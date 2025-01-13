الإحصاء المصريّ: عدد سكّان مصر يزيد بـ 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا

تصدّرت العاصمة القاهرة، قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكّان، بإجماليّ عدد سكّان بلغ 10.4 ملايين نسمة...

أظهرت بيانات الساعة السكّانيّة الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء المصريّ، الاثنين، وصول عدد سكّان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و250 ألف نسمة.

جاء ذلك حسب ما أظهرته الساعة السكّانيّة، والّتي تنشر نسخة منها نسخة على موقع الإحصاء المصريّ عبر الإنترنت.

وحسب البيانات الأخيرة، فإنّ عدد السكّان اليوم، يزيد بمقدار 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا مضت، إذ كان عدد سكّان مصر في الداخل بلغ 107 ملايين نسمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتصدّرت العاصمة القاهرة، قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكّان، بإجماليّ عدد سكّان بلغ 10.4 ملايين نسمة.

بينما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.7 ملايين نسمة، ثمّ الشرقيّة 8.1 ملايين نسمة، ثمّ الدقهليّة 7.2 ملايين نسمة، ثمّ البحيرة 7 ملايين نسمة.

و"تؤدّي مستويات الإنجاب الحاليّة في حالة ثباتها عند (2.76) طفل لكلّ سيّدة، إلى وصول عدد سكّان البلاد إلى 117 مليون نسمة عام 2030، و157 مليون نسمة عام 2050“، بحسب بيانات سابقة صدرت في 2024 عن الإحصاء المصريّ.