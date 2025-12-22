فيديوهات الذكاء الاصطناعي لشخصيات متوفاة: حماسة وقلق وتحذيرات من التضليل

يحذر خبراء من أن تفاقم هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالحقيقة نفسها، في ظل قدرات الذكاء الاصطناعي المتزايدة على إنتاج محتوى يصعب كشف زيفه، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتطوير معايير جديدة لحماية صورة الأفراد بعد وفاتهم...

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من المقاطع المصوّرة التي تولّدها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتظهر فيها شخصيات مشهورة متوفاة في مشاهد غير واقعية أو فكاهية، مثل الملكة إليزابيث وصدام حسين والبابا يوحنا بولس الثاني، ما يثير تفاعلًا مختلطًا بين الإعجاب والقلق على حد سواء.

وأصبح تطبيق "سورا" من شركة "أوبن إيه آي" في طليعة هذه الظاهرة منذ إطلاقه في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أنتج عددًا كبيرًا من المقاطع التي تستعيد مشاهير من التاريخ أو من عالم الموسيقى، بينهم ونستون تشرشل ومايكل جاكسون وإلفيس برسلي.

وفي بعض المقاطع، تظهر الملكة إليزابيث وهي تمارس أنشطة غير مألوفة، مثل قيادة سكوتر أو لعب كرة القدم، في حين يبرز صدام حسين على حلبة مصارعة محاطًا بالسلاح.

إلا أن هذه الظاهرة لم تخلُ من انتقادات شديدة، خاصة بعد تداول مقاطع مسيئة لشخصيات بارزة، مثل الناشط الأميركي مارتن لوثر كينغ، ما دفع ورثته للاحتجاج وقيام التطبيق بحظر استخدام صورته.

وأكد متحدث باسم "أوبن إيه آي" حق عائلات المتوفين في الاعتراض على استخدام صورهم، مشددًا على ضرورة أن يكون لهم القرار النهائي في هذا الشأن.

من جهتها، تعتبر الأستاذة الجامعية كونستانس دو سان لوران أن الواقعية الشديدة لهذه المقاطع قد تسبب صدمة للمشاهدين، خاصة عند إعادة إحياء أقارب متوفين بمشاهد مصطنعة.

ويشير أكاديميون آخرون إلى خطورة غياب ضوابط واضحة، مع إمكانية انتشار محتوى مضلل يصعّب التمييز بين الواقع والخيال، ويهدد بثقة الجمهور في وسائل التواصل.

ويحذر خبراء من أن تفاقم هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالحقيقة نفسها، في ظل قدرات الذكاء الاصطناعي المتزايدة على إنتاج محتوى يصعب كشف زيفه، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتطوير معايير جديدة لحماية صورة الأفراد بعد وفاتهم.