الولايات المتّحدة: "مشكلة تكنولوجيّة" تعلّق جميع رحلات شركة "يونايتد إيرلاينز"

قالت المتحدّثة باسم يونايتد إيرلاينز، ليزلي سكوت "إنّنا نواجه مشكلة تقنيّة على مستوى النظام، ونبقي جميع الطائرات في مطارات المغادرة

أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكيّة، اليوم الثلاثاء، جميع الرحلات الجوّيّة على مستوى الولايات المتّحدة، بعد تحذير من إدارة الطيران الفيدراليّة.

وعلّقت شركة الطيران الأميركيّة يونايتد إيرلاينز جميع رحلاتها المغادرة؛ بسبب "مشكلة تكنولوجيّة معمّمة" لم تحدّدها، وقالت الشركة قرابة الساعة 18,00 ت غ على موقع إكس "تمّ الآن رفع حظر الطيران".

وتابعت "وجدنا حلًّا لمعالجة المشكلة التكنولوجيّة واستؤنفت الرحلات الجوّيّة" بدون مزيد من التفاصيل.

وكانت قد أبلغت في وقت سابق عن "مشكلة تكنولوجيّة معمّمة" أرغمتها على إبقاء "جميع الرحلات المغادرة على أرض المدرّج"، وأوضحت أنّ طائراتها في الجوّ ستواصل رحلاتها نحو وجهاتها المقرّرة.

وذكرت الوكالة الأميركيّة المشرّفة على الطيران أنّ الشركة نفسها طلبت التعليق في الولايات المتّحدة.

وقالت المتحدّثة باسم يونايتد إيرلاينز، ليزلي سكوت، لشبكة CNN: "إنّنا نواجه مشكلة تقنيّة على مستوى النظام، ونبقي جميع الطائرات في مطارات المغادرة. وتستمرّ الرحلات الجوّيّة المحمولة بالفعل إلى وجهتها كما هو مخطّط لها. نحن نحقّق حاليًّا وسنشارك المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وفي إشعار نشر في الساعة 16,33 ت غ على موقعها الإلكترونيّ أوضحت إدارة الطيران الفدراليّة أنّ هذا الطلب سار حتّى الساعة 18,00 ت غ وأنّه ناجم عن "عطل في المعدّات".

وفي تحديث لاحق، قالت إدارة الطيران الفيدراليّة إنّه "تمّ إلغاء التوقّف الأرضيّ"، الّذي استمرّ أكثر من ساعة بقليل وأدّى إلى تأخير مئات الرحلات الجوّيّة. لكنّ موقع "فلايت أوير" يظهر أنّه تمّ إلغاء 14 رحلة جوّيّة فقط لشركة يونايتد، الثلاثاء.