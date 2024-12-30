عدد سكان العالم زاد 71 مليون نسمة في 2024

مكتب الإحصاء الأمريكي توقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.09 مليارات نسمة بحلول يناير 2025.

أعلن مكتب الإحصاء الأميركي، الإثنين، أن عدد سكان العالم زاد بأكثر من 71 مليون نسمة في عام 2024.

وبحسب تقديرات المكتب الأميركي، فإن زيادة سكان العالم في 2024 شهدت تباطؤا طفيفا مقارنة بالعام الذي قبله، الذي كان قد شهد ارتفاع عدد السكان بمقدار 75 مليون نسمة.

وأضاف المكتب في تقريره، أن عدد سكان العالم ارتفع هذا العام بنسبة 0.9 بالمئة، بزيادة تجاوزت 71 مليون نسمة.

وتوقّع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.09 مليارات نسمة بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025.