15 منظّمة دوليّة تدعو إلى الحافظ على الراديو "في متناول أكبر عدد من الناس"

لفت الموقّعون على النداء إلى أنّهم "على قناعة راسخة بأنّ الراديو يجب أن يبقى في متناول أكبر عدد من الناس، مهما كان المكان وطريقة الاستقبال"...

ناشدت حوالى خمس عشرة منظّمة دوليّة تضمّ تحالفات إعلاميّة، بأن يظلّ الراديو "في متناول أكبر عدد ممكن من الناس"، مع التركيز على مكانته لدى مستخدمي السيّارات، حيث "لا غنى عنه".

ويشكّل الراديو "بوصلة في عالم متغيّر"، بحسب الجهات الموقّعة على هذا النداء الصادر لمناسبة اليوم العالميّ للإذاعة، من بينها اتّحاد البثّ الأوروبّيّ، واتّحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك منتدى "دي ايه بي" العالميّ (المعنيّ بالترويج للإذاعات الرقميّة)، ورابطة المصنّعين وهيئات البثّ، بالإضافة إلى اليونسكو.

ولفت الموقّعون على النداء إلى أنّهم "على قناعة راسخة بأنّ الراديو يجب أن يبقى في متناول أكبر عدد من الناس، مهما كان المكان وطريقة الاستقبال"، من خلال "شبكات البثّ الأرضيّة، الّتي لا تزال ضروريّة لغالبيّة المستمعين في العالم"، وأيضًا عبر "الوصول بواسطة الإنترنت الّذي يتمتّع بالطابع عينه من الانتشار والانفتاح".

وأضاف النداء "السيّارة، وهي مكان متميّز للاستماع إلى الراديو، تستحقّ اهتمامًا خاصًّا. وسواء كان البثّ أرضيًّا أو عبر الإنترنت، يجب ألّا يكون الوصول إلى البثّ الإذاعيّ في السيّارة سهلًا فحسب، بل يجب أن يكون ضروريًّا حقًّا.

وبالتّالي، شدّد الموقّعون على النداء على المكانة المميّزة الّتي يجب أن تتمتّع بها أجهزة الراديو داخل السيّارات، والّتي تواجه منافسة من منصّات الموسيقى أو البثّ الصوتيّ (البودكاست)، من دون تحديد كيفيّة تحقيق ذلك.