو باب داخل المنزل، ولكن أدوات النجارة لا تقتصر على هذه الأشياء فهذه الأدوات كثيرة ومتنوعة ولكل منها وظيفتها التي يجب اتقان آلية عملها للوصول إلى مستوى فاخر من صياغة الإبداعات الخشبية، ومن أبرز الأدوات المستخدمة في النجارة:

الشاكوش (المطرقة)

يُعد الشاكوش من أكثر أدوات النجارة شيوعًا واستخدامًا، فهو يُستخدم للطرق على القطع الخشبية بغرض التعديل أو الكسر وتثبيت المسامير في القطع الخشبية عن طريق الطرق عليها بقوة.

المنشار

ينقسم المنشار إلى نوعين: النوع الأول هو المنشار الكهربائي أو المنشار الذي يعمل بالبنزين، والذي يُستخدم في الأعمال الخشبية الكبيرة مثل قطع خشب الأشجار وقص القواطع الخشبية الضخمة.

أما النوع الثاني فهو المنشار اليدوي الذي يتكون من قطعة مُسننة لنشر الخشب يدويًا ومقبض خشبي لمسك المنشار بإحكام وسهولة التحكم به وتحريكه.

المسامير

يوجد أنواع وأحجام وأشكال مختلفة من المسامير التي تُستخدم لتثبيت القطع الخشبية بإحكام أو لتثبيت الأشياء على الجدران، وهناك أنواع من المسامير الملساء ذات الأحجام المختلفة والتي تُستخدم بالطرق عليها، أما النوع الآخر من المسامير ويُطلق عليه البراغي فهي ذات شكل حلزوني يتم استخدامها عن طريق لفها وإدخالها في الخشب باستخدام المفك.

المفك

هو عبارة عن أداة تُستخدم لربط البراغي في الخشب عن طريق لفها وكذلك فكها عن طريق لفها في الاتجاه المعاكس لإزالتها.

الصنفرة

تُستخدم الصنفرة لتنعيم سطح الخشب وإزالة الزوائد الخشبية وجعل السطح أملسًا وناعمًا جدًا، وهي عبارة عن قطعة من الورق تُسمى ورق الزجاج ذات سطح خشن لحك الخشب بقوة لتنعيمه.

المبرد

يُشبه المبرد الصنفرة اليدوية من حيث استخدامه لتنعيم الخشب وإزالة أي زوائد به، ولكن المبرد اليدوي يمتلك قوة أكبر ودقة تحكم أكبر في تنعيم الخشب بشكل أسرع.

الفأرة

عبارة عن أداة يوجد منها اليدوية والكهربائية، والفأرة باختلاف نوعها تتكون من قطعة معدنية مُسننة بالأسفل ومقبض خشبي من الأعلى، تُستخدم لتنعيم الأسطح الخشبية عن طريق إزالة طبقات من الخشب للوصول إلى السطح الناعم الأملس.

الكماشة

تُستخدم الكماشة في عدة استخدامات أهمها سحب المسامير من الخشب لفكها، وإمكانية ثني الأشياء حول الخشب مثل أسلاك النحاس الخفيفة وغيرها.

المثقاب الكهربائي

يقوم مثقاب الخشب بإحداث ثقوب وشقوق في قطعة الخشب، ويوجد منه نوعان الأول هو المثقاب المتنقل "الدريل المتنقل" وهو سهل الاستخدام بشكل كبير، ويمكن استخدامه لإحداث فتحات في الخشب بالحجم المطلوب، أما النوع الثاني فهو مثقاب الطاولة "دريل الطاولة" وهو مثقاب كبير الحجم وثابت يقوم بإحداث الثقوب المطلوبة في الخشب بدقة شديدة.

الإزميل

يُعتبر الإزميل من أكثر الآلات المستخدمة في النجارة نظرًا لأهميته في قشط السطح الخشبي باحترافية عالية لإحداث الحفر والتعاريج والبروز والأشكال المطلوبة في سطح الخشب.

المرابط

تستطيع المرابط تثبيت الألواح الخشبية مع بعضها البعض أثناء ربطها أو عند وضع الغراء.

المتر

يُستخدم المتر لقياس طول وعرض الألواح الخشبية قبل تقسيمها.

ميزان الماء

يُستخدم ميزان الماء لقياس مدى استواء السطح وعدم وجود أي ميل بالخطأ.

