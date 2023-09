قوّة ألعاب الفيديو: وجهات نظر تتغيّر

قطعت ألعاب الفيديو شوطًا طويلًا منذ بدايتها كأشكال بسيطة من وسائل الترفيه، حيث تطوّرت إلى عوالم معقّدة وغامرة يمكن أن تؤثّر بشكل عميق على الطريقة الّتي ندرك بها العالم الحقيقيّ ونتفاعل معه، وعلى الرغم من انتقادها غالبًا لترويجها للعنف أو الإدمان، تمتلك ألعاب الفيديو أيضًا القدرة على تغيير الطريقة الّتي ننظر بها إلى العالم، وتعزيز التعاطف، ومهارات حلّ المشكلات، ووجهات النظر الجديدة.

وإحدى الطرق الأكثر إقناعًا الّتي يمكن لألعاب الفيديو من خلالها تغيير الطريقة الّتي ننظر بها إلى العالم هي تعزيز التعاطف والتفاهم، وذلك على عكس أشكال الترفيه السلبيّة، مثل التلفزيون أو الأفلام، حيث تعمل ألعاب الفيديو على إشراك اللاعبين كمشاركين نشطين في السرد، ويتيح هذا التفاعل للّاعبين أن يلعبوا دور شخصيّات من خلفيّات وثقافات وخبرات مختلفة.

وتجسّد ألعاب مثل "The Last of Us" و"Life is Strange" هذه القوّة، حيث تجبر هذه الألعاب الّتي تعتمد على السرد اللاعبين على اتّخاذ قرارات أخلاقيّة ومواجهة عواقب أفعالهم، ومن خلال غمر اللاعبين في صراعات الشخصيّات، تشجّع هذه الألعاب على التعاطف والفهم الأعمق لتعقيدات الحالة الإنسانيّة.

وحسب دراسات، فإنّ الألعاب متعدّدة اللاعبين تخلق فرصًا للاعبين للتعاون والتواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن أن تؤدّي هذه التفاعلات إلى كسر الصور النمطيّة والتحيّزات حيث يتعرّف اللاعبون على بعضهم البعض بما يتجاوز أسماء الشاشة الخاصّة بهم، وبهذه الطريقة، تصبح ألعاب الفيديو جسرًا للتبادل الثقافيّ والتعاطف، ممّا يعزّز مجتمع عالميّ أكثر ترابطًا.

وتتطلّب ألعاب الفيديو غالبًا من اللاعبين مواجهة التحدّيات والألغاز المعقّدة، وهذا يمكن أن يعزّز مهارات حلّ المشكلات والتفكير النقديّ، والّتي يمكن تطبيقها على مواقف العالم الحقيقيّ، حيث تتطلّب ألعاب مثل "Portal" و"Minecraft" حلولًا إبداعيّة للتغلّب على العقبات، وتعليم اللاعبين التفكير خارج الصندوق والتعامل مع المشكلات من زوايا متعدّدة، كما تساعد على التخطيط وصنع القرار على المدى الطويل، وتعليم اللاعبين كيفيّة إدارة الموارد والدبلوماسيّة.

وأظهر ظهور الألعاب التعليميّة قدرة ألعاب الفيديو على تعزيز التعلّم، والتي تعلّم اللاعبين مبادئ علوم الصواريخ والهندسة والطيران وقيادة السيارات، أو حتّى جعل الرياضيّات ممتعة وجذّابة للمتعلّمين الصغار، هذه الألعاب التعليميّة لا تجعل التعلّم ممتعًا فحسب، بل تغيّر أيضًا الطريقة الّتي ينظر بها الأفراد إلى الموادّ الّتي يدرسونها، وتحوّلها من المهامّ الشاقّة إلى تحدّيات مثيرة.

تتمتّع ألعاب الفيديو بقدرة فريدة على نقل اللاعبين إلى أزمنة وأماكن مختلفة، ممّا يسمح لهم بالاستكشاف والتعرّف على الثقافات والتواريخ المختلفة، وتعريف اللاعبين بثقافات غير مألوفة وتعزيز التفاهم بين الثقافات.

ويمكن أن يكون لألعاب الفيديو أيضًا تأثير إيجابيّ على الطريقة الّتي ننظر بها إلى العالم الطبيعيّ والقضايا البيئيّة، حيث تسمح بعض الألعاب مثل للّاعبين بالتفاعل مع النظم البيئيّة الافتراضيّة، وتعلّمهم التوازن الدقيق للطبيعة وعواقب تصرّفات الإنسان على البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، مكّنت القوّة الغامرة للواقع الافتراضيّ (VR) من إنشاء تجارب مثل جديدة، والّتي تنقل اللاعبين إلى مناظر طبيعيّة خلّابة ولقاءات بالحياة البرّيّة، إذ يمكن لهذه التجارب أن تغرس إحساسًا بالدهشة والتقدير لجمال العالم الطبيعيّ، ممّا قد يحفّز اللاعبين على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالبيئة.

وألعاب الفيديو ليست مجرّد تجارب فرديّة؛ إنّما تذهب باتّجاه أن تصبح ألعابًا اجتماعيّة بشكل متزايد، حيث تعمل الألعاب متعدّدة اللاعبين عبر الإنترنت والعوالم الافتراضيّة على إنشاء مجتمعات يتفاعل فيها اللاعبون ويتعاونون ويشكّلون صداقات، ويمكن لهذه التفاعلات الاجتماعيّة أن تغيّر الطريقة الّتي ينظر بها الأفراد إلى العلاقات والتواصل، فضلًا عن إمكانيّة التعاون على نطاق عالميّ.

ويمكن للاعبين التعاون في مشاريع إبداعيّة، بدءًا من بناء مدن افتراضيّة وحتّى تصميم الألعاب التفاعليّة داخل اللعبة، حيث تعلّم هذه التجارب التعاونيّة اللاعبين قيمة العمل الجماعيّ والتواصل والتسوية، وهي مهارات ضروريّة في العالم الحقيقيّ.

وسلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أهمّيّة الألعاب عبر الإنترنت كمنفذ اجتماعيّ عندما كانت التجمّعات المادّيّة مقيّدة، حيث تحوّل العديد من الأشخاص إلى الألعاب للتواصل مع الأصدقاء والعائلة افتراضيًّا، ممّا يوضّح الفوائد الاجتماعيّة والعاطفيّة للألعاب، ومع استمرار التقدّم التكنولوجيّ، من المرجّح أن تصبح ألعاب الفيديو أكثر غامرة وتأثيرًا.