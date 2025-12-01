ترامب يشيد بكتاب طبيب معروف بمواقفه المثيرة للجدل

كتب ترامب عبر صفحته في منصة "تروث سوشال": "أعدّ مارك سيغل كتابًا جديدًا سيكون من الأكثر مبيعًا بعنوان "المعجزات بيننا: كيف تؤدي نعمة الله دورًا في الشفاء"...

أشاد دونالد ترامب، الذي دائمًا ما يُقدّم نصائح حول القراءة، الأحد، بكتاب جديد لمارك سيغل، المستشار الطبي الذي يظهر عبر قناة "فوكس نيوز" المحافظة، والمعروف بمواقفه المثيرة للجدل خلال جائحة كوفيد-19.

كتب ترامب عبر صفحته في منصة "تروث سوشال": "أعدّ مارك سيغل كتابًا جديدًا سيكون من الأكثر مبيعًا بعنوان "المعجزات بيننا: كيف تؤدي نعمة الله دورًا في الشفاء".

وأضاف: "مارك سيغل ليس شخصًا رائعًا فحسب، بل هو واسع المعرفة أيضًا. إنه كتاب ممتاز، يتناول موضوعًا مهمًا جدًا. اشتروه الآن".

ويؤكد الكتاب، المتوفر بالإنكليزية، أن الإيمان والصلاة يؤديان دورًا رئيسيًا في الشفاء.

خلال جائحة كوفيد-19، قال مارك سيغل، أحد أبرز مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية، إنه من شبه المستحيل أن يموت مريض دون سن السبعين بسبب فيروس كورونا.

كما روّج لاستخدام هيدروكسي كلوروكين ضد الفيروس. وقد أثبتت دراسات علمية واسعة عدم فعالية هذا الدواء، سواء في علاج الفيروس أو الوقاية منه. كما ارتبط استخدامه بآثار جانبية خطِرة، تتعلق خصوصًا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال سيغل مرارًا إن الرئيس جو بايدن غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة.

وأشار عبر قناة "فوكس نيوز" في أيلول/سبتمبر الفائت إلى "عدم وجود مشاكل" تتعلق بصحة ترامب. وأكّد أن الناس "مفتونون" بقدرة ترامب على التحدث أمام العامة من دون الاستعانة بشاشة عرض النص (برومبتر).