التقنيات الأساسية لصياغة أعمال خشبية فاخرة

الاستمتاع بصناعة أعمال خشبية بسيطة وأنيقة في نفس الوقت يتطلب اتقان بعض التقنيات الأساسية في النجارة والتي تتمثل في:

اختيار أنواع الخشب المناسبة للأثاث أو القطعة المراد تصنيعها.

تجهيز ألواح الخشب وتشكيلها جيدًا من خلال خرطها باستخدام الدريل المتنقل أو دريل الطاولة على حسب حجم قطعة الخشب المراد تصنيعها.

استخدام المبرد أو الفأرة للتخلص من الزوائد الخشبية وإعطاء ملمس ناعم لسطح الخشب.

استخدام الصنفرة اليدوية للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالفأرة أو المبرد.

تثبيت القطع الخشبية مع بعضها البعض لتكوين الشكل النهائي للقطعة، سواء إن باستخدام المسامير أو البراغي أو الغراء اللاصق.

استخدام الإزميل لعمل حُفر وبروز داخل الخشب لإعطاء لمسات ديكورية رائعة.

استخدام بعض المواد الكيميائية لمعالجة الخشب أولًا قبل وضع طبقة الطلاء الأخيرة مثل معجون الخشب وغيرها.

أنواع الخشب المستخدم في صياغة الأعمال الخشبية ودرجة صلابة كل نوع

توجد أنواع كثيرة ومختلفة من الخشب، ما يصيب الشخص بحيرة كبيرة في معرفة الفرق بين كل نوع واستخداماته ودرجة صلابته، لذلك يمكنكم جمع الكثير من المعلومات عن أشهر أنواع الأخشاب المستخدمة في الأثاث والأعمال الخشبية المختلفة من خلال السطور التالية:

خشب الزان

يتميز هذا النوع من الخشب بلونه البني الفاتح المميز وصلابته القوية التي تجعله الاختيار الأمثل في صناعة الأثاث المنزلي، إذ يتمتع هذا الخشب باندماج أليافه ما يجعله الاختيار الأفضل للحفر عليه وخلق أشكال وأعمال خشبية مذهلة.

خشب الحور

يتمتع هذا النوع من الخشب بليونته العالية لذلك من السهل الحفر عليه وتشكيله، كما أنه يتميز باللون الأبيض الكريمي من أجل ذلك يكثر استخدامه في الأعمال الخشبية الديكورية المميزة.

خشب البلوط

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اختيار خشب البلوط في صناعة قطع الأثاث المنزلي وخصوصا المطابخ نظرًا لصلابته وقوته العالية، كما أنه يتميز بلونه الفاتح ما يجعل طلاء أي لون آخر على هذا الخشب أمرًا سهلًا.

خشب الزيتون

المميز في خشب الزيتون هو لونه الداكن المميز الذي يجعله الاختيار الأمثل للأشكال الخشبية التي تحتوي على تفاصيل دقيقة نرغب في إظهارها ببراعة شديدة.

خشب الماهوجني

يحتوي خشب الماهوجني على تجزيعات تزيد من جماله وفخامته، بالإضافة إلى لونه المائل للحمرة الذي يجعله مميزًا من بين الأخشاب الأخرى، فهو من الأنواع التي تتميز بصلابتها العالية نتيجة أليافه المستقيمة، ولكن من أشهر عيوب هذا النوع من الخشب عُرضته للتشقق بسهولة، لذلك يحتاج الشخص إلى لأن يتعامل معه بحرص أثناء الحفر عليه أو تشكيله.

خشب الجوز

يُستخدم خشب الجوز بكثرة نظرًا لجمال شكله ولونه وصلابته، كما أنه ينقسم إلى نوعين خشب جوز أميركي وآخر تركي والنوعين معروفين بالصلابة والجودة.

تتطلب صياغة إبداعات خشبية أن يكون الشخص على علم ودراية بأدوات النجارة المستخدمة في القطع والتشكيل والحفر للحصول على الشكل النهائي، وكذلك التقنيات الأساسية للنجارة وأنواع الأخشاب المستخدمة في كل غرض وأفضل أماكن للحصول على الخامات بأفضل أسعار وأعلى جودة، الأمر ليس معقد بل يحتاج إلى دراسة ومعرفة بعض الأساسيات التي تساعد في الوصول إلى احترافية صياغة إبداعات خشبية مذهلة.