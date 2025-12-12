"ديزني توقع عقدًا بمليار دولار مع "أوبن إيه آي" لدمج صور المتابعين مع أبطال "مارفل"

من المتوقع أن تعرض بعض مقاطع الجمهور المختارة عبر منصة "ديزني+" للبث، في خطوة تنافسية مع مقاطع الفيديو القصيرة على "تيك توك" و"يوتيوب شورتس"...

أعلنت شركة "ديزني" عن استثمار بقيمة مليار دولار في "أوبن إيه آي"، ضمن صفقة تاريخية تتيح لمحبيها توليد مقاطع فيديو عبر الذكاء الاصطناعي تظهر فيها وجوههم إلى جانب أشهر شخصيات "مارفل"، و"بيكسار"، و"ستار وورز" وأبطال الرسوم المتحركة.

وبموجب الاتفاق، سيُتاح لمستخدمي تطبيق "سورا" (Sora) من "أوبن إيه آي" إدراج أنفسهم في مقاطع قصيرة مع نحو 200 شخصية مرخصة من "ديزني"، مثل "آيرون مان" و"لايتنينغ ماكوين" و"آر تو دي تو"، ما يمنح الجمهور تجربة تفاعلية غير مسبوقة مع عالم "ديزني".

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية لا تشمل أصوات أو ملامح نجوم الأفلام الحقيقية، بل تقتصر على الشخصيات الكرتونية والخيالية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ"ديزني"، بوب إيغر، أن الصفقة "تنقل الخيال والإبداع مباشرة إلى أيدي الجماهير بطرق لم نشهدها من قبل".

ومن المتوقع أن تعرض بعض مقاطع الجمهور المختارة عبر منصة "ديزني+" للبث، في خطوة تنافسية مع مقاطع الفيديو القصيرة على "تيك توك" و"يوتيوب شورتس".

