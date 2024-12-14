مايكل جاكسون.. العثور على أشرطة تتضمن أغنيات غير معروفة

تعود التسجيلات وفقَ الشروح المدوّنة على أشرطة الكاسيت، إلى مرحلة 1989-1991، قبل إطلاق ألبوم "دينجيروس" Dangerous الذي تضمن أغنية "بلاك أور وايت" عام 1991.

عُثِر في وحدة تخزين مهجورة في شمال لوس أنجليس على أشرطة كاسيت تحتوي على نحو 15 أغنية غير معروفة للمغني الأميركي الراحل، مايكل جاكسون، وفق ما أفادت مجلة "هوليوود ريبورتر"، لكن هذه الأغنيات قد لا تصدر أبدا.

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وأوضحت المجلة المتخصصة، الخميس، أن الشرطي السابق، غريغ موسغروف، عثر على هذه التسجيلات، ومن بينها أغنية ثنائية مع مغني الراب إل إل كول جاي، في وحدة تخزين يملكها المنتج الموسيقي، براين لورين، الذي تعاون مع النجم الراحل ولا يُعرف مكان وجوده راهنا.

وتعود التسجيلات وفقَ الشروح المدوّنة على أشرطة الكاسيت، إلى مرحلة 1989-1991، قبل إطلاق ألبوم "دينجيروس" Dangerous الذي تضمن أغنية "بلاك أور وايت" عام 1991.

ونقل تقرير لوكالة "ا.ب" عن موسغروف قوله لـ"هوليوود ريبورتر" عن الأشرطة المكتشفة "كنت أستمع إلى تلك التسجيلات وشعرت بالقشعريرة لأن أحدًا لم يسبق أن سمعها. كان رائعًا حقًا سماع مايكل جاكسون وهو يتحدث ويمزح".

لكنّ المجلة أشارت إلى أن محبّي مايكل جاكسون لن يتمكنوا على ما يبدو من الاستماع لهذه الأغنيات إذ لن يتسنى إصدارها، نظرًا إلى أن مؤسسة "جاكسون إستايت" التي تتولى إدارة ميراث النجم الراحل رأت أن امتلاك أشرطة الكاسيت لا يعني امتلاك حقوقها.

"ليست جديدة"

من جهة ثانية، قال ناطق رسمي باسم "جاكسون إستايت" لـ"هوليوود ريبورتر" إن هذه المقاطع الصوتية ليست "جديدة" وأن "في خزائن التركة" تسجيلات أصلية لها.

يذكر أنه بيعت نحو 350 مليون نسخة من أسطوانات مايكل جاكسون ومن بينها "ثريلر" Thriller الذي يُعد الألبوم الذي حقق أكبر مبيعات على الإطلاق. وفاز جاكسون بـ13 جائزة غرامي، وتوفي عن 50 عامًا في 25 حزيران/يونيو 2009 في منطقة لوس أنجليس.