إخلاء سبيل "الجندي المتسلل" إلى كوريا الشمالية

تسلل كينغ الذي كان يخدم في كوريا الجنوبية عبر الحدود المحصنة إلى كوريا الشمالية بعد انضمامه إلى رحلة سياحية في المنطقة منزوعة السلاح.

أخلت محكمة أميركية سبيل جندي أميركي كان قد تسلل إلى كوريا الشمالية بطريقة غير شرعية العام الماضي بعد أن "أقر بذنبه بالفرار من الخدمة العسكرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المحكمة التي قضت بسجنه 12 شهرًا".

وقال المحامي إن المحكمة أخلت سبيل الجندي، ترافيس كينغ، بسبب حسن سلوكه والوقت الذي قضاه سابقًا في السجن.

وكان كينغ يواجه 14 تهمة تتعلق بفراره عبر الحدود في تموز/يوليو 2023 من كوريا الجنوبية إلى الشمال عبر المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

لكنه أقر بالذنب بخمس تهم فقط هي الفرار والاعتداء على ضابط صف وثلاث تهم بعصيان أوامر ضابط، كجزء من اتفاق قبله قاض عسكري الجمعة.

وقال بيان صادر عن المحامي، فرانكلين روزنبلات، "حكم القاضي، بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب على ترافيس بالسجن لمدة عام، وخفض رتبته، ومصادرة جميع أجوره ومخصصاته وتسريحه بشكل غير مشرف".

وأضاف "ومع قضاء فترة السجن وحسن السلوك، أصبح ترافيس الآن حرًا وسيعود إلى المنزل".

واعتبرت المدعية العامة، الرائد أليسون مونتغومري، قرار المحكمة العسكرية "عادلاً ويعكس خطورة الجرائم التي ارتكبها الجندي كينغ".

يذكر أن كينغ الذي كان يخدم في كوريا الجنوبية، تسلل عبر الحدود المحصنة إلى كوريا الشمالية بعد انضمامه إلى رحلة سياحية في المنطقة منزوعة السلاح، حيث كان من المفترض أن يعود إلى تكساس "لمواجهة محكمة تأديبية اثر خوضه شجارًا في حانة".

وقالت بيونغ يانغ إن كينغ انشق إلى كوريا الشمالية هربًا من "سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي"، ولكن بعد استكمال تحقيقاتها، قررت كوريا الشمالية ترحيل كينغ في أيلول/سبتمبر بسبب اقتحامه أراضيها بشكل غير قانوني.