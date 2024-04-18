وفاة رائد الفضاء السوري الأول محمد فارس

الراحل من مواليد مدينة حلب عام 1951، وكان طيّارا مقاتلاً ومدربًا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سورية إلى الفضاء الخارجي.

أعلن، الجمعة، وفاة رائد الفضاء السوري، محمد فارس، في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وذلك بعد صراع مع المرض دام لفترة شهر تقريبًا.

والراحل هو أول رائد فضاء سوري، ورافق عام 1987 رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء السوفياتية "مير"، ونال شهرة كبيرة على الصعيد السوري والعربي والدولي، وانتقل إلى تركيا بعد بدء الحراك الشعبي في 2011.

وأنجز رائد الفضاء السوري خلال الرحلة 13 تجربة علمية تمت في الفضاء على متن المركبة الفضائية، وعدة أبحاث في مجالات صناعية وجيولوجية وكيميائية وطبية، وفي الرصد الفضائي والاستشعار عن بعد، تم الإعداد لها في سورية.

وفارس من مواليد مدينة حلب عام 1951، وكان طيارا مقاتلاً ومدربًا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سورية إلى الفضاء الخارجي.

شارك رائد الفضاء الراحل في مظاهرات الحراك الشعبي في سورية بداية "ثورة الكرامة" عام 2011، واستدعته الأجهزة الأمنية، ليقرر على إثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا حيث وافته المنية.