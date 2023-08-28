اليونان: حرائق محميّة داديا للطيور الجارحة "خرجت عن السيطرة"

قال متحدّث باسم رجال الإطفاء إنّ "الحريق ما زال خارج السيطرة" مشيرًا إلى أنّ "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيّات يكافحون النيران"

أعلن جهاز الإطفاء اليوم الإثنين، أنّ الحريق الذي طال غابة داديا اليونانيّة، والتي تعتبر محميّة طبيعيّة للطيور الجارحة، ما يزال خارج السيطرة.

اندلع الحريق في 19 آب/أغسطس، وتمتدّ النيران حاليًّا على مساحة حوالي 10 كيلومترات، مجتاحة منطقة إيفروس، الحدوديّة مع تركيّا، بالقرب من مدينة ألكسندروبوليّ الساحليّة.

وقال متحدّث باسم رجال الإطفاء إنّ "الحريق ما زال خارج السيطرة" مشيرًا إلى أنّ "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيّات يكافحون النيران".

وعثر الأسبوع الماضي في شمال المدينة على جثث 20 شخصًا بينهم "18 مهاجرًا على الأقلّ"، بحسب وزارة الهجرة واللجوء.

وقدّر مرصد كوبرنيكوس الأوروبّيّ الأحد على موقع "إكس" أنّ الحريق أتى بالفعل على "77 ألف هكتار".

وخلال الأيّام القليلة الماضية، أصدر جهاز الحماية المدنيّ اليونانيّ أمرًا بإخلاء بعض قرى المنطقة.

والاثنين، توجّه ثلاثة وزراء، من بينهم وزير حماية المواطن يانيس إيكونومو والتنمية الزراعيّة ليفتيريس أفيناكيس، إلى ألكسندروبوليّ، لتقييم الأضرار.

والأسبوع الماضي، قال رئيس بلديّة مدينة سوفلي بانايوتيس كالاكيكوس لوكالة فرانس برس أنّ "الأضرار البيئيّة لا تحصى جرّاء هذا الحريق".

تعدّ غابة داديا حيويّة للاقتصاد المحلّيّ، لأنّها تدعم أنشطة الغابات وتربية النحل والسياحة.

ووفقًا لخبراء، فإنّ الغطاء النباتيّ كثيف للغاية في هذه المنطقة لدرجة أنّ النيران غالبًا ما تكون غير مرئيّة، كما أنّ المياه الّتي يلقيها رجال الإطفاء لا تصل في كثير من الأحيان إلى البؤر المشتعلة.

وفي شمال أثينا، يواصل الحريق الاثنين التمدّد لليوم السادس على التوالي في جبل بارنيثا حيث يأتي على الغطاء النباتيّ في المنطقة الّتي تعتبر رئة خضراء للعاصمة أثينا، بحسب إدارة الإطفاء الّتي أشارت إلى أنّ "270 من رجال الإطفاء وقاذفة مياه ومروحيّة يكافحون النيران هناك".

وقال المتحدّث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس الاثنين خلال مؤتمر صحافيّ "ما زال الخطر مرتفعًا، وبالتّالي تبقى خدمات الإطفاء في حالة تأهّب قصوى".

واليونان معرّضة بشكل خاصّ للحرائق في الصيف، وتقول الحكومة إنّها ناتجة عن التغيّر المناخيّ.

وأكّد ماريناكيس أنّ "هذا الصيف هو الأصعب من حيث الظروف المناخيّة، ما يصعب عمل السلطات كثيرًا".

منذ بداية العام أتت الحرائق على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في اليونان بحسب تقديرات المرصد الوطنيّ، ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المتوسّط السنويّ منذ 2006، وفق أرقام المرصد الأوروبّيّ لحرائق الغابات.