المملكة المتحدة تتجه نحو عدم تحقيق هدف وقود الطيران المستدام

أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) في المملكة المتحدة مرشح لأن يبقى دون مستوى الهدف السنوي الأول الذي حددته الحكومة لعام 2025، مع تسجيل نقص بنسبة 20% عن الكميات المطلوبة.

وبحسب بيانات وزارة النقل البريطانية، فقد شكّل وقود الطيران المستدام نحو 1.6% فقط من إجمالي الوقود المستخدم في الرحلات الجوية بالمملكة حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أي أقل من النسبة المستهدفة البالغة 2%.

وبلغ حجم SAF المستخدم أكثر من 160 مليون لتر من أصل 10 مليارات لتر من وقود الطائرات خلال الفترة نفسها، وجاء إنتاجه بالكامل تقريبًا من زيت الطهي المعاد تدويره المستورد من آسيا، خصوصًا الصين.

كانت الحكومة قد فرضت منذ بداية العام الجاري التزامًا تدريجيًا على شركات التزويد بالوقود، يبدأ من 2% في 2025، ويرتفع إلى 10% في 2030، ثم إلى 22% في 2040، مع توسيع الاعتماد على الجيل الثاني من الوقود المستدام الأكثر صداقة للبيئة.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الأرقام لا تزال أولية بسبب إجراءات التحقق، وأن النسب الفعلية قد تتغير لاحقًا. في المقابل، أكدت مطارات مثل "هيثرو" أنها تتوقع تحقيق هدف 3% خلال 2025، مستفيدة من نظام حوافز يخفّض رسوم الهبوط للطائرات التي تستخدم وقودًا أنظف.

ورغم تحسن الأداء البريطاني مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 0.6% فقط من استهلاك وقود الطيران، إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حذر من بطء نمو الإنتاج عالميًا وصعوبة تحقيق الأهداف المقبلة مع ارتفاع تكلفة الجيل الثاني من الوقود وقلة توفره خارج المطارات الكبرى. وطالب الاتحاد بوضع حوافز جديدة بدلاً من الاكتفاء بسياسات الإلزام.

من جهتها، أعربت جهات صناعية بريطانية عن ثقتها بإمكانية تحقيق الأهداف على المدى الطويل، مؤكدة أن حجم استخدام SAF في المملكة المتحدة يواصل الارتفاع، وسط توقعات بدعم حكومي أكبر وخطط تشريعية لتثبيت أسعار الوقود المستدام وتحفيز الاستثمار في إنتاجه.

