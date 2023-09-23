هولندا: ازدياد التحرش الجنسي والتنمر 113 بالمئة

مفوضة الحكومة لمكافحة العنف الجنسي: "إنها مشكلة خطيرة للجامعات أن يحدث سوء السلوك الجنسي على هذا النطاق".

كشفت دراسة هولندية حديث عن زيادة كبيرة بلغت 113 بالمئة في بلاغات التحرش الجنسي والتنمر في جامعات البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

وبحسب استطلاع أجرته شركة "آرغوس" للأبحاث الصحفية، نشرت نتيجته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، فقد أُبلغ عن 141 حادثًا يتعلق بالسلوك العدواني الجنسي عام 2019 في الجامعات الهولندية.

هذه الأرقام شهدت ارتفاعًا إلى 300 حادث في 2022، بزيادة 113 بالمئة، بحسب ما ذكرت صحيفة "NL Times" الهولندية.

كما وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن التقارير عن أشكال أخرى من السلوك العدواني غير الجنسي، مثل التنمّر والاستغلال، شهدت زيادة 69 بالمئة، حيث ارتفعت من 1007 عام 2019، إلى 1700 في 2022.

مع ذلك، كشف الاستطلاع أن الجامعات قدمت شكويين رسميتين فقط بشأن السلوك العدواني الجنسي العام الماضي، فيما تم تقديم ما مجموعه 80 شكوى فقط على مدى 4 سنوات.

ونقلت "آرغوس" عن مارييت هامر، مفوضة الحكومة لمكافحة العنف الجنسي، قولهان إنها "مشكلة خطيرة بالنسبة للجامعات أن يحدث سوء السلوك الجنسي على هذا النطاق".