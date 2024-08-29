الحكومة البريطانية تعتزم منع التدخين في عدد من الأماكن العامة المكشوفة

أشارت صحيفة "ذي صن" أن الحكومة تريد أيضا حظر التدخين في عدد من الأماكن العامة. وبموجب هذا المشروع، لن يُسمح بالتدخين في حدائق الحانات، وعلى شرفات المطاعم، وفي محيط الملاهي الليلية وملاعب كرة القدم، وعلى الأرصفة القريبة من الجامعات والمستشفيات

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الخميس، عزمه على اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة التدخين، تشمل بحسب الصحافة حظر التدخين على شرفات المطاعم وخارج ملاعب كرة القدم.

وكان ستارمر أكّد في تموز/ يوليو الفائت أنه سيتبنى سياسة مكافحة التدخين الطموحة جدا التي طبقها سَلفه ريشي سوناك. ووفقا لهذا المشروع، لن يعود قانونيا بيع السجائر للشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وأشارت صحيفة "ذي صن" أن الحكومة تريد أيضا حظر التدخين في عدد من الأماكن العامة. وبموجب هذا المشروع، لن يُسمح بالتدخين في حدائق الحانات، وعلى شرفات المطاعم، وفي محيط الملاهي الليلية وملاعب كرة القدم، وعلى الأرصفة القريبة من الجامعات والمستشفيات، وفي بعض الحدائق العامة، وسوى ذلك.

وردا على سؤال عن هذه الأنباء، أكد كير ستارمر الذي يزور باريس للصحافيين أنه يريد اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

وقال، "سنتخذ قرارات في هذا المجال، وسيُعلَن عن المزيد من التفاصيل".

ولاحظ رئيس الوزراء البريطاني أن "أكثر من 80 ألف شخص يفقدون حياتهم كل عام بسبب التدخين" في المملكة المتحدة.

وشدد على أنها "وفيات يمكن تفاديها، وتشكل عبئا كبيرا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبالطبع ترتّب تكلفة على دافعي الضرائب".

وحظي المشروع بترحيب من عاملين في مجال الصحة، لكنّ حانات انتقدته بشدة، وهو قطاعا عانى صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة.

واعتبرت الرئيسة التنفيذية لجمعية البيرة والحانات البريطانية British Beer and Pub Association إيمّا ماك كلاركين أنه "أمر مقلق جدا"، مطالِبَة الحكومة بـ"إعادة النظر" في خططها.

ونبّهت إلى أن "مثل هذه القيود سيكون لها تأثير مدمر على الحانات التي تعاني أصلا ارتفاع أسعار الطاقة والتكلفة الباهظة لممارسة الأعمال التجارية".