بريطانيا: حزب المحافظين يسعى إلى إلغاء حظر سيارات البنزين والديزل لعام 2030

أعلن حزب المحافظين البريطاني عن خطط لإلغاء الحظر المقرر في 2030 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، وإلغاء إلزامية بيع نسبة متزايدة من المركبات عديمة الانبعاثات.

وتهدف هذه الخطوة لتخفيف الأعباء عن الشركات، بينما انتقدتها منظمات بيئية وحذرت من آثارها على الصناعة. الحكومة أكدت استمرار التزامها بالتحول إلى السيارات النظيفة بحلول 2035.

أعلن حزب المحافظين البريطاني عن خطط لإلغاء الحظر المقرر في عام 2030 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، بالإضافة إلى إلغاء إلزامية بيع نسبة متزايدة من المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV) سنويًا.

وتشمل المقترحات أيضًا إلغاء جميع الإعانات غير المتعلقة بالبحث والتطوير المرتبطة بهذا الإلزام، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية عن شركات صناعة السيارات، مع الإبقاء على تمويل البنية التحتية لدعم سوق السيارات الكهربائية.

وقالت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، إن سياسات حزب العمال لتحقيق الحياد الكربوني تؤثر سلبًا على صناعة السيارات البريطانية، مؤكدة أن المحافظين سيحمون البيئة دون تحميل الأسر أو الشركات أعباء إضافية أو فرض جداول زمنية لا تعكس طلب المستهلكين.

وأشارت إلى أن إلغاء الإلزام والحظر يعيد العدالة والمنطق للنظام ويوفر أموال دافعي الضرائب.

من جانبه، انتقد دوغ بار، مدير السياسات في منظمة غرينبيس المملكة المتحدة، هذه الخطط، معتبرًا أنها ستخلق حالة من الفوضى وعدم اليقين في قطاع التصنيع، وتهدد الوظائف والاستثمارات، وتعيق التحول نحو السيارات النظيفة.

وأكد أن تحديد موعد نهائي للتخلص التدريجي من السيارات التقليدية ضروري لتحفيز الصناعة البريطانية.

من جهتها، أكدت الحكومة التزامها بإنهاء بيع جميع السيارات والشاحنات الجديدة غير عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035، مشيرة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية واستثمار أكثر من 7.5 مليار جنيه إسترليني لدعم التحول نحو المركبات النظيفة، بما في ذلك منح مالية لتشجيع المستهلكين والشركات على اقتناء السيارات الكهربائية.