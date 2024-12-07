ترامب يشارك بافتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس

يشارك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فى أول زيارة خارجية له كرئيس منتخب، في افتتاح كاتدرائية نوتردام، في باريس، السبت، إلى جانب "أربعين من قادة دول العالم"، في مراسم إعادة افتتاح الكاتدرائية إثر تعرضها لحريق مدمر فى عام 2019.

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وتعد كاتدرائية نوتردام أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وكانت تعرضت لحريق هائل دمر سقفها، في 15 نيسان/أبريل 2019، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار.

وانتشر الحريق بسرعة في سقف الكاتدرائية التي بنيت قبل ثمانية قرون وامتد إلى قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

وعندما قبل ترامب الدعوة، مؤخرًا، للمشاركة باحتفالية إعادة ترميمها، كتب أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قام "بمهمة رائعة لضمان عودة كاتدرائية نوتردام إلى مستوى مجدها الكامل، بل وأكثر من ذلك، فإنه سيكون يومًا خاصًا جدًا للجميع".

يشار إلى أن كاتدرائية نوتردام، مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب ومن أكثر المعالم استقطابًا للزوار في أوروبا.