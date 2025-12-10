اكتشاف قارب ترفيهي مصري قديم قبالة سواحل الإسكندرية يطابق وصف المؤرخ سترابو

عُثر داخل القارب على كتابات يونانية لم تُفك رموزها بعد، ويُعتقد أنه كان يتسع لأكثر من 20 مجدِّفًا، ويتميز ببنية تتيح له الإبحار في المياه الضحلة...

أعلن فريق من علماء الآثار عن اكتشاف قارب ترفيهي فاخر من العصر الروماني المبكر قبالة سواحل الإسكندرية، يطابق وصفًا قدمه المؤرخ اليوناني سترابو الذي زار المدينة بين عامي 29 و25 قبل الميلاد. ويُعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في مصر، إذ لم يُعثر من قبل على قوارب مماثلة رغم إشاراتها في النصوص القديمة والفن.

يبلغ طول القارب نحو 35 مترًا، ويضم جناحًا مركزيًا مزينًا بعناية وفخامة، وقد عُثر عليه قبالة جزيرة أنثيرودوس الغارقة التي كانت جزءًا من ميناء الإسكندرية القديم. وتبيّن الحفريات أنه كان يُستخدم لنقل النخبة في رحلات احتفالية، تمامًا كما وصف سترابو: "قوارب مزينة تُستخدم في البلاط الملكي للاحتفالات، ويزدحم الناس بالعزف والرقص على متنها ليل نهار".

وأشرف على الاكتشاف معهد الآثار البحرية الأوروبي بقيادة الباحث فرانك جوديو، الذي أوضح أن القارب مدفون على عمق 7 أمتار تحت سطح البحر و1.5 متر تحت الرواسب. ويُرجح أن القارب غرق إثر الدمار الذي لحق بمعبد إيزيس المجاور في منتصف القرن الأول الميلادي، وقد يكون ارتبط بطقوس احتفالية دينية مخصصة للإلهة إيزيس.

عُثر داخل القارب على كتابات يونانية لم تُفك رموزها بعد، ويُعتقد أنه كان يتسع لأكثر من 20 مجدِّفًا، ويتميز ببنية تتيح له الإبحار في المياه الضحلة.

ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف سيساهم في إضاءة جانب جديد من حياة الرفاهية والدين والملاحة في مصر الرومانية المبكرة.

وأكد جوديو أن القارب سيبقى في قاع البحر التزامًا بقوانين اليونسكو، وأن الحفريات ستتواصل لكشف المزيد من أسرار المدينة الغارقة.