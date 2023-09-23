غزة: العثور على أول مقبرة رومانية كاملة

فريق التنقيب يضم 41 فنيًا ومتخصصًا وهي المرة الأولى التي يُعثر على قبور ذات "شكل هرمي، ومقبرة كاملة من العهد الروماني في غزة".

أعلن خبير الأثار الفلسطيني، فضل العطل، السبت، العثور على أربعة قبور إضافية تعود للعهد الروماني قبل ألفي عام، مما يرفع إلى 134 عدد القبور التي وُجدت حتى الآن في المقبرة الرومانية المكتشفة العام الفائت في شمال غزة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عنه قوله "باكتشاف القبور الأربعة يكتمل عدد القبور إلى 134 قبرًا في هذه المقبرة الرومانية التاريخية التي تعود لحقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد"، وتوقع أن يكون "تم الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة" في غزة.

وأوضح العطل وهو رئيس فريق التنقيب الذي يضم 41 فنيًا ومتخصصًا إنها المرة الأولى يُعثر على قبور ذات "شكل هرمي، ومقبرة كاملة من العهد الروماني في غزة".

(gettyimages)

وكان عدد من الفنيين ضمن فريق التنقيب وحماية الآثار الفلسطيني الذي يرأسه العطل، يواصلون أعمال الترميم والدراسة داخل المقبرة.

ويستخدم الفنيون أدوات بدائية أثناء أعمال التنقيب والحفر تحت الأرض، وفي أعمال التنظيف والترميم والصيانة. وتقع هذه المقبرة على بعد عشرات الأمتار من مدينة سكنية جديدة تقيمها مصر لدعم سكان قطاع غزة.

إلى ذلك، بين العطل أن "ما يميز بعض القبور أنها منشأة بشكل هرمي" مشيرًا إلى "العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية".

(gettyimages)

وأضاف: "نحن في مرحلة الدراسة والترميم والصيانة، وآمل في أن تُفتح المقبرة أمام الزوار والباحثين في أقرب وقت".

كما وأفاد بـ"العثور في الآونة الأخيرة على تابوتين مصنوعين من الرصاص، منقوش على أحدهما على شكل قطوف عنب والأخر عليه نقوش لدلافين تسبح في المياه".

هذا، وشدد العطل "أننا بحاجة لاكتشافات أخرى، غزة مدينة أثرية قديمة عبر التاريخ والحضارات" معربًا عن أسفه "لأن التمويل المالي غير كاف لمواصلة أعمال التنقيب في بقية الأماكن الأثرية".

يُذكر أنه في أذار/مارس العام الماضي أعلنت وزارة الآثار في غزة العثور على مقبرة رومانية تعود للقرن الأول الميلادي.

وتجري أعمال التنقيب والترميم بدعم مالي من صندوق حماية الثقافة التابع للمجلس الثقافي البريطاني.