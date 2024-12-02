التغيّر المناخيّ: "مستقبل الكوكب" على المحكّ في جلسات محكمة العدل الدوليّة

يخشى آخرون من أن يكون للطلب المدعوم من الأمم المتّحدة للحصول على رأي استشاريّ غير ملزم تداعيات محدودة، مشيرين إلى أنّ صدور حكم الحكمة العليا التابعة للأمم المتّحدة قد يستغرق شهورًا أو حتّى سنوات...

أعلن ممثّل فانواتو في ملفّ المناخ رالف ريغينفانو الإثنين أنّ جلسات محكمة العدل الدوليّة بشأن تغيّر المناخ ستحدّد مصير الكوكب والبلدان الأكثر عرضة لتداعيات الاحترار العالميّ.

وقال ريغينفانو لدى انطلاق الجلسات التاريخيّة في مقرّ المحكمة في لاهاي "ستتردّد أصداء نتيجة هذه الإجراءات القضائيّة على مدى أجيال، محدّدة مصير بلدان مثل بلدي ومستقبل كوكبنا".

ومن المقرّر أن تقدّم أكثر من مئة دولة ومنظّمة مرافعاتها في الملفّ أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو أكبر عدد على الإطلاق.

وقال ريغينفانو أمام قضاة المحكمة الـ15 في قاعة قصر السلام في لاهاي "قد تكون هذه أكثر قضيّة تترتّب عليها تداعيات في تاريخ البشريّة".

يأمل ناشطون بأن تكون لرأي قضاة محكمة العدل تداعيات قانونيّة واسعة النطاق في إطار المعركة ضدّ تغيّر المناخ، إذ تؤثّر على قضايا مرفوعة حاليًّا في المحاكم والقوانين المحلّيّة والدوليّة.

لكن يخشى آخرون من أن يكون للطلب المدعوم من الأمم المتّحدة للحصول على رأي استشاريّ غير ملزم تداعيات محدودة، مشيرين إلى أنّ صدور حكم الحكمة العليا التابعة للأمم المتّحدة قد يستغرق شهورًا أو حتّى سنوات.