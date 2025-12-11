تشيكيا تجيز استخدام الفطر السحري لعلاج أمراض الاكتئاب

ولا يسمح باستخدام السيلوسيبين إلا لعلاج الاكتئاب المرتبط بالسرطان والاكتئاب الحاد سريريًا دون أعراض ذهانية، إضافة إلى تدهور الحالة العقلية الذي يهدد حياة المريض...

وافقت الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها الأربعاء، على استخدام مادة السيلوسيبين المستخلصة من الفطر السحري للأغراض الطبية اعتبارًا من عام 2026.

وشرّعت عدة دول مؤخرًا استخدام الأطباء النفسيين لهذا المركب الطبيعي، بما في ذلك نيوزيلندا هذا العام.

وكان البرلمان التشيكي قد شرّع استخدام السيلوسيبين في أيار/مايو عبر تعديل قانون العقوبات، حيث شملت التعديلات أيضًا التخفيف من عقوبة حيازة الماريوانا.

ويسمح قرار الحكومة الذي يحدد قواعد استخدام هذه المادة، للأطباء والمعالجين النفسيين بوصف السيلوسيبين في حال ثبوت "عدم فعالية العلاج بالمواد الطبية المسجلة أو ثبوت عدم تحمّل المريض له".

ولا يسمح باستخدام السيلوسيبين إلا لعلاج الاكتئاب المرتبط بالسرطان والاكتئاب الحاد سريريًا دون أعراض ذهانية، إضافة إلى تدهور الحالة العقلية الذي يهدد حياة المريض.

وأشاد وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فاليك، بالقرار ووصفه بأنه مفيد "للنظام الصحي التشيكي وللخبراء وللمرضى".

في السنوات الأخيرة، أثارت الإمكانات العلاجية للمواد المخدرة مثل السيلوسيبين، اهتمامًا متجددًا بين العلماء لإيجاد علاج للاكتئاب والإدمان.

ووافقت نيوزيلندا على استخدام السيلوسيبين لعلاج الاكتئاب في حزيران/يونيو.

وفي تموز/يوليو، سمحت ألمانيا لعيادتين باستخدام السيلوسيبين ضمن "برنامج الاستخدام الرحيم"، وهو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي.

ويُسمح للأطباء التشيكيين بوصف القنب الطبي منذ عام 2015، كما أن التأمين الصحي العام يغطيه منذ عام 2020.

والفطر السحري هو فطر طبيعي ينمو في الأماكن الرطبة في الغابات والمراعي.

وكانت الحكومة الائتلافية التشيكية اليمينية الوسطية، برئاسة اليميني بيتر فيالا، قد عقدت اجتماعها الأخير الأربعاء.

وستخلفها حكومة ائتلافية جديدة برئاسة الملياردير أندريه بابيش، ومن المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر.