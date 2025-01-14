أمواج تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال

بينما تكون معظم هذه الزلازل خفيفة إلّا أنّ الأضرار الّتي قد تنتج عنها تتفاوت بحسب مواقعها وعمقها تحت سطح الأرض...

ضرب زلزال بقوّة 6,8 درجات جنوب غرب اليابان الإثنين، ما أدّى إلى أمواج تسونامي محلّيّة صغيرة من دون تسجيل أيّ أضرار.

ووقع الزلزال على عمق 36 كيلومترًا وعلى بعد 18 كيلومترًا قبالة سواحل مقاطعة ميازاكيّ في منطقة كيوشي في الساعة 21,19 (12,19 ت غ)، بحسب مركز المسح الجيولوجيّ الأميركيّ.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوّيّة اليابانيّة من موجات تسونامي محتملة يصل ارتفاعها إلى متر واحد وحضت السكّان على الابتعاد عن السواحل.

وكتبت على منصّة "إكس"، "يمكن لتسونامي أن يضرب مرّات عدّة. الرجاء عدم خوض البحر وعدم الاقتراب من المناطق الساحليّة".

وتسبّب الزلزال في بعض الموانئ المحلّيّة بأمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي 20 سنتيمترًا ولم تخلّف أيّ أضرار، بحسب وكالة الأرصاد الجوّيّة.

وأفاد الإعلام المحلّيّ بعدم تسجيل وقوع أيّ ضحايا من جرّاء الزلزال فيما أظهر البثّ الحيّ من المنطقة عبر محطّة "إنّ إتش كاي" العامّة عدم وقوع أيّ أضرار واضحة بينما بدا البحر هادئًا وحركتا الملاحة البحريّة والسير بحالة طبيعيّة

واليابان الّتي تقع فوق نقاط التقاء أربع صفائح تكتونيّة في غرب "حزام النار" بالمحيط الهادئ، تعتبر من بين أكثر بلدان العالم الّتي تشهد نشاطًا زلزاليًّا.

ويسجّل الأرخبيل الّذي يبلغ عدد سكّانه حوالي 125 مليون نسمة 1500 هزّة تقريبًا سنويًّا تشكّل قرابة 18 في المئة من الزلازل الّتي يشهدها العالم.

وبينما تكون معظم هذه الزلازل خفيفة إلّا أنّ الأضرار الّتي قد تنتج عنها تتفاوت بحسب مواقعها وعمقها تحت سطح الأرض.