ثوران بركان في إثيوبيا للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف سنة

ثار بركان هايلي غوبي، الواقع في شمال شرق إثيوبيا، الأحد، للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف عام، وفق برنامج علم البراكين العالمي التابع لمؤسسة "سميثسونيان".

ويقع البركان في إقليم عفر، على بُعد نحو 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة أديس أبابا، بالقرب من الحدود مع إريتريا. كما أنه موجود في وادي الصدع، وهي منطقة تشهد اضطرابات جيولوجية كبيرة ناجمة عن اصطدام صفيحتين تكتونيتين، وتُسجَّل فيها نشاطات بركانية مكثفة.

وأفاد برنامج علم البراكين العالمي التابع لمؤسسة "سميثسونيان" أنّه لم يُسجَّل أيّ ثوران لبركان هايلي غوبي منذ العصر الهولوسيني، وهي فترة بدأت قبل نحو 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

وأكد عالم البراكين والأستاذ في جامعة ميشيغان، سايمن كارن، عبر منصة "بلوسكاي"، أنّ بركان هايلي غوبي "لم يُسجل أيّ ثوران بركاني خلال العصر الهولوسيني".

وبحسب مركز تولوز لرصد الرماد البركاني، ثار بركان هايلي غوبي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 500 متر، الأحد، مُطلقًا أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 14 كيلومترًا، في ظاهرة استمرت ساعات عدّة وانتهت الأحد.

وأشار المركز إلى أن أعمدة من الرماد انجرفت فوق اليمن وسلطنة عُمان والهند وشمال باكستان.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق من صحتها، عمودًا كثيفًا من الدخان الأبيض يتصاعد في الموقع.

ولم تُعلن السلطات عن أي خسائر بشرية، لكن البركان يقع في منطقة نائية قليلة السكان. ولم ترد سلطات إقليم عفر على الفور على أسئلة وكالة "فرانس برس" بشأن العدد المحتمل للضحايا والنازحين جراء الحادثة.