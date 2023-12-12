بسبب شحّ المياه في زيمباوبوي: نفوق ما لا يقلّ عن 100 فيل

في أيلول/سبتمبر الفائت، أفادت هيئة إدارة المتنزّهات والحياة البرّيّة في زيمبابوي أنّ "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزّه الوطنيّ بحثًا عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة...

أعلنت منظمة للرفق بالحيوان اليووم الإثنين، عن نفوق ما لا يقل عن ١٠٠ فيل في أكبر متنزه وطني في زيمباوبوي.

وأشار الصندوق الدوليّ للرفق بالحيوان، في بيان، إلى أنّ "موسم الجفاف الطويل تسبّب في جفاف برك المياه الّتي كانت وفيرة سابقًا في متنزّه وانغي الوطنيّ، فاستحالت بركًا من الطين".

وأضاف "نفق ما لا يقلّ عن مئة فيل بسبب شحّ المياه".

وتبلغ مساحة متنزّه وانغي الوطنيّ الّذي يضمّ حوالي 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربّع.

وأشار الصندوق الدوليّ للرفق بالحيوان إلى أنّ "المتنزّه مجهّز بـ104 آبار تعمل بالطاقة الشمسيّة، لكنّها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حرّ حادّة تتسبّب في جفاف نقاط المياه وتجبر الحيوانات البرّيّة على التنقّل لمسافات طويلة بحثًا عن الماء والطعام".

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أفادت هيئة إدارة المتنزّهات والحياة البرّيّة في زيمبابوي أنّ "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزّه الوطنيّ بحثًا عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة.

وقال الخبير في الصندوق الدوليّ للرفق بالحيوان فيليب كوفاوغا، إنّ نفوق الحيوانات المتوقّع "ينبغي أن ينظر إليه على أنّه أحد مؤشّرات المشاكل المعقّدة والعميقة الّتي تهدّد مسألة حفظ الموارد الطبيعيّة في المنطقة، والّتي تفاقمت بسبب التغيّر المناخيّ".

وفي العام 2019، نفق أكثر من مئتي فيل في زيمبابوي، وفق الصندوق الدوليّ للرفق بالحيوان الّذي يحذر من هذه "الظاهرة المتكرّرة".