أسد جبليّ يقتل ويصيب شقيقين في كاليفورنيا

وباستثناء مأساة السبت، أحصت سلطات كاليفورنيا 22 شخصًا تعرّضوا لهجوم من حيوانات كوغر منذ عام 1986، وثلاث حالات وفاة، آخرها يعود إلى عام 2004...

لقي شابّ يبلغ 21 عامًا حتفه على يد أسد جبليّ (كوغر) في كاليفورنيا، في أوّل هجوم قاتل منسوب لهذا الحيوان في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتّحدة منذ عام 2004، بحسب السلطات المحلّيّة.

فقد توفّي تايلين بروكس السبت بعد أن هاجمه الحيوان الكبير الّذي يعيش في البرّيّة في كاليفورنيا، بينما أصيب شقيقه ويات بروكس البالغ 18 عامًا في وجهه، على ما ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة إل دورادو في منشور على فيسبوك الاثنين.

وكان الشقيقان يسيران على طريق غير معبّدة في جورج تاون شمال شرقيّ كاليفورنيا، بحثًا عن قرون غزلان، عندما ظهر أمامهما أسد جبال، المعروف أيضًا باسم كوغر.

وأضاف المنشور "فعل تايلين وويات ما تعلماه دائمًا، إذ رفعا ذراعيهما في الهواء ليبدوا أكبر حجمًا" وصرخا في وجه الحيوان، حتّى أنّ ويات ألقى حقيبته عليه لمحاولة إبعاده.

ولكن بدلًا من الابتعاد، اندفع الكوغر نحو الأخوين وبعد صراع على الأرض، تمكّن من عضّ تايلين في رقبته.

ويات، الّذي كان يعاني من "تمزّقات شديدة في الوجه"، ابتعد لإجراء مكالمة طوارئ.

وبدأت عمليّة بحث للعثور على شقيقه واكتشفت الشرطة "حيوان كوغر رابضًا بالقرب من شخص ملقى على الأرض".

وأطلقت أعيرة ناريّة في الهواء لتخويف الحيوان.

وبمجرّد أن تمكّن الشرطيّون من الاقتراب، اكتشفوا أنّ "الشخص كان قد توفّى لسوء الحظّ".

وأرسل بعد ذلك عناصر في خدمات البيئة في كاليفورنيا وصيّاد في مقاطعة إل دورادو للعثور على حيوان الكوغر الّذي كان على شجرة، على بعد مئة متر تقريبًا من موقع العثور على جثّة تايلين، وجرى إطلاق النار عليه.

وباستثناء مأساة السبت، أحصت سلطات كاليفورنيا 22 شخصًا تعرّضوا لهجوم من حيوانات كوغر منذ عام 1986، وثلاث حالات وفاة، آخرها يعود إلى عام 2004.

هذا الحيوان الّذي يتمتّع بـ"حماية خاصّة" في كاليفورنيا منذ عام 1990، يمكن أن يصل طوله إلى 170 سنتيمترًا ووزنه إلى 75 كيلوغرامًا.