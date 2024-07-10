أمطار غزيرة تتسبّب في محاصرة مئات الأشخاص في التيبت

وتشهد الصين ظروفًا مناخيّة قصوى هذا الصيف وتوقّعت هيئة الارصاد الجوّيّة ارتفاعًا حادًّا في درجات الحرارة خلال فترة طويلة من الفصل لا سيّما في شمال البلاد فيما تطال الجنوب أمطار غزيرة وفيضانات...

أدّت امطار غزيرة إلى فيضانات وانزلاق للتربة ما تسبّب في محاصرة مئات الأشخاص في التيبت، وفق ما ذكر التلفزيون الصينيّ الرسميّ "سي سي تي في ".

ووجد ما لا يقلّ عن 472 شخصًا، بينهم سكّان وسيّاح، أنفسهم عالقين حول قرية شينتانغ، بالقرب من بلدة شيغاتسي، القريبة من الحدود مع نيبال.

وتشهد الصين ظروفًا مناخيّة قصوى هذا الصيف وتوقّعت هيئة الارصاد الجوّيّة ارتفاعًا حادًّا في درجات الحرارة خلال فترة طويلة من الفصل لا سيّما في شمال البلاد فيما تطال الجنوب أمطار غزيرة وفيضانات.

ويؤدّي التغيّر المناخيّ الناجم عن انبعاثات الغازات إلى جعل الظواهر المناخيّة القصوى أكثر تواترًا وشدّة، بحسب خبراء.

وأدّى استمرار هطول الأمطار في التيبت منذ السبت إلى تضرّر الطرق و"انقطاع التيّار الكهربائيّ والاتّصالات في المنطقة المحيطة بشينتانغ"، بحسب التلفزيون الصينيّ الرسميّ.

وأظهرت لقطات بثّتها المحطّة تدفّق السيول الموحلة على المنحدرات الصخريّة واشخاصًا يسيرون على طرق منهارة.

كذلك جرفت السيول جزءًا كبيرًا من أحد الطرقات نحو النهر، بينما غطّى الركام طريقًا آخر إثر حادث انزلاق للتربة.

تمكّنت فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع منذ أربعة أيّام، من نقل 342 شخصًا إلى المناطق الحضريّة المجاورة، بحسب المحطّة.

واشارت إلى أنّه "بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أكثر من 130 سائحًا وعاملًا من مقاطعات أخرى وأصحاب متاجر عالقين بسبب انقطاع الطرق والأمطار وعدم القدرة على احتمال السير لمسافات طويلة".