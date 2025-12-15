دراسة : موجات جفاف طويلة وراء انهيار حضارة وادي السند

دراسة حديثة توضح أن موجات جفاف طويلة ومتكررة كانت وراء تراجع حضارة وادي السند، حيث أثرت على مصادر المياه وغيرت أنماط الاستيطان تدريجيًا.

كشفت دراسة جديدة أن موجات جفاف طويلة الأمد كانت سببًا رئيسيًا في تراجع حضارة وادي السند القديمة. وأظهرت النتائج أن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الأمطار، أدت إلى تغير أنماط الاستيطان وتراجع التحضر تدريجيًا. لم يكن الانهيار مفاجئًا بل جاء نتيجة تدهور طويل الأمد بفعل الضغوط البيئية.

وجاء في دراسة نُشرت في مجلة Communications Earth & Environment أن سلسلة من موجات الجفاف الطويلة، التي استمرت كل منها أكثر من 85 عامًا، كانت سببًا رئيسيًا في تراجع حضارة وادي السند القديمة.

وتقدم هذه النتائج تفسيرًا جديدًا لانخفاض تعقيد هذه الحضارة الحضرية والثقافية، التي كانت معاصرة لمصر القديمة وتقع بالقرب من الحدود الحالية بين الهند وباكستان.

وكانت حضارة وادي السند من أوائل الثقافات الحضرية المعروفة، وازدهرت بين 5,000 و3,500 عام مضت على ضفاف نهر السند وروافده. بلغت الحضارة ذروتها بين 4,500 و3,900 عام مضت، واشتهرت بتخطيط مدنها وبنيتها التحتية المتقدمة وأنظمة إدارة المياه المبتكرة. رغم هذا التطور، ظل سبب تراجعها البطيء غير واضح للباحثين.

قام فريق بقيادة فيمال ميشرا بإعادة بناء أنماط المناخ في المنطقة بين 5,000 و3,000 عام مضت، مستخدمين نماذج مناخية ومؤشرات غير مباشرة مثل التغيرات الكيميائية في الكهوف الهندية ومستويات المياه في خمس بحيرات شمال غرب الهند. أشارت البيانات إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 0.5 درجة مئوية وانخفاض معدل الأمطار السنوي بنسبة 10 إلى 20 بالمئة خلال تلك الفترة.

حدد الباحثون أربع فترات جفاف طويلة بين 4,450 و3,400 عام مضت، استمرت كل منها أكثر من 85 عامًا وأثرت على 65 إلى 91 بالمئة من مناطق حضارة وادي السند، ما أدى إلى نقص واسع في المياه.

تغيرت أنماط الاستيطان خلال فترات الجفاف، حيث انتقلت المجتمعات من المناطق ذات الأمطار الغزيرة إلى مناطق أقرب لنهر السند بعد 4,500 عام مضت، في محاولة للاعتماد على مصدر مياه أكثر استقرارًا. وتزامنت موجة جفاف استثنائية استمرت 113 عامًا مع أدلة أثرية على تراجع التحضر في المنطقة.

خلصت الدراسة إلى أن انهيار حضارة وادي السند لم يكن مفاجئًا بسبب حدث مناخي واحد، بل كان نتيجة تراجع طويل وغير متساوٍ لعبت فيه موجات الجفاف المتكررة دورًا أساسيًا.

