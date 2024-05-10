السجن 27 عامًا لأميركيّ هاجم شرطيين بالساطور في نيويورك

"يحمل تريفور بيكفورد المسؤوليّة عن هجومه المتعمّد في تايمز سكوير والّذي حاول خلاله قتل ثلاثة من عناصر شرطة نيويورك أثناء اندلاع أعمال عنف"...

حكم على أميركيّ يبلغ 20 عامًا الخميس بالسجن 27 عامًا لمهاجمته شرطيّين بساطور ليلة رأس السنة 2023 في نيويورك، على ما أعلنت وزارة العدل.

وأقرّ تريفور بيكفورد، وهو شابّ اعتنق مبادئ متطرّفة أراد تنفيذ هجوم مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2022، بالذنب في كانون الثاني/يناير الفائت في مهاجمة ثلاثة شرطيّين قرب ساحة تايمز سكوير، حيث يتجمّع سنويًّا عدد كبير من سكّان نيويورك وزائريها من جميع أنحاء العالم للاحتفال برأس السنة.

وقد أصاب الشرطيّين في الرأس والكتفين من دون تعريض حياتهم للخطر، قبل تحييد خطره.

وقال النائب العامّ للولايات المتّحدة القاضي ميريك غارلاند في بيان إنّ هذا الحكم "يحمل تريفور بيكفورد المسؤوليّة عن هجومه المتعمّد في تايمز سكوير والّذي حاول خلاله قتل ثلاثة من عناصر شرطة نيويورك أثناء اندلاع أعمال عنف".

وقد أظهر الشابّ المتحدّر من ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتّحدة، علامات تطرّف قبل الأحداث. وبعد أن فكّر في السفر إلى الخارج للالتحاق بتنظيمات جهاديّة، قرّر في نهاية المطاف تنفيذ هجوم في الولايات المتّحدة، بحسب وثائق قضائيّة.