"مجرم حرب": ناشطون يلقون طلاء أحمر على سيارة بلينكن

في حراك داعم لفلسطين ويدعو إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي في قطاع غزة، ألقى متظاهرون طلاء أحمر على السيارة الرسمية لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وطالبوا بوقف الحرب.

ألقى ناشطون داعمون لفلسطين، الخميس، طلاء أحمر على السيارة الرسمية لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء مغادرته منزله في ولاية فرجينيا.

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وجاءت خطوة النشطاء احتجاجا على المساعدات العسكرية الأميركية والدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة جو بايدن لإسرائيل، وقتل الأخيرة لأكثر من 22 ألف مدني في قطاع غزة.

كما ترك المحتجون مومياء يداها ملطختان بالدماء تشبه بلينكن، أمام مقر إقامته في منطقة ماكلين بفرجينيا.

مرددين "مجرم حرب".. "عليك أن تخجل" | نشطاء يلقون "الطلاء الأحمر" على سيارة بلينكن وزير الخارجية الأميركي #فيديو pic.twitter.com/p5IvgfNlWn — موقع عرب 48 (@arab48website) January 4, 2024

ولحظة خروج بلينكن من المنزل، ردد المتظاهرون عبارة "عليك أن تخجل من نفسك" و"عار عليك"، وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلام فلسطين.

وحاول المتظاهرون لفت الانتباه بضرب القدور بأيديهم وهتفوا بعبارات: "أوقفوا الموت في غزة"، و"مجرم حرب".​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.