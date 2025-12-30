أكثر من 300 هزة أرضية في بريطانيا خلال عام 2025

تعتمد الهيئة على شبكة تضم 80 محطة رصد موزعة في أنحاء البلاد، لمتابعة النشاط الزلزالي. ووفقًا للهيئة، تحدث هزات أرضية بقوة 4 درجات تقريبًا كل ثلاث إلى أربع سنوات، فيما تقع هزات أقوى (5 إلى 6 درجات) بوتيرة أقل بكثير.

سجلت المملكة المتحدة أكثر من 300 هزة أرضية خلال عام 2025، وفقًا لبيانات "هيئة المسح الجيولوجي البريطانية" (BGS)، مع تركز النشاط الزلزالي في مرتفعات غرب اسكتلندا وجنوب ويلز، إضافة إلى مناطق في يوركشاير ولانكشير.

وشهدت منطقة بيرث وكينروس أقوى الهزات البرية هذا العام، حيث ضرب زلزال بقوة 3.7 درجات بالقرب من بحيرة ليون في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعقبه زلزال آخر بقوة 3.6 درجات في اليوم نفسه. كما شهدت قرية سيلفرديل في لانكشير هزة بقوة 3.2 درجات مطلع كانون الأول/ديسمبر، أفاد نحو 700 شخص بأنهم شعروا بها.

وأشار الدكتور براين بابتي، خبير الزلازل في الهيئة، إلى أنّ بريطانيا شهدت نشاطًا زلزاليًا شبه يومي خلال الأشهر الـ12 الماضية، موضحًا أن غالبية هذه الزلازل كانت صغيرة ولا يمكن الشعور بها، لكن دراسة هذه الظواهر تبقى ضرورية لفهم أثر الزلازل الأكبر المحتملة على مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وتعتمد الهيئة على شبكة تضم 80 محطة رصد موزعة في أنحاء البلاد، لمتابعة النشاط الزلزالي. ووفقًا للهيئة، تحدث هزات أرضية بقوة 4 درجات تقريبًا كل ثلاث إلى أربع سنوات، فيما تقع هزات أقوى (5 إلى 6 درجات) بوتيرة أقل بكثير.

وتبقى هزة "دوجر بانك" عام 1931، بقوة 6.1 درجات، الأقوى في تاريخ بريطانيا منذ بدء عمليات الرصد.

