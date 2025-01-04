اليابان.. وفاة "أكبر شخص سنًا في العالم"

تضم اليابان أكثر من 95 ألف معمر، 88% منهم نساء. ونحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 124 مليون نسمة، يبلغون 65 عامًا أو أكثر من العمر.

توفيت من توصف بأنها "عميدة سن البشرية"، اليابانية، توميكو إيتوكا، عن 116 سنة، وفق ما أعلنت، السبت، سلطات مدينة آشيا في جنوب اليابان حيث كانت تعيش.

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وأفاد رئيس بلدية آشيا في بيان، بأن إيتوكا، التي لها أربعة أولاد وخمسة أحفاد، توفيت في 29 كانون الأول/ديسمبر داخل دار للمسنين كانت تقيم فيها منذ عام 2019.

ولدت إيتوكا بتاريخ 23 أيار/مايو 1908 في أوساكا قرب آشيا، وصُنفت كأكبر شخص سنًا في العالم بعد وفاة الإسبانية، ماريا برانياس موريرا، في آب/أغسطس 2024 عن 117 عامًا.

وقال رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما البالغ 27 سنة "لقد منحتنا إيتوكا الشجاعة والأمل طيلة حياتها الطويلة"، مضيفًا "نشكرها على ذلك".

تتحدر إيتوكا من عائلة من ثلاثة أطفال، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وعايشت حروبا وأوبئة وثورات تكنولوجية.

يشار إلى أن اليابان تضم أكثر من 95 ألف معمر، 88% منهم نساء. ونحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 124 مليون نسمة، يبلغون 65 عامًا أو أكثر من العمر.